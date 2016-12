Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 9 glasov Ocenite to novico! Petra Kvitova se je na novinarski konferenci tudi nasmejala in z optimizmom zre v prihodnost. Foto: EPA Kvitova, ki je s češko reprezentanco osvojila pet naslovov v pokalu Fed v zadnjih šestih letih, bo v prihodnjem letu zagotovo izpustila odprto prvenstvo Avstralije in Francije, želi pa si, da bi julija morda že lahko nastopila na turnirju v Wimbledonu, kjer je slavila leta 2011 in 2014. Foto: EPA VIDEO Najlepše božično darilo z... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto/video: Kvitova prvič po napadu pred javnostjo

Poškodbe so resne

23. december 2016 ob 17:26

Praga - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Dvakratna zmagovalka Wimbledona, Čehinja Petra Kvitova, bo zaradi napada, med katerim jo je vlomilec zabodel na njenem domu, s teniških igrišč odsotna najmanj šest mesecev.

26-letna teniška igralka se je po torkovem napadu, ko jo je vlomilec napadel na domu in jo porezal po roki, v petek v Pragi srečala s predstavniki sedme sile. Kljub tragičnemu dogodku in hudi poškodbi teniška igralka z optimizmom zre v prihodnost.

Kot je povedala, bo storila vse, da se čim prej vrne v svet tenisa: "Vseeno mi je, koliko časa bo trajala rehabilitacija, morda bo to tri mesece, pol leta, leto ali več, v vsakem primeru se želim vrniti na teniška igrišča. Naredila bom vse, kar je v moji moči, da se bo to zgodilo."

Povedala je še, da je v četrtek že lahko premikala prste, kar je opisala kot največje božično darilo.

Resne poškodbe

Kvitova je v sredo uspešno prestala operacijo dlani, ki je trajala štiri ure. Petra je dobila resne poškodbe, vendar po mnenju kirurgov ne bo imela trajnih posledic, tako da se bo lahko vrnila k tenisu. Je mlada in močna ženska. Zdravniki so ji morali operirati vseh pet prstov na levi roki, s katero igra tenis," je po incidentu dejal predstavnik češke reprezentance Karel Tejkal. Kot so povedali na današnji novinarski konferenci, bo okrevanje trajalo vsaj šest mesecev.

Srečna sem, da sem živa

Novica o napadu je pretresla teniški svet. Trenutno enajsto igralko sveta, ki je bila naključna žrtev, je na domu v Prostejovu napadel vlomilec, s katerim se je spopadla, in bila pri tem poškodovana. Češki mediji trdijo, da je napadalec pod krinko, da preverja bojlerje za vodo, pridobil vstop v stanovanje.

"Kot ste verjetno slišali, me je danes nekdo v stanovanju napadel z nožem. V poskusu samoobrambe mi je hudo poškodoval levo dlan. Sem pretresena, vendar srečna, da sem živa," je sporočila Kvitova prek Twitterja.

Napadalca še vedno iščejo.

D. S., foto: EPA