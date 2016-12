Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Največ udeležencev NZS-jevega sprejema je želelo stisniti roki Aleksandra Čeferina in Radeta Mijatovića. Foto: BoBo Na novoletni zabavi NZS-ja je bil seveda tudi selektor članske reprezentance Srečko Katanec. Foto: BoBo VIDEO Čeferin: Navijam samo za... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Zabava NZS-ja v znamenju velikih besed o letu 2016

Aleš Zavrl predvidoma od marca ne bo več generalni sekretar zveze

22. december 2016 ob 21:14

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO/STA

Nogometna zveza Slovenije je pripravila tradicionalni prednovoletni sprejem, ki so se ga udeležili številni gosti na čelu s predsednikoma NZS-ja in Uefe Radetom Mijatovićem in Aleksandrom Čeferinom.

"Izvolitev Čeferina za predsednika Evropske nogometne zveze je Sloveniji prinesla pomen, ki se ga bomo zavedali šele čez leta," je na Brdu pri Kranju v uvodnem nagovoru povedal Mijatović in poudaril, da želi biti NZS med najbolje organiziranimi zvezami v Evropi.

Dodal je, da ob strategiji NZS-ja do leta 2020 hočejo prvo ligo narediti za najboljši športni produkt v državi in podvojiti število registriranih nogometašev na 80.000. "Z nogometom povezujemo generacije, izboljšujemo življenje," je dejal Mijatović in Čeferinu, prejšnjemu predsedniku NZS-ja, izrekel posebno zahvalo za njegovo delo.

"V dobrih petih letih dela na NZS-ju sem spoznal veliko dobrih ljudi. Ko sem postal predsednik Uefe, sem še dodatno spoznal, koliko je Nogometna zveza Slovenije odmevna v tujini. Dobili ste novega predsednika, za katerega sem prepričan, da bo odličen predsednik," pa je med drugim polni dvorani gostov povedal prvi mož Uefe. Čeferin se je za kratko dotaknil tudi "umazane" predvolilne kampanje pred nedavnimi volitvami za novega predsednika NZS-ja, nad katero ni bil navdušen.

Aleš Zavrl predvidoma od 1. marca ne bo več generalni sekretar zveze, saj odhaja na sedež Uefe, kjer naj bi vodil licenčni oddelek. Pri NZS-ju bodo morali tako najti njegovo zamenjavo.

Prireditev, na kateri so se spomnili tudi odmevnih dogodkov letošnjega leta, je popestrila plesna skupina Fičo Balet z izvedbo plesno-nogometne predstave 2:0.

T. O., foto: Srdjan Živulović/BoBo