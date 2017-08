Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Neymar se je prvič predstavil navijačem PSG-ja. Foto: Reuters Presednik in novopečeni član PSG-ja, Nasser Al Khelaifi in Neymar, sta navijačem obljubila lovorike. Foto: Reuters Neymar je prvo tekmo PSG-ja spremljal s tribune. Foto: Reuters Nogometaši PSG-ja so novo sezono v državnem prvenstvu odprli z zmago. Z 2:0 so ugnali Amiens. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Veličasten sprejem za Neymarja, ki navijačem PSG-ja obljublja lovorike

Prvo tekmo PSG-ja je spremljal s tribune

5. avgust 2017 ob 19:06

Pariz - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Nosilca najbogatejšega prestopa v zgodovini nogometa, Neymarja, so navijači PSG-ja pozdravili z ovacijami na stadionu Park princev. Prvo tekmo svojih novih soigralcev je spremljal s tribune.

Vseh potrebnih dokumentov ob prestopu Brazilca iz Španije namreč klub iz Pariza še nima, kljub temu pa so navijači enemu največjih nogometnih zvezdnikov na svetu pripravili zelo evforičen sprejem.

"Presrečen sem, da sem tukaj. Pariz je magično mesto, jaz pa obljubljam, da bom poskrbel za lovorike. Veselim se novih izzivov, želim si nekaj velikega," je navijače navdušila njihova nova desetica, potem pa je Neymar ob spremljavi ognjemeta naredil še krog po zelenici in pozdravljal navijače.

Lovorike je navijačem obljubil tudi predsednik kluba Nasser Al Khelaifi: "Danes je z nami velik zvezdnik, odličen nogometaš. Zdaj pa je čas, da začnemo trdo delati in zbirati lovorike."

Predstavitev je potekala pred začetkom prve tekme pariške ekipe v letošnjem domačem državnem prvenstvu - Paris Saint Germain je z 2:0 nadigral Amiens (zadela sta Edinson Cavani in Javier Pastore). Neymar je v petek na novinarski konferenci povedal, da bi rad takoj igral za svoj novi kub, pričakuje se, da bo prvič za PSG zaigral 13. avgusta.



Omejili nakup Neymarjevih dresov

Že prvi dan so v uradnih trgovinah kluba sicer prodali 10.000 dresov z njegovim imenom in številko (in zaslužili milijon evrov), po izračunih nekaterih francoskih medijev bodo v klubu, če se bo takšen trend nadaljeval, že v dobrem letu zaslužili vseh na videz astronomskih 222 milijonov evrov, kolikor jih je stala odškodnina Barceloni. Na današnji tekmi je na stadionu 45.000 navdušenih navijačev, ki bodo po optimističnih ocenah v klubu kupili še vsaj 15.000 dresov z imenom Neymar Jr. in številko 10. V navijaških trgovinah so danes zjutraj, ob pomanjkanju dresov in zaradi velikega števila kupcev, celo omejili nakup na le en kos.

FRANCOSKO PRVENSTVO, 1. KROG

PARIS SG - AMIENS 2:0 (1:0)

Cavani 42., Pastore 80.

MONACO - TOULOUSE 3:2 (1:1)

Jemerson 28., Falcao 58., Glik 70.;

Machach 6., Delort 53.

Ob 20.00:

LYON - STRASBOURG

METZ - GUINGAMP

MONTPELLIER - CAEN

ST. ETIENNE - NICE

(Berić)

TROYES - RENNES

Nedelja ob 15.00:

LILLE - NANTES

Ob 17.00:

ANGERS - BORDEAUX

(Petrić)

Ob 21.00:

MARSEILLE - DIJON

