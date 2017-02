Fourcade dopolnil komplet, Björndalen spet pri medalji

Bauer 16., Gregorinova 35.

12. februar 2017 ob 10:30,

zadnji poseg: 12. februar 2017 ob 15:47

Hochfilzen

Martin Fourcade je zmagovalec zasledovalne tekme na biatlonskem SP-ju. Žensko preizkušnjo je dobila Laura Dahlmeier.

Klemen Bauer je v sončnem vremenu osvojil 16. mesto, Teja Gregorin pa je bila 35. Bauer (33. na šprintu) je bil lahko zadovoljen z nastopom: "Po dolgem času sem spet užival v tekmi. Povsem druga zgodba (kot na šprintu), upal sem, da bo tako. Bil je tudi drug format tekmovanja, sledil sem ritmu ostalih. Taktično sem odlično izpeljal tekmo."

Bauer v igri za deseterico

Še boljšo uvrstitev je Bauer zapravil z zgrešenima 16. in 17. strelom (stoje): "Ne vem. Vse je šlo tako hitro. Delček sekunde prehitro sem sprožil strel, pa je šlo mimo. Na srečo me to potem ni vrglo s tira."

45. medalja Björndalna na SP-jih!

Fourcade, ki je zgrešil enkrat, je na letošnjem svetovnem prvenstvu v Hochfilznu osvojil še tretjo medaljo in ima po bronu v šprintu in srebru na tekmi mešanih štafet zdaj cel komplet. V zbirki ima že 12 zlatih medalj SP-ja! Drugo mesto je z zaostankom 23 sekund kljub kar trem zgrešenim strelom osvojil Norvežan Johannes Thingnes Boe, novo medaljo pa si je priboril neuničljivi 43-letni kralj biatlona Ole Einar Björndalen, ki je bil tretji. Na SP-jih ima neverjetnih 45 medalj (20 - 14 - 11).

Nemci navdušeni nad razpletom ženske tekme

Na ženski tekmi je velika množica navijačev prišla na svoj račun, saj je bila najhitrejša 23-letna Laura Dahlmeier, ki je morala enkrat v kazenski krog. To je njena druga zlata medalja na posamičnih tekmah SP-ja, potem ko je bila lani v Oslu prav tako najhitrejša na zasledovalni preizkušnji. Srebro je pripadlo Björndalnovi partnerki Darji Domračevi (27. po šprintu!), ki je bila brezhibna na strelišču, bron pa zmagovalki petkovega šprinta Gabrieli Koukalovi, čeprav je na strelišču zgrešila trikrat.

Edina Slovenka na tekmi Teja Gregorin je zasedla 35. mesto (+2:20,6), kazalo pa ji je precej bolje. Štartala je 30., saj je to mesto zasedla na šprintu, nato se je prebila že do 18. mesta, a ob koncu popustila tako na strelišču kot v teku.

Koukalova je prva krenila s štarta, Dahlmeierjeva pa štiri sekunde za njo. 23-letna Nemka je kljub kazenskemu krogu uspela slaviti: "Uspelo mi je predvsem to, da sem po zgrešenem strelu na prvem postanku ostala mirna." Koukalova je bron reševala v smučini, na prvem streljanju je imela težave s puško, skupaj pa je morala v kazenski krog kar trikrat.

Tekmo je zaznamovala tudi srebrna Domračeva, ki se je vrnila med najboljše po premoru zaradi materinstva, se je na drugo mesto prebila s 27.! "Presrečna sem. S 27. mesta se mi je pred tekmo zdelo nemogoče napredovati na zmagovalni oder. Želela sem si le nastopiti tako, kot znam," je bila vesela Belorusinja.

"Na treningu tarče padajo, na tekmi ne gre"

Teja Gregorin je svoj nastop ocenila tako: ''Nič novega v letošnji sezoni. Vse se zalomi pri streljanju. Še vedno ne prenesem streljanja s treninga na tekmo. Ničla na štafeti je bila očitno muha enodnevnica.'' Vzrokov za zgrešene strele ni iskala v ponujeni priložnost za vrhunski rezultat po polovici tekme. ''Tolikokrat sem bila že med deset v svoji karieri, da me tudi malo ne gane, če se nahajam na 18. mestu. To definitivno ni razlog. Razlog mora biti nekje drugje. Očitno ga ne najdem.''

Svetovno prvenstvo se bo v sredo nadaljevalo z žensko 15-kilometrsko tekmo.

