Foto/video: Škoti na Hampden Parku nadigrali blede Slovence

Slovenija po polovici kvalifikacij na tretjem mestu

26. marec 2017 ob 13:00,

zadnji poseg: 27. marec 2017 ob 00:00

Glasgow - MMC RTV SLO/STA

Slovenska nogometna reprezentanca je izgubila tekmo 5. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2017 v Glasgowu. Na Hampden Parku je bila Škotska boljša z 1:0.

Že pred srečanjem so v slovenskem taboru dejali, da tekma ne bo lepa na oko. Za slovenske navijače vsekakor ni bila. Ves čas so trepetali ob nenehnih škotskih napadih, gostitelji so bili precej podjetnejši od nasprotnika s sončne strani Alp, a na njegovo srečo so bili tudi zelo neučinkoviti.

Najbolj napadalec Celtica Leigh Griffiths, ki je dvakrat v razmiku ene minute prvega polčasa zatresel okvir vrat - še posebej velja izpostaviti prvi poskus, ko je popolnoma neovirano iz bližine zgrešil prazna vrata in žogo poslal v prečko.

Analiza tekme na Hampden Parku

V spodnjih posnetkih si oglejte analizo tekme, ki sta jo v studijskem delu prenosa na Televiziji Slovenija opravila Saša Jerković in Ante Šimundža: 1. polčas

2. polčas



Slovenska reprezentanca ni navdušila, igra je bila zelo raztrgana, Katančevi fantje niso našli poti skozi odlično postavljeno škotsko obrambo, v končnici tekme pa je tekmo odločil rezervist Chris Martin in poskrbel za vsesplošno veselje na Hampden Parku.

Slovenija je po zmagi Slovaške nad Malto (1:3) izgubila drugo mesto in po polovici kvalifikacij zaseda tretje mesto na lestvici skupine F. Vodi Anglija, ki je na Wembleyju brez večjih težav ugnala Litvo (2:0) in je še edina reprezentanca, ki v teh kvalifikacijah ni prejela zadetka.

Škotska zapretila že v prvi minuti

Škoti so tekmo začeli izjemno, Jan Oblak se je moral dvakrat izkazati z obrambo. Najprej že ob izteku prve minute, ko je po predložku iz kota ob Miralu Samardžiću neovirano do strela prišel Russell Martin, 24-letni vratar madridskega Atletica je žogo odbil na golovi črti, že nekaj trenutkov pozneje je moral posredovati po odbitem strelu. V 7. minuti je po akciji s prostega strela Oblak žogo odbil že za tretji kot gostiteljev na srečanju. To, kar Martinu ni uspelo v uvodni minuti, mu je uspelo v naslednji akciji, ko je po predložku iz kota žogo z glavo poslal v mrežo, a je glavni sodnik Björn Kuipers zadetek razveljavil zaradi prekrška nad Samardžićem.

Prvi slovenski strel v 19. minuti

Slovenci so do prvega pravega strela na Hampden Parku prišli na začetku 19. minute, ko je Bojan Jokić s pravočasno globinsko podajo v ogenj poslal Romana Bezjaka. Ta se je izognil zanki prepovedanega položaja, stekel po levi strani v kazenski prostor in z levico nastreljal dobro postavljenega Craiga Gordona. V 23. minuti je Boštjan Cesar prejel rumeni karton zaradi zavlačevanja, kar pomeni, da kapetan slovenske reprezentance ne bo smel igrati na naslednji kvalifikacijski tekmi proti Malti, ki bo 10. junija v Stožicah.

Griffiths dvakrat zatresel okvir vrat

Škotskemu pritisku ni bilo videti konca. Varovanci Gordona Strachana so bili podjetnejši od nasprotnika, v 28. minuti je zapretil James Morrison, ki si je na robu kazenskega prostora lepo ustavil izbito žogo in jo s polvolejem za las poslal mimo desne Oblakove vratnice. Najlepšo priložnost prvega polčasa je nato v 35. minuti zapravil Griffiths. Robert Snodgrass je ušel slovenski obrambi po levi strani, pred vrata je poslal visok predložek, Griffiths se je povsem sam znašel pred vrati, nato pa iz neposredne bližine z voleja zadel prečko. Že trenutek pozneje je napadalec Celtica še drugič v razmiku slabe minute zadel okvir vrat - tokrat vratnico. Za nameček je v naslednjem škotskem napadu po predložku iz kota in strelu Valter Birsa žogo z glavo izbil z golove črte. Mučne minute za Katančeve varovance, ki jim nikakor ni uspelo razviti želene igre, a so kljub nenehnemu pritisku Škotov obdržali mrežo nedotaknjeno in na odmor odšli z začetnim izidom (0:0).

