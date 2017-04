Foto: Tri eksplozije pretresle nogometaše Borussie

11. april 2017 ob 20:22,

zadnji poseg: 11. april 2017 ob 21:28

Torino/Dortmund - MMC RTV SLO/STA

Prva četrtfinalna tekma nogometne Lige prvakov med Borussio Dortmund in Monacom je bila zaradi eksplozij, ki so odjeknile pred avtobusom Borussie med potjo na stadion, odpovedana in prestavljena na sredo ob 18.45.

Tri eksplozije so odjeknile okoli 19. ure v neposredni bližini avtobusa, ki je peljal igralce na stadion Westfallen. Na avtobusu so popokala stekla, branilec Marc Bartra je bil lažje ranjen in odpeljan v bolnišnico. Po poročanju policije so bila eksplozivna telesa skrita v živi meji.

Nogometaši so po eksploziji prestopili v nov avtobus, da bi se odpravili na stadion. Po odpovedi tekme so ostali v bližini hotela, že pred 21. uro pa so se odpravili domov. V klubu so sporočili, da so bili igralci po napadu pretreseni. Bojijo se, ali se bodo psihično uspeli pripraviti na sredni dvoboj.

Policija: Ni znakov, da bi šlo za teroristični napad

Policija, ki je hitro zaprla širšo okolico območja, kjer so odjeknile eksplozije, in ga podrobno pregledala z letalnikom, je takoj pozvala ljudi, naj ne širijo govoric in špekulacij ter ohranijo mirno kri, saj so razlogi za eksplozije za zdaj neznani. Policija ni našla znakov, da bi šlo za teroristični napa.

Uradno je potrdila le, da so bila poškodovana stekla na avtobusu ter da so ranjenega nogometaša prepeljali v bolnišnico. Tudi navijači iz varnostnih razlogov takoj po odpovedi tekme niso smeli zapustiti stadiona, ampak šele dobre pol ure kasneje.

LIGA PRVAKOV



ČETRTFINALE, prva tekma

Odpovedano zaradi eksplozije. Tekma bo v sredo ob 18.45.

BORUSSIA (D) - MONACO



Verjetni postavi:



Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer, Weigl, Dembele, Kagava, Guerreiro, Pulisic, Aubameyang.



Monaco: Subašić, Toure, Glik, Jemerson, Mendy, Fabinho, Joao Moutinho, Bernardo Silva, Lemar, Mbappe, Falcao.



Sodnik: Daniele Orsato (Italija)



Povratna tekma bo 19. aprila.

A. V., foto: EPA/Reuters