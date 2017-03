Foto/video: Zmagovita Ilka najboljša smukačica na svetu!

Vonnova edina z zaostankom, manjšim od sekunde

15. marec 2017 ob 09:01,

zadnji poseg: 15. marec 2017 ob 18:55

Aspen - MMC RTV SLO

Ilka Štuhec je v Aspnu suvereno dobila zadnji smuk sezone za svetovni pokal in osvojila mali kristalni globus za zmago v skupnem seštevku kraljeve discipline.

Štuhčeva je postala komaj sedma smučarka v zgodovini, ki je v istem letu, ko je postala svetovna prvakinja, osvojila še smukaški seštevek v svetovnem pokalu.

Pred Štuhčevo je isti dosežek uspel šestim smukačicam, in sicer Olgi Pall leta 1968, Annemarie Moser-Pröll v letih 1974 in 1978, Michaeli Figini leta 1985, Picabo Street leta 1996, Renate Götschl leta 1999 in Lindsey Vonn leta 2009.

"To je noro, za menoj je fantastična sezona, globus je kar težak," so bile prve besede slovenske šampionke po podelitvi malih kristalnih globusov v ciljni areni Aspna. O načrtu za sklepni smuk sezone je dodala: "Imela sem takšen načrt, kot po navadi: želim smučati karseda dobro, biti hitra. Potem pa vidim, ali je bilo dovolj hitro. Končati sezono z zmago je - se mi zdi - kar v redu."

S sedmo zmago v karieri se je 26-letnica na večni slovenski lestvici po številu zmag izenačila z Matejo Svet. Več zmag sta v 50-letni zgodovini alpskega smučanja za svetovni pokal dosegla le Bojan Križaj (8) in Tina Maze (26).

Že takoj postavila izjemen čas

Kakšen nastop Štuhčeve! Na progo se je podala kot prva tekmovalka, nastop je opravila skoraj brezhibno, le pred tretjim merjenjem vmesnega časa je storila manjšo napako. Vseeno se to ni pretirano poznalo, kako hitra je bila na progi, je postalo znano, ko so tekmovalke za njo krepko zaostajale. Tudi Italijanka Sofia Goggia, še edina, ki bi lahko Mariborčanki zmaknila globus. Pred zadnjim smukom sezone je za Slovenko v skupnem seštevku zaostajala za 97 točk, potrebovala bi pravi čudež, da bi se veselila končne zmage v smuku, a zaman. Po fenomenalnem nastopu Štuhčeve je na progi ves čas zaostajala, zaostanek se je vseskozi večal, ob prihodu v cilj je znašal že več kot sekundo (+1,03).

Prva, ki je za Štuhčevo zaostala za manj kot sekundo, je bila Lindsey Vonn, ki se je na progo podala kot deveta. Že pri prvem merjenju vmesnega časa je zaostajala za dobre pol sekunde (+0,51), zaostanek je zrasel že na 84 stotink, a ga je uspela do ciljne črte malce še stopiti (+0,66). Tretje mesto je osvojila Goggia.

Smuk (Ž), Aspen

Končni vrstni red: 1. I. ŠTUHEC SLO 1:36,95 2. L. VONN ZDA +0,66 3. S. GOGGIA ITA 1,03 4. T. WEIRATHER LIE 1,71 5 L. ROSS ZDA 1,73 6 N. SCHMIDHOFER AVT 1,97 7 T. TIPPLER AVT 2,13 8 V. REBENSBURG NEM 2,27 9. J. SCHNARF ITA 2,50 10 C. SCHEYER AVT 2,58 11. S. VENIER AVT 2,62 12. J. FLURY ŠVI 2,84 13. J. WILES ZDA 3,15 14. V. STUFFER ITA 3,17 15 C. SUTER ŠVI 3,32 Odstop: Johnson Skupni vrstni red (34/37): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.523 2. I. ŠTUHEC SLO 1.245 3. S. GOGGIA ITA 1.117 4. L. GUT ŠVI 1.023 5. T. WORLEY FRA 796 6. F. BRIGNONE ITA 735 7. T. WEIRATHER LIE 731 8. W. HOLDENER ŠVI 652 9. V. REBENSBURG NEM 569 10. V. VELEZ ZUZUL. SLK 515 ... 36. A. DREV SLO 223 50. A. BUCIK SLO 147 60. M. FERK SLO 115 79. T. ROBNIK SLO 51 102. M. HROVAT SLO 19 133. K. LAVTAR SLO 2 Smuk (8/8): 1. I. ŠTUHEC SLO 597 2. S. GOGGIA ITA 460 3. L. GUT ŠVI 360 4. L. VONN ZDA 280 5. T. WEIRATHER LIE 256 6. J. SCHNARF ITA 244 7. V. REBENSBURG NEM 221 8. N. SCHMIDHOFER AVT 208 9. L. ROSS ZDA 204 10. C. SCHEYER AVT 196

M. L.; foto: EPA/Reuters