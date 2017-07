Foto/video: Na mivki na Kongresnem trgu je bilo fino

Športna zgodba Anje Hlača

24. julij 2017 ob 16:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Ljubljana je od četrtka do sobote na plaži sredi mesta oziroma 520 tonah mivke gostila močan mednarodni turnir v odbojki na mivki, ki je navdušil tekmovalce in številne gledalce na Kongresnem trgu.

Pred dobrim letom sem upala, da bom lahko letos v tem času poročala s svetovnega prvenstva v odbojki na mivki, ki ga bosta skupaj gostila Dunaj in Ljubljana. Želja se ni uresničila. Slovenska odbojkarska zveza se za sodelovanje z Avstrijci ni odločila, ker je zmanjkalo nekaj sto tisoč evrov. Svetovno prvenstvo na Dunaju se začne v petek. Ampak tudi v Ljubljani je bilo fino - turnir evropske serije Masters je bil najmočnejši doslej in najbrž se bo postopna pot med uveljavljena prizorišča turnirjev na mivki bolj obrestovala kot hiter preskok k svetovnemu prvenstvu in velikim finančnim stroškom.

Močna mednarodna konkurenca je sicer dvorezen meč. Odbojkarji in odbojkarice, ki so igrali v Ljubljani, niso slavni, so pa tako kakovostni, da so imele slovenske dvojice precej težav. Tako da sta se izkazali le dve slovenski ekipi, obe sta zasedli četrto mesto. Odlično sta se na ljubljanski mivki znašli Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik - hči košarkarja Slavka Kotnika. Obe Tjaši se razvijata v odlično dvojico in v portoroškem klubu se zavedajo, da imata velik potencial.

Tradicionalno sta sicer slovensko čast v Ljubljani reševala Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik. Lanska zmagovalca sta imela tudi letos visoke načrte, čeprav se sezona ne odvija povsem po njunih željah, zaradi spremembe pravil sta morala spustiti nekaj turnirjev svetovne serije.

Preostalim slovenskim ekipam pa do zmage ni pomagalo niti simpatično sporočilo, ki so ga posneli in na Facebooku objavili slovenski dvoranski reprezentanti, ki so na pripravah v Kranjski Gori.

Anja Hlača, Val 202; foto: Srdjan Živulović/BoBo