Prevlada Škotov tudi v nadaljevanju

Igra Slovenije se na uvodu drugega polčasa, v katerem je Griffiths zaradi poškodbe svoje mesto na zelenici odstopil Stevnu Naismithu, ni pretirano popravila. Slovenskim fantom še vedno ni uspelo razviti želene igre, težave so imeli z ohranjanjem posesti nad žogo, tudi menjava Bezjaka za Benjamina Verbiča ni obrodila sadov. Škoti so ves čas napadali, gostujočim branilcem so največ težav povzročali predvsem z visokimi predložki v kazenski prostor, dobili so boj na sredini igrišča. V 69. minuti se je Katanec odločil za drugo menjavo na tekmi, Birso, ki zaradi prejetega rumenega kartona - tako kot Cesar - ne bo smel zaigrati na tekmi z Malto, je zamenjal Robert Berić.

Rezervist Martin zadel za zmago

V 75. minuti je Strachan opravil drugo menjavo na tekmi, Snodgrassa je zamenjal hitronogi Ikechi Anya in že ob prvem stiku z žogo testiral Oblakovo opreznost. Vezist Derby Countyja je bil pripravljen na spuščeno Morrisonovo žogo, takoj je sprožil proti vratom, a mu je slovenski vratar preprečil veselje. Štiri minute pozneje je v slovenskem kazenskem prostoru znova zadišalo po zadetku, a je nogo v zadnjem trenutku podstavil Cesar in preprečil vsesplošno slavje na Hampden Parku. V 88. minuti je v igro namesto Kevina Kampla vstopil Nik Omladič, hip zatem je Škotska na veliko olajšanje njenih navijačev le zadela. Slovenci niso bili kos podaji v kazenski prostor, v njem se je najbolje znašel rezervist Chris Martin - zamenjal je Morrisona - in z izjemno natančnim diagonalnim strelom matiral nemočnega Oblaka. Žoga se je od vratnice odbila v mrežo. Poraz Slovenije je bil neizbežen, po treh minutah Kuipersovega dodatka je postal tudi boleča realnost.

Katanec: Absolutno ne morem biti zadovoljen

"Danes je veliko komponent ali stvari, zaradi katerih smo bili danes videti tako. Imamo položaj, kakršnega imamo. Absolutno ne morem biti zadovoljen. Prvi polčas je bil izredno slab," je v prvem odzivu po tekmi za Televizijo Slovenija dejal selektor Katanec in poudaril, da tudi z neodločenim izidom in osvojeno točko ne bi bil zadovoljen. "Točka ne prinaša nič. Želim videti samozavestne fante, to je moja želja. Lahko mi verjamete ali ne, a danes tudi s točko ne bi bil zadovoljen. Absolutno mi ne bi pomenila nič. Skrila bi marsikatero stvar, ki danes ni bila v redu. Žal določeni fantje v klubih ne igrajo, kaj bomo delali naprej, bomo videli. Odgovoren sem pa jaz. Če imam na igrišču nekaj igralcev, ki ne igrajo, je to moja krivda," je nadaljeval in večkrat poudaril, da z igro - zlasti v prvem polčasu - ni bil zadovoljen. "Videti smo slabo, navijači naj nam oprostijo. Kvalifikacije se bodo reševale septembra."

Cesar: Štiri tekme odigrali dobro, tokrat ne

Razočaran je bil - razumljivo - tudi kapetan Cesar: "Že od prve minute naprej ni bilo dobro. Izgubili smo veliko žog. Nismo igrali naše igre, Škotska je bila zelo agresivna, dobro je igrala in zasluženo je zmagala. Vedeli smo, da bo tako igrala, a mi nismo bili na želeni ravni. Štiri tekme smo odigrali dobro, to smo odigrali slabo. Nismo bili na nivoju, a ostalo nam je še pet tekem. Gremo dalje."

Kvalifikacije za SP, 5. krog, skupina F:

ŠKOTSKA - SLOVENIJA 1:0 (0:0)

C. Martin 88.

Škotska: Gordon, Tierney, Mulgrew, R. Martin, Robertson, Brown, Morrison ( 82./C. Martin ), Forrest, Armstrong, Snodgrass ( 75./Anya), Griffiths ( 50./Naismith).

Slovenija: Oblak, Al. Struna, Samardžić , Cesar , Jokić , Krhin, Kurtić, Kampl ( 88./Omladič), Birsa ( 69./Berić), Bezjak ( 58./Verbič), Iličić.

Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)

MALTA - SLOVAŠKA 1:3 (1:2)

Farrugia 14.; Weiss 2., Greguš 41., Nemec 84.

RK: Farrugia 79.; Nemec 91.

ANGLIJA - LITVA 2:0 (1:0)

Defoe 22., Vardy 66.

Lestvica: ANGLIJA 5 4 1 0 8:0 13 SLOVAŠKA 5 3 0 2 10:3 9 SLOVENIJA 5 2 2 1 4:3 8 ŠKOTSKA 5 2 1 2 7:8 7 LITVA 5 1 2 2 5:9 5 MALTA 5 0 0 5 2:13 0

Mitja Lisjak