Foto: Popolno nemško slavje na Ljubnem, Ema Klinec znova peta

16. tekma svetovnega pokala

12. februar 2017

zadnji poseg: 12. februar 2017 ob 16:53

Ljubno

Na preizkušnji svetovnega pokala skakalk smučark na Ljubnem ob Savinji so slavile Nemke. Zmagovalka prve serije Katharina Althaus je z odličnim skokom v finalu obdržala prvo mesto.

Prvouvrščena Althausova (92,5 in 90 m, 249,0) je prišla do prve zmage v karieri. Sledita ji Carina Vogt (91 in 92 m, 244,6) in Svenja Würth (92,5 in 89 m, 242,7).

V finalu je nastopilo pet Slovenk. Najvišje uvrščena je Ema Klinec (87,5 in 92 m, 239,2), ki se je zavihtela na peto mesto, saj se ji je z odličnim drugim skokom, dolgim 92 metrov, uspelo vzpeti z desetega mesta. 5. mesto si deli z Avstrijko Jacqueline Seifriedsberger (90 in 89,5, 239,2).

Ema Klinec je po odličnem nastopu v finalu za Val 202 povedala, da ji je podpora družine veliko pomenila: "Drugače je, ko družina pride na tekmo, videlo se je, da mi to veliko pomeni, sploh ker mi je finalni skok uspel tako dobro. Veš, da nisi sam, to ti da samo še dodaten zagon. Na Ljubnem je res noro. Pokazala sem veliko dobrih skokov, malo mi je žal, da niso bili vsi na tekmi. Vem pa, kje delam napake, vem na čem moram graditi in upam, da mi finalni skok ostane v nogah, da na njem gradim naprej."

Na 11. mestu je Maja Vtič (87,5 in 88,5 m, 223,2), 14. je Špela Rogelj (85,5 in 85 m, 213,8), 17. mesto je pripadlo Urši Bogataj (83 in 82 m, 202,3), 24. pa je Eva Logar (81,5 in 80,5, 196,0).

Stopničke neizpolnjena želja Slovenk

Glavni trener Stane Baloh po koncu ženskega skakalnega praznika na Ljubnem ob Savinji ni bil povsem zadovoljen. Stopničke so ostale neizpolnjena želja. "S tekmovalnega vidika nismo zadovoljni. Vem, da so dekleta, predvsem Ema, tudi Maja, sposobna višjih uvrstitev. Moram priznati, da smo vsaj danes pričakovali stopničke. Z enim zelo dobrim skokom smo žal ostali na petem mestu, kar pa ne more zadovoljiti naših in vaših apetitov," je na kratko strnil dogajanje. "Zmanjkal je en skok, predvsem Emi. A pri prvem skoku je zmanjkalo ravno dovolj, da je ni na stopničkah. Pojavljajo se težave ali napake, vrtimo se v krogu," je še dodal.

Že v ponedeljek bodo na tekme v Južno Korejo, kjer bodo preizkusili olimpijske naprave, predvidoma potovale Ema Klinec, Maja Vtič, Urša Bogataj in Urša Rogelj, pri čemer je trener pustil odprto še zadnje mesto zaradi bolezni Rogljeve.

Na SP v Lahti pa bo, kot se je odločil po današnji tekmi, poslal naslednjo sestavo: Ema Klinec, Maja Vtič, Špela Rogelj in Nika Križnar.