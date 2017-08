Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Pokal Nikolaja Semaška je tretjič končal v rokah španskih košarkarjev. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Španiji grozil izpad, nato pa jo je Gasol popeljal na vrh Evrope

Slovenija se je poslovila v osmini finala

29. avgust 2017 ob 06:27

Lille - MMC RTV SLO

Pred vrati je 40. evropsko košarkarsko prvenstvo. Pred dvema letoma, ko so turnir prvič gostile štiri države, so tretjič na vrh stare celine stopili Španci.

Nesporni junak zadnjega EuroBasketa je bil Pau Gasol. Izkušeni Katalonec je blestel v izločilnih bojih v Lillu, tretjič v šestih letih s Španijo postal evropski prvak, bil drugič izbran za najkoristnejšega posameznika turnirja in bil tretjič v karieri prvi strelec prvenstva najboljših reprezentanc stare celine. Španci so bili v pravem trenutku najboljši, veliko težav pa so sicer imeli v skupinskem delu. Srebro so osvojili Litovci, bron pa Francozi, ki so gostili izločilne boje.

Skupinski del so gostile še Latvija, Nemčija in Hrvaška. Slovenija je igrala v Zagrebu, kjer je spodbudno začela, izgubila le proti favoriziranima reprezentanci Hrvaške in Grčije, nato pa doživela hladen tuš v osmini finala, kjer jo je domov poslala Latvija (73:66). Jure Zdovc je sicer na prvenstvo odpeljal precej oslabljeno reprezentanco, manjkal je tudi prvi mož in kapetan izbrane vrste Goran Dragić.

Več utrinkov z zadnjega evropskega prvenstva pa v spodnji fotozgodbi.

Tilen Jamnik