Foto: Zlata slovenska lisička odplesala zadnji rokenrol

7. januar 2017 ob 20:00

Maribor - MMC RTV SLO

Tina Maze, športnica, kot je Slovenija še ni imela, je pod Pohorjem snela smuči, športni praznik pa so z lepimi dosežki polepšale tudi njene naslednice v slovenskem dresu.

Razen fotografov, ki jih je Tina Maze ujela na "napačni nogi" (nihče ni vedel, da bo sredi proge zavila k Massiju) in gostincev, ki so jim zjutraj zmrznile naprave za točenje piva (termometer se je spustil pod -10 stopinj), je "prvi polčas" Zlate lisice povsem zadovoljil želje več kot 15 tisoč gledalcev. Veleslalomska tekma je bila lepa, razburljiva, razmere za smučarke idealne, Slovenke pa zelo dobre, čeprav Ani Drev ni uspelo ponoviti lanskega drugega mesta. A 7. januar 2017 bo šel seveda v slovensko športno zgodovino predvsem zaradi slovesa Tine Maze.



Maribor idealen teren za slovo od kariere

"Vem, da nikjer drugje na svetu nimam toliko podpore kot v Mariboru, zato sem se odločila za nastop. Zame je bil to izziv, pripravljala sem se, saj potrebujem to motivacijo. S treningom skrbim za zdravje in tudi za vas novinarje, da imate kaj pisati," je po svojem zadnjem izzivu v karieri povedala Tina Maze. Slovo je bilo čustveno in v slogu Bojana Križaja (Saalbach, 1988). Na progi je najprej zavila k Andrei Massiju in trenerju Valeriu Ghirardiju, v zadnji strmini pozdravljala gledalce, pred ciljem pa snela smuči in uživala v bučnem vzklikanju navijačev. Po tekmi je s svojimi smučmi tudi zaplesala rokenrol.

Tudi ko se igra, je vrhunska

Massi je pogosto poudarjal, da je Tina umetnica na snegu, in nekaj tega je očitno videl tudi v njenem zadnjem nastopu, čeprav je pričakoval, da bo v zgornjem delu, ko je Tina še vozila na polno (ob vmesnem času je zaostajala 69 stotink), še bližje najboljšim: "Tudi ko se igra, ima dober položaj na smučeh. Takšen položaj ima samo še Shiffrinova. Sicer pa jo je bilo krasno videti brez pritiska in da ni bilo nobenega pametovanja. S temi šampioni je tako, da manj ko pametuješ, bolje je. Saj so oni dovolj pametni. Lepo je bilo tudi videti, kako se je odzvalo občinstvo."

Pustimo spomine in glejmo naprej

Idejni vodja Tinine ekipe je znova poudaril, da je Mazejeva kariero končala brez poškodbe: "Da smo danes celi, je naš največji uspeh. Tina je zdrava kot 20-letnica in to je dokaz, da smučanje ni nevaren šport, če je vse urejeno. Če je improvizacija, pa je to lahko zelo nevaren šport." So ob Tininem slovesu na plan prišli številni spomini? "Ne. Kot otrok sem živel preveč v spominih. S Tino sem se naučil, da se gleda naprej. Kar je bilo, je bilo, čeprav so tudi spomini krasni. Ta trenutek se spomnim le današnjega dne ... Na primer ena obetavna tekmovalka Sophia Goggia, ki joče v cilju, to mi nekaj pomeni."

Košir po sporu s Šmitkom vso noč bruhal

V cilju je Tino Maze med nekdanjimi reprezentančnimi kolegi pozdravil tudi Jure Košir, ki je imel pred 11 leti nepozabno poslovilno tekmo. "Najprej sem se poslovil na zelo grenak način, ker sem se s trenerjem Janezom Šmitkom sprl na polno in spakiral sredi sezone. Doma sem od samega razburjenja vso noč bruhal. Zdaj ko gledam nazaj, se mi to zdi smešno. A zabava Ski Legends, ki sem jo ob koncu sezone 2005/06 organiziral v Kranjski Gori ... to je bilo pa noro in nepozabno. Vse življenje se bom spominjal vseh podrobnosti."

Uganil, kaj bo naredila Tina!

"Absurd je bil, da je bil isti dan v Podkorenu svetovni pokal, kjer je bilo 5.000 gledalcev, na tekmi legend pa jih je bilo 15 tisoč. Pač - nam je uspelo. Tudi srečo smo imeli. Siddharta je igrala, močni sponzorji so bili na čelu s Hitom. Vsi so razumeli idejo. Zlati časi. Zdaj bi bilo to nemogoče organizirati." Koširju, bronastemu slalomistu na olimpijskih igrah leta 1994, je uspelo pred tekmo uganiti namero Tine Maze, saj nam je povedal, da bo šla do vmesnega časa

na polno, nato pa bo odstopila. V resnici se je tako tudi zgodilo.

Zakaj bi šla do cilja in bila dvajseta?

"Če malo pomislite, je to najbolj logično. Zakaj bi šla do cilja in bila dvajseta? Le zato, da bi še enkrat vozila v finalu? Svoje je naredila." Jure Košir priznava, da je ob spremljanju Tine Maze malce podoživljal svoj konec kariere in pravi, da je približno vedel, kako se Tina Maze počuti. Vesel je, da je bil odziv gledalcev tako pozitiven: "Pohvale vredno je, da je bilo toliko gledalcev, da so se prišli poklonit njenim uspehom." Košir še meni, da se Tina (kljub nekaterim izjavam) ne bo premislila in v resnici ne bo več tekmovala.

Izid kariere (na veleslalomih) za Ilko Štuhec

Če smo še pred dvema sezonama obupovali, da bo ob slovesu Tine Maze v slovenskem ženskem smučanju velika praznina, se je k sreči obrnilo drugače. Lani se med najboljše zavihtela Ana Drev, v tej sezoni je svoj talent končno unovčila Ilka Štuhec, ki napreduje tudi v veleslalomu. S 14. mestom je postavila izid kariere v tej disciplini, za kaj več pa se bo morala znebiti drobnih napak, ki jih je bilo v obeh vožnjah še precej. Na pohorski progi, ki ne velja za najtežjo, je treba namreč za vrh odpeljati brezhibno, kar je spoznala tudi Mikaela Shiffrin, ki ni ubranila vodstva po prvi vožnji.

Ana Drev z novimi smučmi bolj suverena

Najboljša Slovenka je bila Ana Drev, osma. Smučala je na visoki ravni in na terenu, ki ji ni med najljubšimi, izpolnila cilj. O svojem smučanju je povedala: "Položaj še ni tako suveren, da bi lahko popolnoma napadla. A nisem daleč od tega. V vseh razmerah sem bila to sezono med deset in to je dobra osnova za naprej. Danes nastopila z drugimi smučmi kot v prvem delu sezone in takoj sem se počutila bolj suvereno." Na svojem že enajstem veleslalomskem nastopu na tekmah za Zlato lisico je imela o prirediteljih same pohvalne besede: "Takšnega Maribora kot letos še nisem doživela. Vse je bilo tako, kot si tekmovalke le želimo."

Tomaž Okorn