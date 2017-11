Fotozgodba: Slovo "maestra", ki je govoril z nogami

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Andrea Pirlo, ki je s svojim izgledom v zadnjih letih postal tudi svetovna modna ikona, je po 22 letih sklenil bogato nogometno kariero. Foto: EPA Ko mi je Andrea sporočil, da se bo pridružil Juventusu, je bila prva moja misel: bog obstaja! Gianluigi Buffon, vratar Juventusa Pirlo je največji uspeh v karieri dosegel na mundialu v Nemčiji leta 2006, ko je z Italijo postal svetovni prvak. Foto: EPA Na igrišču se velikokrat počutim kot izgubljen ciganček. Vse, kar si želim, je nekaj kvadratnih metrov zelenice, kjer lahko počnem to, kar znam. Vzamem žogo in jo podam soigralcu, da ta zadene. Temu se reče podaja, to je moj način širjenja sreče in radosti. Andrea Pirlo V bogati klubski karieri je dvakrat osvojil naslov evropskega prvaka - zadnjič leta 2007, ko je bil z Milanom v finalu boljši od Liverpoola (2:1). Foto: EPA Sorodne novice Villa in Struna zadela na zadnji tekmi Pirla v bogati karieri Dodaj v

7. november 2017 ob 13:07

New York City,Ljubljana - MMC RTV SLO

Po 22 letih aktivnega igranja nogometa je bogato kariero končal eden najboljših vezistov v tem obdobju. 38-letnik, ki je svoje največje mojstrovine ustvaril na nogometnih zelenicah. Andrea Pirlo.

"Nikoli nisem občutil pritiska v nogometu. Požvižgam se na vse to. Nedeljo, 9. julija 2006, sem v Berlinu pravzaprav prespal ali pa sem igral na PlayStationu. Zvečer sem odšel na stadion in postal svetovni prvak," je po finalu svetovnega prvenstva 2006, v katerem je Italija po izvajanju 11-metrovk ugnala Francijo, dejal legendarni Pirlo.

Izjemni vezist, ki je večji del svoje kariere preživel na Apeninskem polotoku, je pri 38 letih končal nogometno pot. Pot, na kateri je osvojil praktično vse, kar se osvojiti da. Šestkrat je bil italijanski prvak, dvakrat evropski, z 'azzurri' je leta 2006 osvojil naslov svetovnega prvaka, na reprezentančni ravni mu je grenak priokus pustil le poraz v finalu Eura 2012.

Vse navijače bo vedno nosil v srcu

"To je bila moja zadnja tekma v Ligi MLS. Ker se moj čas pri New Yorku izteka, bi rad izkoristil priložnost in povedal nekaj besed. Rad bi se vsem zahvalil za neverjetno podporo, ki sem je bil deležen v tem neverjetnem mestu. Hvala vsem navijačem, trenerskemu štabu in vsem, ki delujejo v ozadju, hvala vsem soigralcem," je svoj zapis na družbenih omrežjih začel 38-letnik in dodal: "V New Yorku pa se ne končuje le moja kariera pri tem klubu, ampak tudi na splošno. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil svoji družini za podporo in ljubezen, ki mi jo je ves čas dajala. Rad bi se zahvalil vsaki ekipi, za katero sem igral, vsakemu soigralcu in vsem ljudem, ki so mojo kariero naredili tako neverjetno. Za konec bi se rad zahvalil vsem navijačem po svetu. Vedno vas bom nosil v srcu."

O Pirlu s superlativi

Nogometni sladokusci so dolga leta lahko uživali ob njegovih izjemnih predstavah na nogometnih zelenicah, kjer jih je razvajal z iznajdljivostjo, natančnostjo, predvsem pa z vrhunsko izvedenimi prostimi streli. Kdo je najboljši nogometaš v določenem obdobju, je vselej nehvaležno delo, a nogometnim poznavalcem so se pred leti pridružile tudi nogometne zvezde, ki s superlativi govorijo o nogometašu iz Brescie. "Ko mi je Andrea sporočil, da se bo pridružil Juventusu, je bila prva moja misel: bog obstaja," je denimo Pirlu kompliment namenil legendarni Juventusov vratar Gianluigi Buffon. Nekdanji selektor italijanske izbrane vrste, ki jo je na svetovnem prvenstvu v Nemčiji leta 2006 popeljal do naslova prvaka Marcello Lippi je poudaril, da je Andrea "tihi vodja na zelenici, ki govori s svojimi nogami." Legendarni Roberto Baggio se še vedno ne more načuditi njegovemu talentu. "Njegov pregled nad igro, kaj vse zna storiti z žogo, in kako zna razigravati soigralce, ga uvršča med prave nogometne superzvezdnike. Andrea ima v sebi talent, ki ga ne vidiš prav pogosto," je dejal nogometaš, najbolj znan po kultnem čopku in zgrešeni enajstmetrovki v finalu svetovnega prvenstva leta 1994.

Tudi nekdanji zvezdnik Barcelone Xavi Hernandez je prepričan, da je bil Pirlo unikaten igralec: "Nogometaš z velikimi črkami. Enostavno je spektakularen. Na svetu svoj čas ni bilo nogometaša, ki bi bil tako talentiran, kot je bil Andrea. Preden sva se na zelenici srečala kot profesionalca, sva igrala v vseh mladinskih selekcijah, ko je zastopal Italijo. Vedno sem bil in bom ostal njegov velik navijač."

Legendarni italijanski igralci iz zadnjih dvajestih let se počasi poslavljajo. Ob koncu prejšnje sezone se je od nogometnih zelenic poslovil legendarni kapetan Rome Francesco Totti, svojo upokojitev je naznanil tudi Buffon, zdaj je kariero končal še Pirlo. V spodnji fotozgodbi smo na MMC-ju izpostavili nekaj njegovih vrhuncev, vabljeni k branju.

