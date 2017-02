Foto/video: Zahović osrečil razprodani Ljudski vrt

Glavina z glavo preprečil zmago Domžal

25. februar 2017 ob 10:08,

zadnji poseg: 25. februar 2017 ob 23:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nogometaši Maribora so v Ljudskem vrtu dobili večni derbi v sklopu 22. kroga Prve lige Telekoma Slovenije proti Olimpiji (1:0). Mož odločitve je bil Luka Zahović.

Prvi polčas je pripadel nogometašem Olimpije, ki so dobili bitko na sredini igrišča in so v napadalnih akcijah - zlasti po bokih - tudi več pokazali, a tako želenega zadetka iz nekaj (pol)priložnosti jim ni uspelo doseči.

V nadaljevanju so bili gledalci v Ljudskem vrtu priča drugačni sliki: Mariborčani so prevzeli pobudo, zadeli in tudi po zadetku pokazali več od nasprotnika. Kljub (jalovi) premoči Olimpije - imela je večjo posest žoge in več strelov v okvir vrat - je zmaga ostala v štajerski prestolnici.

Skomina dvakrat prekinil igro

Še pred začetkom težko pričakovanega derbija so vsi zbrani v Ljudskem vrtu z minuto molka počastili spomin na nekdanjega predsednika NK Maribor dr. Rudija Turka, ki je umrl v sredo. Kmalu po začetku tekme pa je glavni sodnik Damir Skomina igro prekinil zaradi vžiga pirotehničnih izdelkov - namreč, "zagorela" je južna tribuna, na kateri svoje ljubljence bodri navijaška skupina Viole. Že nekaj minut pozneje - natančneje v 12. minuti - je zaradi nekaj glasnih topovskih udarov koprski sodnik znova prekinil igro in dejal, da bo ob naslednji prekinitvi nogometaše poslal v slačilnice.

Olimpija začela podjetneje

V prvem polčasu so bili za odtenek boljši gostje iz Ljubljane, ki so neprestano pritiskali na mariborsko obrambo, ustvarili so si tudi nekoliko lepše polpriložnosti, po bočnih položajih sta zelo dobro prodirala Denis Klinar in Kingsley Boateng, ki sta Damjanu Boharju in Mitji Vilerju povzročala precej preglavic. Zelo dejaven je bil novopečeni nigerijski napadalec Olimpije Nathan Oduwa, ki pa je nase opozoril predvsem z dvema teatralnima padcema, s katerima je želel prelisičiti Skomino in svoji ekipi priboriti najstrožjo kazen.

Po pol ure igre vroče na obeh straneh

Kljub dobri igri si Ljubljančani kakšnih resnejših priložnosti v prvi polovici prvega polčasa niso ustvarili. Tudi Mariborčani ne, a so nato v 32. minuti prvič resneje zapretili, ko se je žoga v kazenskem prostoru Olimpije odbila do Aleksa Pihlerja, ta pa jo je s 16 metrov poslal čez gol. Že nekaj minut pozneje je bilo zelo vroče na drugi strani igrišča. Po desnem boku je prodiral Boateng, ki je poslal nizek predložek pred vrata. Tam je Marko Šuler v zadnjem trenutku podstavil nogo in blokiral strel Leonu Benku, hip zatem je Danijel Miškić z razdalje žogo poslal v naročje opreznemu Jasminu Handanoviću.

V 39. minuti je Benko zapretil še enkrat, po predložku z leve strani je poskusil s škarjicami ugnati domačega vratarja, a je žoga švignila čez gol. Do odmora je moral Handanović posredovati v prvi minuti sodnikovega dodatka, ko je s panterskim skokom žogo odbil v kot po lepo plasiranem strelu Alexandra Cretuja.

Zahović kaznoval napako Cretuja

Razprodani Ljudski vrt v drugem polčasu ni dolgo čakal na prvi zadetek, na veliko veselje domačih navijačev pa ga je dosegel nogometaš v vijoličastem. V 52. minuti je Cretu slabo posredoval pred lastnim kazenskim prostorom, do žoge je prišel Luka Zahović, ki je najprej preigral Branka Ilića, nato pa z natančnim diagonalnim strelom v malo mrežico matiral vratarja Nejca Vidmarja. 1:0. Maribor je bil v naletu, vijoličasti so se 'razleteli' po igrišču, sledil je silovit pritisk na Olimpijina vrata. Najprej je po uri igre Vidmar preprečil dvojno vodstvo po poskusu Dareta Vršiča, štiri minute pozneje je Nemanja Mitrović z zadnjimi atomi močmi preprečil poskus Zahovića po sijajni Vršičevi globinski podaji. Zeleno-beli so igrali v krču, nikakor se jim ni uspelo otresti pritiska gostiteljev, za nameček so zaradi netočnih podaj morebitni protinapadi splavali po vodi.

Zeleno-beli pogoreli v želji po izenačenju

Ljubljančani - pomagali jim niso niti vstopi rezervistov Daniela Avramovskega, Blessinga Elekeja in Jakoba Novaka - so v želji po izenačujočem zadetku pogoreli, vse več je bilo netočnih podaj in izgubljenih žog, namesto organiziranih napadov so stavili predvsem na dolge, nenatančne podaje pred vrata. Varovancem Darka Milaniča posledično ni bilo pretirano težko zadržati minimalnega vodstva do zadnjega sodnikovega žvižga. Zadnjo priložnost za Olimpijo je v 92. minuti po predložku Dina Štigleca s strelom z glavo zapravil Mitrović.

