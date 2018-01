Fourcade slavil pred bratoma Boe; Fak enajsti

Klemen Bauer 39.

6. januar 2018 ob 16:11

Oberhof - MMC RTV SLO, STA

Francoski biatlonec Martin Fourcade je po zmagi v šprintu dobil tudi zasledovalno preizkušnjo za svetovni pokal v Oberhofu. Fourcade je slavil pred norveškima bratoma Johannesom Thingnesom in Tarjeijem Boejem.

Fourcade, najboljši biatlonec zadnjih let, je zgrešil enkrat in za šest sekund prehitel J. T. Boeja, ki je moral kar trikrat v kazenski krog. Starejši Tarjei je s 100-odstotnim strelskim izkupičkom osvojil tretje mesto.

Zelo soliden je bil vnovič tudi Jakov Fak, ki po bolezni okrog novega leta ni v 100-odstotni tekaški formi. Na strelišču je zadel 19 od 20 tarč, v smučini pa žal izgubil nekaj mest, a potrdil, da tudi s to formo ostaja konkurenčen najboljšim. Da forma ni prava, pa je potrdil zadnji krog, ko je šel s strelišča kot sedmi, a je moral predse do cilja spustiti še štiri tekmovalce in bil 11.

Fak zadovoljen s streljanjem, s tekom ne

"Bilo je zelo težko, predvsem v zadnjem krogu, kar se je tudi videlo, saj sem izgubil nekaj mest. To se mi po navadi ne dogaja, če sem vsaj približno dobro pripravljen in se počutim dobro. S streljanjem moram biti zadovoljen, medtem ko s tekom ne. Zdaj se bom skušal spočiti in potem upam, da bo precej bolje," je tekmo ocenil Fak. Dotaknil se je tudi napake na strelišču, s katero ni bil zadovoljen, pa čeprav sta imela 100-odstoten strelski izkupiček le dva tekmovalca: "Moral bi počakati. Zadnji strel, ki sem ga zgrešil v leže, ni bil v redu, saj sem želel zapustiti položaj, preden sem do konca sprožil. To je bila otroška napaka, ki se ne bo več ponovila."

Klemen Bauer je po petih zgrešenih strelih ponovil 39. mesto iz sprinta.

V ženski konkurenci je na 10 km zmagala Rusinja Anastazija Kuzmina. Slovenka Anja Eržen je osvojila 74. mesto.

V nedeljo bosta v Oberhofu še obe štafetni tekmi, nato se bo biatlonska karavana preselila v Ruhpolding na Bavarskem.

BIATLON SVETOVNI POKAL OBERHOF Zasledovalno, 12,5 km (M): * 1. M. FOURCADE FRA 32:23,6 (1) 2. J. T. BOE NOR +6,3 (3) 3. T. BOE NOR 30,9 (0) 4. E. H. SVENDSEN NOR 1:04,7 (1) 5. D. PIDRUŠNIJ UKR 1:16,2 (1) 6. L. HOFER ITA 1:21,6 (2) 7. B. WEGER ŠVI 1:21,8 (2) 8. M. KRČMAR ČEŠ 1:21,9 (1) 9. B. DOLL NEM 1:25,9 (1) 10. A. PEIFFER NEM 1:28,5 (2) 11. J. FAK SLO 1:33,5 (1) ... 39. K. BAUER SLO 3:52,1 (5) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Zasledovalno, 10 km (Ž): * 1. A. KUZMINA RUS 30:49,5 (2) 2. D. WIERER ITA +1:04,4 (0) 3. V. SEMRENKO UKR 1:10,2 (0) 4. V. NOVAKOWSKA POL 1:17,1 (0) 5. K. MÄKÄRÄINEN FIN 1:23,4 (3) 6. D. DOMRAČEVA BLR 1:28,8 (2) 7. L. DAJLMEIER NEM 1:29,1 (1) 8. A. FROLINA J. KOR 1:36,0 (2) 9. J. BRAISAZ FRA 1:37,0 (3) 10. A. BESCOND FRA 1:37,1 (1) ... 74. A. ERŽEN SLO * - zgrešeni streli/kazenski krogi

SKUPNI VRSTNI RED Ženske (10/26): 1. A. KUZMINA SLK 422 2. K. MÄKÄRÄINEN FIN 375 3. J. BRAISAZ FRA 368 4. D. WIERER ITA 318 5. D. HERRMANN NEM 301 ... 58. A. ERŽEN SLO 20 Moški (10/26): 1. M. FOURCADE FRA 552 2. J.-T. BOE NOR 514 3. J. FAK SLO 372 4. A. ŠIPULIN RUS 311 5. T. BOE NOR 309 ... 42. K. BAUER SLO 61 84. M. DOVŽAN SLO 1

A. V.