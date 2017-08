Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Na Ostseestadionu so v ponedeljek zvečer divjali huligani. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Zažgali transparent gostujočih navijačev in prekinili tekmo

Največ težav s huligani v vzhodni Nemčiji

15. avgust 2017 ob 11:10

Rostock - MMC RTV SLO, STA

V Nemčiji odmeva navijaški izgred, ki se je zgodil na pokalni tekmi v Rostocku, kjer sta se pomerili Hansa Rostock in Hertha iz Berlina. Zmagali so gostje z 2:0.

Izgrede so zakrivili navijači domače ekipe, potem ko so ukradli transparent navijačev Herthe. Poskrbeli so za daljšo prekinitev zaradi pirotehničnih sredstev, ki so jih zmetali na igrišče in zažgali na tribuni. Glavni sodnik je celo razmišljal, da bi v 76. minuti tekmo končal, a so jo vendarle izpeljali do konca.

Zanimivo je, da je bil izid v trenutku, ko je del domačih navijačev podivjal, še 0:0, favorizirana Hertha si je zmago priigrala šele v zadnjih petih minutah. Med strelce sta se vpisala Mitchell Weiser in Vedad Ibišević.

Predsednik kluba: Storili smo vse

"Naredili smo vse, kar je bilo mogoče. Na stadionu in v mestu je bilo 1.700 policistov in 300 varnostnikov, dogajanje smo nadzirali s kamerami, pa ni bilo dovolj. Kot tretjeligaš smo naredili vse, kar je mogoče, ukrepati moramo s skupnimi močmi," je po tekmi dejal predsednik Hanse Rostock Robert Marien in namignil, da se bodo morali v Nemčiji resno lotiti težave z navijači nižjeligaških ekip, še posebej tistih iz vzhodnega dela države, ki že leta povzročajo težave.

Zažgali transparent nasprotne ekipe

Neprijetna zgodba ima še drugo plat, na katero je opozorila policija. Tamkajšnji policisti namreč preiskujejo možnosti, da so za to, da se pripravljajo izgredi, vedeli vsaj nekateri predstavniki domačega kluba. Skupina navijačev Hanse je namreč med drugim zažgala 30 metrov dolg transparent Herthe, ki so ga pred tremi leti ukradli Berlinčanom, sinoči pa skrili na stadionu in potem uničili. Policija je bila sicer opozorjena, da je transparent na stadionu, a ga med iskalno akcijo pred tekmo niso našli. Z zažiganjem transparenta so domači navijači izzvali tudi goste iz Berlina, ki so nato še sami prispevali k pirotehnični prekinitvi.

