Izjemnemu Žanu Koširju se je finale izmuznil za pičlo stotinko sekunde. Po zmagi v malem finalu, s katero si je priboril bronasto odličje, mu je vidno odleglo. Tržičan je bil sicer drugi v kvalifikacijah, zaradi česar je lahko izbiral, na kateri progi bo nastopal v izločilnih bojih. Vedno je izbral (hitrejšo) rdečo. Foto: STA/Stanko Gruden Nikoli se mi še ni zgodilo, da bi prišel v cilj, dvignil roki kot zmagovalec in izgubil. Niso hoteli niti slišati, mislim da so si zelo želeli domačega finalista. Žan Košir o zloglasnem polfinalu proti Korejcu Leeju Košir v ciljni areni po polfinalnem nastopu ni mogel verjeti, da je izgubil boj za finale. Foto: Reuters Čehinja Ester Ledecka je v Pjongčangu spisala olimpijsko zgodovino, saj je slavila v dveh različnih športih na istih olimpijskih igrah. Norvežan Thorleif Haug je v Chamonixu leta 1924 zmagal v nordijski kombinaciji in v smučarskih tekih, njegov rojak Johan Groettumsbraten pa je to ponovil štiri leta pozneje v St. Moritzu. Foto: Reuters

Foto/video: Žan Košir "sporno" ob finale, na koncu vendarle do brona

Ledecka z zlatim odličjem spisala zgodovino

24. februar 2018 ob 00:55,

zadnji poseg: 24. februar 2018 ob 12:10

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Deskar na snegu Žan Košir je v Pjongčangu na olimpijskem paralelnem veleslalomu osvojil bronasto odličje, potem ko je v malem finalu premagal Francoza Sylvaina Dufourja!

Olimpijski zmagovalec je postal Švicar Nevin Galmarini, ki se je v osmini finala pomeril s Timom Mastnakom (16. izid kvalifikacij) in ga tudi premagal za 38 stotink sekunde. Rok Marguč je obstal v kvalifikacijah, izločilni boji so se mu izmuznili za stotinko - dosegel je 17. čas. Nasprotnik Koširja, ki je v Sočiju osvojil srebrno kolajno v slalomu in bronasto v veleslalomu, je bil v osmini finala Kim Sang-kjum.

Koširju odvzeli boj za zlato olimpijsko odličje?

Medtem ko slovenska javnost slavi novo olimpijsko kolajno, ki jo je osvojil Košir, grenak priokus pušča razplet njegovega polfinalnega nastopa, ki ga je - sodeč po televizijskem posnetku - z roko in čevljem končal pred Korejcem Leejem Sang-hojem, a kljub temu ostal brez finala. Fotografijo si lahko ogledate tukaj.



Južni Korejec proti Koširju ni imel niti najmanjših možnosti, pri merjenju prvega vmesnega časa je zaostajal za 48 stotink sekunde, pri drugem za 87 stotink, ciljno črto je prečkal sekundo in 14 stotink pred nasprotnikom.

Baumeister prelahek zalogaj za Tržičana

V četrtfinalu se je Tržičan pomeril z Nemcem Stefanom Baumeistrom, ki je že v zgornjem delu storil napako, po kateri si je nabral 62 stotink zaostanka. Slaba vožnja Nemca se je nadaljevala, Košir je svoje delo opravil z odliko, ciljno črto je prečkal s prednostjo dobrih treh sekund (+3,07) in se zlahka uvrstil v polfinale.

Ob finalni nastop za pičlo stotinko! Pa res?

Pred 33-letnikom je bila na poti do finala le še ena ovira - domačin Lee Sang-ho, ki je v kvalifikacijah dosegel tretji čas. Košir je odlično začel, pri merjenju prvega vmesnega časa je bil 36 stotink sekunde hitrejši, do drugega merjenja je izgubil dve desetinki, v spodnjem delu je storil manjšo napako, zaradi katere je izgubil še nekaj hitrosti, Korejec se mu je povsem približal in ga na koncu ugnal za pičlo stotinko sekunde. Toda kmalu zatem so se na spletu pojavile fotografije televizijskega posnetka, na katerih Košir ciljno črto prečka malenkost pred Korejcem (tako z roko kot tudi s čevljem), a je ostalo pri uradnem razpletu.

Po osvojitvi brona kriki veselja

V zadnjem nastopu se je za bronasto odličje pomeril s Francozom Sylvainom Dufourjem, ki je v polfinalu klonil pred Galmarinijem. Dvoboj je bil izjemno napet, Košir je začel bolje, a ga je Dufour v srednjem delu ujel. Kazalo je, da bodo tudi tokrat o zmagovalcu odločali centimetri, a je nato 35-letni Francoz v zavoj v spodnjem delu zapeljal preveč direktno, izgubil je veliko hitrosti, dobitnik brona je bil znan. Olimpijski zmagovalec je postal Galmarini.