Elsner: Maribor je izkoristil majhno napako

"Na takšnih tekmah se kaznujejo majhne napake. Maribor je eno izkoristil. Danes so bili za pet odstotkov boljši," je po tekmi na novinarski konferenci dejal trener Olimpije Luka Elsner in poudaril, da se v obrambi ni poznalo, da je ekipa zelo spremenjena, je pa dodal, da bi bilo v zadnjih 30 metrih precej lažje, če bi se igralci med seboj malo bolje poznali. Trener Maribora Darko Milanič je medtem poudaril, da je zelo zadovoljen. "V prvem polčasu je manjkal kakšen dober strel. Več težav smo imeli po bokih, lažje smo igrali v sredini," je priznal in pojasnil, da je ob polčasu svojim varovancem dejal, da so lahko v igri bolj sproščeni, od njih pa je želel predvsem vztrajnost. "V nekem trenutku smo na svoji polovici dobro zapirali. Ta upornost visoko se nam izplača. Lahko bi bili tudi kaznovani," je še povedal.

Aluminij v drugem polčasu do treh točk

V dvoboju zadnjeuvrščenih ekip prvenstva, Kalcer Radomelj in Aluminija, je tekmo suvereno dobil zadnji (0:3). Vsi goli so padli v drugem polčasu. Po slabi uri igre je Matic Vrbanec s prostega strela poslal predložek v kazenski prostor, kjer ga je z glavo v zadetek pretvoril Josip Zeba. V 71. minuti je z roba kazenskega prostora natančno meril Derrick Mensah in podvojil vodstvo ekipe iz Kidričevega, zadnji žebelj v krsto gostiteljev je deset minut pozneje zabil Vrbanec, ki je po podaji Francesca Tahiraja zadel iz neposredne bližine. Radomlje, ki so v prvem polčasu igrale zelo solidno, so bile v nadaljevanju povsem neprepoznavne.

Glavina z glavo za točko

Na drugi sobotni tekmi je Domžalam odlično kazalo, po zadetku v 49. minuti, ki ga je s prostega strela dosegel Jure Balkovec, se jim je še globoko v sodnikovem dodatku drugega polčasa nasmihala zmaga, a jim je praktično v zadnji sekundi veselje preprečil Dominik Glavina. Kot da bi se gostje s stadiona ob Kamniški Bistrici preveč sprostili, v 94. minuti so gostiteljem pustili odločno preveč prostora, kar je na koncu izkoristil Glavina in po predložku žogo z glavo poslal za hrbet nemočnega vratarja Dejana Milića.

Koprčani brez glavnega pokrovitelja

Preostalo dogajanje v Prvi ligi je bilo v senci mariborske tekme, za nekaj vznemirjenja (čeprav se je o tem že nekaj časa šušljalo) pa je poskrbela novica, da Luka Koper ni več sponzor primorskega prvoligaša Koper. Uprava Luke Koper je namreč predčasno prekinila petletno sponzorsko pogodbo, klub, ki je že tako v težavah, pa je ostal brez glavnega pokrovitelja. Marca bi moral iz Luke dobiti naslednje nakazilo, a ga ne bo.

V Luki so pojasnili, da so se za prekinitev pogodbe odločili, ker je bil njihov sponzorski denar namenjen razvoju koprskega nogometa in s tem dvigu ugleda Luke, ne pa plačevanju dolgov društva FC Koper upnikom.

Prva liga, 22. krog:

MARIBOR - OLIMPIJA 1:0 (0:0)

12.069; Zahović 51.

Maribor: Handanović, Palčič, Šuler, Defendi, Viler, Bohar, Kabha, Pihler, Vršič (78./Hotić), Novaković, Zahović (74./Tavares).

Olimpija: Vidmar, Klinar, Mitrović, Ilić, Štiglec, Cretu, Miškić, Alves (77./Novak), Oduwa, Benko (68./Eleke), Boateng (62./Avramovski).

Sodnik: Damir Skomina (Koper)

KALCER RADOMLJE - ALUMINIJ 0:3 (0:0)

300; Zeba 58., Mensah 71., Vrbanec 81.

Kalcer Radomlje: Ivačič, Kramarič, Ejup, Karamatić, Primc, Jakovljević (77./Babunski), Barukčić, Balić (71./Rokavec), Cerar, Nunić, Šipek (62./Vidmar).

Aluminij: Janžeković, Kocić, Zeba, Turkalj, Jakšić, Muminović, Mensah, Bizjak (87./Krajnc), Vrbanec, Škoflek (90./Mesec), Panadić (69./Tahiraj).

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)

RUDAR - DOMŽALE 1:1 (0:0)

Glavina 94.; Balkovec 49.

Rudar Velenje: Radan, Iharoš, Zec, Kašnik, Mužek, Lotrič (69./Trifković), Grbić (83./Bokalić), Babić, Vručina, Glavina, Mary.

Domžale: Milić, Širok, Žužek, Blažič, Balkovec, Vetrih, Husmani, Majer (51./Repas), Volarič (78./Ožbolt), Firer, Franjić (59./Matjašič).

Sodnik: Bojan Mertik (Odranci)

Nedelja ob 15.00:

KRŠKO - GORICA

Ob 16.55:

KOPER - CELJE

Lestvica: MARIBOR 22 15 4 3 43:15 49 OLIMPIJA 22 14 4 4 34:16 46 DOMŽALE 22 12 4 6 46:23 40 GORICA 21 7 7 7 24:24 28 CELJE 21 8 3 10 25:25 27 LUKA KOPER 21 7 6 8 20:26 27 RUDAR 22 6 8 8 28:29 26 KRŠKO 21 4 10 7 20:31 22 ALUMINIJ 22 5 6 11 18:33 21 KALCER RADOMLJE 22 1 6 15 16:52 9

