Martin Fourcade, zmagovalec svetovnega pokala, je osvojil četrti mali kristalni globus. Francoz je že šestič zaporedoma osvojil veliki kristalni globus za končno zmago v skupnem seštevku, eno skupno zmago manj ima legendarni in še vedno aktivni 43-letni Norvežan Ole Einar Bjoerndalen.

Fourcade kljub hudi napaki do novega malega globusa; ima ga tudi Koukalova

Tekma s skupinskim štartom

19. marec 2017 ob 11:11,

zadnji poseg: 19. marec 2017 ob 14:41

Oslo - MMC RTV SLO

Tiril Eckhoff je v Oslu dobila zadnjo letošnjo tekmo biatlonk za svetovni pokal. Druga je bila na tekmi s skupinskim štartom Gabriela Koukalova, ki je s tem osvojila tudi mali kristalni globus. Na moški preizkušnji je prepričljivo slavil Martin Fourcade.

Norvežanka je na zadnji strelski nastop prišla 17 sekund za vodilno Franzisko Hildebrand, ki se je morala zavrteti v kazenskem krogu, Eckhoffova pa je z ničlo povedla in prednost pretvorila v zmago. Tretja je bila Finka Kaiso Mäkäräinen.

V igri za mali globus je bila tudi junakinja celotne sezone Laura Dahlmeier, ki pa je z devetim mestom ostala brez globusa. Vseeno si je že prej zagotovila zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Edina Slovenka Teja Gregorin je zgrešila kar štiri strele in osvojila 18. mesto. "Kar zadeva tek, ni več česa komentirati. Spet malo preveč strelov mimo, ampak sem vesela, da sem danes sploh štartala in da je sezone konec, ker bo preprosto treba nekaj narediti na streljanju. Mislim, da je zdaj pravi trenutek, da se glava malo spočije in da se potem začne spet z ničle," je tekmo in sezono ocenila najboljša Slovenka.

Fourcade kljub hudi napaki prvi na cilju

Na moški preizkušnji na tekmi s skupinskim štartom je prepričljivo slavil Martin Fourcade.

28-letni Francoz je potrdil izjemno formo tudi na zadnji tekmi za svetovni pokal. Fourcade je po prvem strelskem postanku zaostajal za 21 sekund za vodilnim, a mu je zaostanek uspelo hitro nadoknaditi. Zaostanek je nabral na prvem strelskem postanku, ko je ugotovil, da nima streliva. Zaradi zapleta se je posvetovala tudi tekmovalna komisija, ki je na koncu le potrdila zmago Francoza.

"Tepec sem, saj sem pozabil napolniti nabojnike. Na prvem postanku sem opazil, da so vsi prazni. To je huda napaka. Na srečo sem zmagal. Danes sem imel tudi nekaj sreče," je povedal Francoz po tekmi.

Razlika med biatlonci se je naredila po tretjem strelskem nastopu, drug za drugim so tekmovalci morali v kazenski krog, le Fourcade je bil izjemno natančen in njegova prednost se je večala. Odlično je streljal tudi na četrtem strelskem postanku, tako da je z lahkoto in veliko prednostjo prvi prečkal ciljno črto.

Drugi je na cilj prišel Latvijec Andrejs Rastorgujevs (+17,4), tretji pa Avstrijec Simon Eder (+32,4).

Na tekmi ni bilo slovenskih biatloncev.

Skupinski štart (Ž): * 1. T. ECKHOFF NOR 34:23,1 (1) 2. G. KOUKALOVA ČEŠ +22,6 (1) 3. K. MÄKÄRÄINEN FIN 34,5 (2) 4. V. VITKOVA ČEŠ 36,1 (2) 5. F. HILDEBRAND NEM 39,0 (1) 6. M. LAUKKANEN FIN 40,0 (2) 7. A. BESCOND FRA 43,3 (3) 8. D. DOMRAČEVA BLR 48,5 (2) 9. L. DAHLMEIER NEM 54,2 (2) 10. J. DŽIMA UKR 57,9 (1) ... 18. T. GREGORIN SLO 1:36,2 (4) * - zgrešeni streli/kazenski krogi Ženske (26/26): 1. L. DAHLMEIER NEM 1.211 2. G. KOUKALOVA ČEŠ 1.089 3. K. MÄKÄRÄINEN FIN 971 4. M. DORIN HABERT FRA 856 5. D. WIERER ITA 719 30. T. GREGORIN SLO 313 98. A. ERŽEN SLO 4

Skupinski štart (M): * 1. M. FOURCADE FRA 37:32,2 (0) 2. A. RASTORGUJEVS LAT +17,4 (2) 3. S. EDER AVS 32,4 (1) 4. E. H. SVENDSEN NOR 42,2 (2) 5. A. PEIFFER NEM 42,5 (2) 6. M. SLESINGER ČEŠ 42,9 (1) 7. J. G. BEATRIX FRA 44,3 (1) 8. E. GARANIČEV RUS 45,6 (3) 9. M. KRČMAR NEM 46,7 (1) 10. A. BABIKOV RUS 51,9 (1) * - zgrešeni streli/kazenski krogi Moški (26/26): 1. M. FOURCADE FRA 1.322 2. A. ŠIPULIN RUS 918 3. J. T. BOE NOR 812 4. A. PEIFFER NEM 746 5. S. SCHEMPP NEM 741 42. K. BAUER SLO 177 97. M. DOVŽAN SLO 7 99. L. OBLAK SLO 6 105. R. TRŠAN SLO 2 106. M. DRINOVEC SLO 2