Z Olimpijskega komiteja Slovenije so sporočili, da se bo Žan Košir iz Pjongčanga v domovino vrnil v ponedeljek zjutraj. Letalo bo na letališču Jožeta Pučnika pristalo ob 8.35, ob 9. uri pa bo skledila novinarska konferenca s Koširjem in njegovim trenerjem Jernejem Demšarjem. Srebrni biatlonec Jakov Fak se bo v Slovenijo vrnil v nedeljo ob 21.45, novinarska konferenca bo ob 22.00.



Košir: V finalu so želeli domačina

"Nikoli se mi še ni zgodilo, da bi prišel v cilj, dvignil roki kot zmagovalec in izgubil. Niso hoteli niti slišati, mislim da so si zelo želeli domačega finalista," je o razpletu polfinala dejal Košir, ki kar ni mogel verjeti, da so zmago dodelili Korejcu. Košir je imel v zadnjem času kar nekaj nevšečnosti s poškodbami, zato je bil z bronom vseeno zadovoljen. "Pod od Kanade do Sočija je bila veliko lažja kot od Sočija do tukaj. Definitivno se nisem nadejal tega uspeha," je poudaril in se zahvalil vsem, ki so ga spodbujali in mu stali ob strani na poti do nove olimpijske kolajne. "Vsi tisti, ki so bili blizu mene, vedo, skozi kaj sem šel," je še povedal za Televizijo Slovenija.

Kotnikova izpadla proti Zavarzini

Kotnikova se je s 15. izidom kvalifikacij prebila v izločilne boje. V osmini finala se je nato pomerila z Rusinjo Aljono Zavarzino, ki je v Sočiju pred štirimi leti osvojila bron. 28-letni Velenjčanki je sicer dobro kazalo na progi, a je ob prečkanju ciljne črte zaostala za tri stotinke sekunde in izpadla.

Ledecka spisala zgodovino

Po pričakovanjih je bila v kvalifikacijah najhitrejša glavna favoritinja za zlato, Čehinja Ester Ledecka, ki je do finala premagala vse tekmice, v sklepnem delu tekme pa je ugnala še Nemko Selino Jörg. Finalni nastop je začela hitreje, od nasprotnice je bila hitrejša za 15 stotink sekunde, prednost je naraščala do cilja, zlato je osvojila za 46 stotink sekunde. Čehinja je tako kot prva športnica v zgodovini osvojila dve zlati odličji v dveh športih na istih igrah, saj si je senzacionalno priborila že zlato kolajno v superveleslalomu v alpskem smučanju. Bronasto odličje je osvojila Nemka Ramona Theresia Hofmeister, ki je v malem finalu premagala Zavarzino. "Kar težko se je bilo spremeniti nazaj v deskarko, ampak danes se je ta pojavila. Tekmovala sem samozavestno in uživala v tekmi," je po zmagi dejala Čehinja. Na vprašanje, katera zlata medalja je slajša, je odgovorila, da pri smučarski sploh ni verjela, kaj se je zgodilo. "Moj načrt je, da sledim srcu in za zdaj mislim, da bom nadaljevala s tekmovanjem v obeh disciplinah, saj imam rada oba športa," je še povedala. Dan je začela z zmago nad branilko naslova Patrizio Kummer, s čimer se ji je maščevala za poraz v četrtfinalu v Sočiju. Na poti na vrh je premagala še Avstrijko Danielo Ulbing in Hofmeistrovo. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je Ledecka na smuči stopila z dvema letoma, pri petih letih pa še na desko. Paralelni veleslalom (M), finale:

GALMARINI (ŠVI) - LEE (J. KOR) +0,43



Za tretje mesto:

KOŠIR (SLO) - DUFOUR (FRA) +1,49



Polfinale:

LEE (J. KOR) - KOŠIR (SLO) +0,01

GALMARINI (ŠVI) - DUFOUR (FRA) odstop



Četrtfinale:

DUFOUR (FRA) - CORATTI (ITA) +0,19

GALMARINI (ŠVI) - FISCHNALLER (ITA) +0,06

KOŠIR (SLO) - BAUMEISTER (NEM) +3,07

LEE (J. KOR) - KARL (AVT) +0,94 Paralelni veleslalom (Ž), finale:

LEDECKA (ČEŠ) - JÖRG (NEM) +0,46



Za tretje mesto:

HOFMEISTER (NEM) - ZAVARZINA (RUS) +4,07



Polfinale:

LEDECKA (ČEŠ) - HOFMEISTER (NEM) odstop

JÖRG (NEM) - ZAVARZINA (RUS) odstop

A. G., Mitja Lisjak, foto: Reuters