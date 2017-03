Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo je zmagovalec zasledovalne tekme na 15 km v Quebecu. Foto: EPA Skupna zmagovalka svetovnega pokala je Wengova, ki je tudi osvojila skupni seštevek tekov na razdalji, najboljša v posebnem seštevku do 23 let je Lampičeva, najboljša sprinterka sezone pa je postala Norvežanka Maiken Caspersen Falla. Foto: EPA Anamarija Lampič je vodilna mlada tekačica v svetovnem pokalu do 23 let. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Fotofiniš določil zmagovalca - Klaebo pred Harveyjem

Med ženskami slavila Björgnova

19. marec 2017 ob 22:19

Quebec - MMC RTV SLO/STA

Norveški smučarski tekač Johannes Hoesflot Klaebo je zmagovalec zadnjega dejanja za svetovni pokal v sezoni 2016/17, potem ko je na zasledovalni tekmi na 15 km v Quebecu po fotofinišu ugnal Kanadčana Alexa Harveyja. Tretje mesto je osvojil Norvežan Niklas Dyrgaug (+0,1), v skupnem seštevku pa je slavil njegov rojak Martin Johnsrud Sundby.

Slovenski smučarski tekači na današnji tekmi niso nastopili. Björgnovi zasledovalna tekma

Na zadnji ženski tekmi za svetovni pokal, na zasledovalni tekmi na 10 km, je slavila Norvežanka Marit Björgen. Drugo mesto je zasedla njena rojakinja in letošnja nosilka velikega kristalnega globusa Heidi Weng (+1,2), tretja pa je bila Švedinja Stine Nilsson (+1:00,0).

Vodilna mlada tekačica je Lampičeva

Nastopile so tri Slovenke. Najboljša je bila Vesna Fabjan (+4:37,0), ki je zasedla 37. mesto. Katja Višnar (+5:02,5) je preizkušnjo končala na 41., Anamarija Lampič (+5:14,1) pa na 44. mestu.

A Lampičeva je kljub skromni uvrstitvi z nasmehom dočakala današnjo tekmo, saj je zadržala turkizno majico vodilne mlade tekačice v svetovnem pokalu do 23 let, njena najhujša tekmica iz Rusije Julija Belorukova je za obetavno Slovenko zaostala 41 točk.

10 km zasledovalno, prosto (Ž): 1. M. BJÖRGEN NOR 22:36,1 2. H. WENG NOR +1,2 3. S. NILSSON ŠVE 1:00,0 4. I. INGERMARSDOTTER ŠVE 1:01,9 5. K. PÄRMÄKOSKI FIN 1:05,6 6. I. F. ÖSTBERG NOR 1:06,8 ... 37. V. FABJAN SLO 4:37,0 41. K. VIŠNAR SLO 5:02,5 44. A. LAMPIČ SLO 5:14,1

SKUPNI VRSTNI RED Ženske (31/31): 1. H. WENG NOR 2.032 2. K. PARMAKOSKI FIN 1.618 3. I. F. ÖSTBERG NOR 1.517 4. S. NILSSON ŠVE 1.437 5. M. BJÖRGEN NOR 1.307 31. A. LAMPIČ SLO 242 39. K. VIŠNAR SLO 148 49. V. FABJAN SLO 106 60. A. ČEBAŠEK SLO 73 116. E. UREVC SLO 1

15 km zasledovalno, prosto (M): 1. J. H. KLAEBO NOR 32:44,5 2. A. HARVEY KAN isti čas 3. N. DYRGAUG NOR +0,1 4. S. B. SKAR NOR 26,1 5. D. COLOGNA ŠVI 26,5 6. M. HELLNER ŠVE 26,8 SKUPNI VRSTNI RED: Moški (31/31): 1. M. J. SUNDBY NOR 1.626 2. S. USTJUGOV RUS 1.176 3. A. HARVEY KAN 1.128 4. J. H. KLAEBO NOR 884 5. M. HEIKKINEN FIN 869 105. J. LAMPIČ SLO 24 135. M. ŠIMENC SLO 9

D. S.