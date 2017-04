Foto/video: Olimpija utišala Ljudski vrt

Strelca Alexandru Cretu in Dino Hotić

12. april 2017 ob 10:58,

zadnji poseg: 12. april 2017 ob 19:27

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Nogometaši Olimpije se veselijo uvrstitve v finale pokala, potem ko so na povratni tekmi v Ljudskem vrtu remizirali z Mariborom (1:1) in tako ubranili prednost 2:1 iz Stožic.

Mariborčani so pred srečanjem napovedovali napadalno igro, a jim je na tekmi zmanjkalo navdiha in "dinamita" oziroma jih je Olimpija z obrambno postavitvijo dobro ustavila. Morda tudi zato, ker v začetni enajsterici domačih ni bilo najboljšega igralca spomladanskega dela Dareta Vršiča, ki je vstopil šele v 61. minuti.

Takrat so gostje že vodili z 1:0, za kar je v 32. minuti poskrbel Alexandru Cretu. Maribor je imel vseskozi terensko premoč, vendar si pravih priložnosti ni priigral. Dino Hotić je z mojstrskim zadetkom v 71. minuti vijoličastim vlil nekaj upanja. Toda pričakovane ofenzive Maribora v končnici tekme ni bilo in sredi Ljudskega vrta se je veselila Olimpija. Statistika: posest žoge 61:39, streli 18:12 in streli v okvir vrat 5:3 - vse v korist Maribora.

Tavares preizkusil Vodiška

Maribor je po začetnem otipavanju prvič zapretil v 6. minuti, ko je Tavares sprožil z volejem z okoli 20 metrov in dobro ogrel dlani vratarja Roka Vodiška. Vijoličasti so do nove priložnosti prišli v 12. minuti, ko je Aleks Pihler z leve strani poslal predložek v kazenski prostor, žoga je preletela Vodiška in končala pri Tavaresu, a slednji žoge ni najbolje zadel.

Jalova pobuda Maribora

V 20. minuti je žoga v roko zadela Arisa Zarifovića. Gledalci so zahtevali enajstmetrovko, a je sodnik Damir Skomina le odmahnil z roko. Pravilno, saj je posnetek pokazal, da je bila roka nastreljana izven kazenskega prostora. Vijoličasti so v naslednjih minutah izpeljali nekaj nevarnih akcij, poskusila sta Dino Hotić in Zahović. Maribor je vsebolj prevzemal pobudo. Zdelo se je, da vodilni zadetek domačih visi v zraku.

Cretu utišal Ljudski vrt

A zgodilo se je nasprotno, na drugi strani je povedla Olimpija. V 32. minuti je namreč Dino Štiglec s prostega strela poslal predložek v kazenski prostor. Rodrigo Defendi je žogo izbil, a se je ta po "bilijardu" v gneči odbila do Alexandruja Cretuja, ki jo je "s prve" poslal v levi zgornji kot vrat nemočnega Matka Obradovića. Ljudski vrt je utihnil.

Posest žoge 62:38 za Maribor, streli v okvir 2:1 za Olimpijo

Maribor je tudi po prejetem golu ohranil terensko premoč in nizal obetavne akcije, katerim pa je manjkal zaključek oziroma obramba Olimpije je vse poskuse odbila. Statistika prvega polčasa: posest žoge 62:38, streli 9:7 - oboje v korist Maribora, ki pa je v okvir ljubljanskih vrat sprožil le en strel, medtem ko Olimpija dva.

Dare Vršič vstopil v 61. minuti

Začetek drugega dela ni prinesel spremembe razmerja sil na zelenici. Maribor je sicer imel rahlo pobudo, a ni uspel resneje ogroziti Olimpije. Milanič je v 61. minuti v igro le poslal bržkone svojega najboljšega igralca spomladi Vršiča. A prihod Vršiča ni poživil igre Maribora. Domači niso imeli idej, kako prebiti zgoščeno obrambo Olimpije. V 69. minuti je z 20 metrov poskusil Vršič, vendar je bil Vodišek na mestu.

Mojstrovina Hotića za izenačenje

Nato pa je prišla 71. minuta. Hotić se je nenadoma odločil za strel z okoli 20 metrov in velemojstrsko zadel desni zgornji kot nemočnega Vodiška. Maribor je bil spet v igri, za podaljšek je potreboval še en gol. Pričakovati je bilo popolno ofenzivo domačih, pri katerih je v 79. minuti vstopil še Damjan Bohar.

Maribor brez zaključnega "juriša"

Toda Maribor ni uspel resneje ogroziti Vodiška. V 87. minuti je Milanič na igrišče poslal še Gregorja Bajdeta, a vijoličasti niso imeli dovolj navdiha, da bi prebili obrambo gostov, ki se bodo tako 31. maja v Kopru za pokalno lovoriko udarili z Domžalami.

Darko Milanič, trener Maribora: "Mi nismo veseli, naredili smo veliko, igrali odličen nogomet, dominirali, gol je visel dolgo v zraku. Ko si odličen in ko se samo še čaka na gol, da bo do njega prišlo, takrat pa smo ga dobili, kar je spremenilo potek tekme. Takrat se je nasprotnik še bolj zaprl, v tem so Ljubljančani dobri zaradi višine. Potem smo imeli dovolj nekih priložnosti, bili nevarni, a nismo uspeli zadeti. Žal mi je, da nismo prvi zadeli, da nismo šli naprej, saj smo odigrali odličen nogomet. Več razlogov je, da Dare Vršič ni zadel v prvi postavi, saj je pred nami še veliko tekem, pa tudi dejstvo, da se Marcos Tavares na takih tekmah, ko je malo prostora, odlično znajde. Pokazalo se je, da je bila ta poteza fantastična, ker je kapetan imel priložnosti, bil aktiven v zgoščenem prostoru. Po drugi strani pa je bilo vse pripravljeno, da po potrebi v igro dodaš še koga, da osvežiš ekipo. Vršič ima za samo štiri polne tekme, ko je šel v igro, smo imeli še veliko časa za spremembo izida, a nasprotniki so bili zgoščeni v šestnajstmetrskem prostoru."

Safet Hadžić, trener Olimpije: "Danes sem poskusil s taktičnim napadom, nekaj igralcev sem spočil na prejšnjih tekmah, da bi se pripravili na Maribor in skušal z ekipo ujeti finale. Maribor ni imel česa izgubiti v pokalu, poskusil je z zelo napadalno igro. Velika stvar je, da smo se nekako uvrstili v finale, zdaj bom poskusil narediti vse, da gremo s tekme na tekmo, da skušamo to prenesti tudi v prvenstvo."

POKAL SLOVENIJE



POLFINALE, povratni tekmi



Maribor - OLIMPIJA 1:1 (0:1) (1:2)

10.500; Hotić 71.; Cretu 32.

Maribor: Obradović, Palčič (79./Bohar), Rajčević, Defendi, Viler, Vrhovec (87./Bajde), Pihler (61./Vršič), Hotić, Tavares, Zahović, Novaković.

Olimpija: Vodišek , Klinar , Mitrović, Zarifović, Štiglec, Bajrić (82./Avramovski), Cretu , Kirm, Kapun (89./Alves), Eleke (70./Wobay), Benko.

Sodnik: Damir Skomina (Koper)

Krka - DOMŽALE 0:2 (0:2)

Žužek 30., Majer 54.

V odebeljenem tisku je izid prvih tekem.

Finale bo 31. maja v Kopru.

Aleš Vozel, foto: Bobo/Miloš Vujinović