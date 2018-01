Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 11 glasov Ocenite to novico! Martin Fourcade je zmagal na 10-kilometrski razdalji v Oberhofu. Foto: EPA Jakov Fak je novo leto začel z novo uvrstitvijo med deseterico. Foto: EPA Jaka je naredil zelo dobro, odlično tekmo po zdravstvenih težavah. Po teh težavah nismo mogli pričakovati, da bo tekel po najboljših močeh, a vseeno je tekel zelo dobro, predvsem na strelišču pa je opravil vse, kot je bilo potrebno. Sedmo mesto je zelo dobro in tudi zelo dobro izhodišče za jutrišnjo zasledovalno tekmo. Trener Tomaš Kos o nastopu Jakova Faka VIDEO Fak sedmi na šprintu v Ob... Dodaj v

Fourcade spet najboljši v Oberhofu, Fak sedmi

Nastopili so štirje Slovenci

5. januar 2018 ob 14:20,

zadnji poseg: 5. januar 2018 ob 16:27

Oberhof - MMC RTV SLO

Jakov Fak, ki je prebolel virozo, je na šprintu v Oberhofu zasedel sedmo mesto. Na 10-kilometrski razdalji je zmagal Francoz Martin Fourcade.

29-letni Fourcade, ki je v Oberhofu petič okusil slast zmage, je z brezhibnim streljanjem za osem sekund prehitel Norvežana Emila Hegleja Svendsena, ki je prav tako zadel vseh deset strelov. Tretje mesto je zasedel Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki je blestel v teku, a je zgrešil dva strela.

"Danes smo imeli vsi težave s težkimi razmerami, a vesel sem, da sem dobro nastopil. V zadnjem krogu je bilo zelo tesno, zato je bila tekma zelo napeta," je povedal zmagovalec, ki je s 66. zmago v karieri le še povečal prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Fak zadovoljen z rezultatom

Fak je bil na strelišču vnovič 100-odstoten, zadel je vseh deset strelov, slabši je bil v smučini, saj je sekunde izgubljal v primerjavi s tekmeci v zadnjem krogu, kjer običajno še pridobi kakšno mesto. S sedmim mestom je potrdil tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala in si priboril lepo izhodišče za sobotno zasledovanje.

"Počutje je zdaj še v redu, upam, da se bom jutri počutil malo boljše. Zame je bilo kar težko, to se je videlo tudi v samem teku, saj nisem na nivoju, na katerem bi si želel biti. A uvrstitev je vseeno super in k temu je največ pripomoglo streljanje. Na splošno sem z rezultatom zadovoljen, če gledam po segmentih, pa s tekom ne morem biti zadovoljen. Glede na to, da v prazničnih dneh zaradi viroze nisem naredil vsega, kar sem načrtoval, enostavno mislim, da ne smem biti preveč razočaran," je po današnji tekmi razmišljal Fak, ki je tik pred prehodom v leto 2018 rahlo zbolel.

O samih razmerah na tekmi pa je povedal: "Proga je bila zelo dobro pripravljena za take razmere. Tu dežuje že dva dni in je bilo res pripravljeno tako, da je zdržalo vse tekmovalce. Verjetno je bila na nekaterih mestih proti koncu že malo načeta, a na splošno je bila proga zelo dobro pripravljena za take vremenske razmere. Snega ne bo zmanjkalo, tudi če dežuje še naprej, saj so dobro pripravljeni, imajo tudi rezerve, če bo potrebno. Sam upam, da se do jutri dobro spočijem. Priložnost za napredovanje je. Eno mesto je bilo zelo blizu že danes, oddaljeno le dve desetinki. Priložnost torej bo. Stopničke so oddaljene 37 sekund, vse je mogoče. Na strelišču se lahko marsikaj spremeni."

Do točk tudi Bauer

Klemen Bauer je spet izkoristil dejstvo, da v biatlonu točke svetovnega pokala osvoji kar 40 tekmovalcev, in si z 39. mestom po treh kazenskih strelih priboril dve. Mitja Drinovec je bil po dveh kazenskih krogih 62., Miha Dovžan pa je zgrešil štiri tarče in bil 85.

V soboto bosta v Oberhofu ženska in moška zasledovalna tekma.

Šprint, 10 km (M): * 1. M. FOURCADE FRA 25:03,43 (0) 2. E. H. SVENDSEN NOR +8,1 (0) 3. J. T. BOE NOR 10,2 (2) 4. T. BURKE ZDA 20,1 (0) 5. T. BOE NOR 26,9 (1) 6. L. HOFER ITA 46,7 (1) 7. J. FAK SLO 47,9 (0) 8. B. WEGER ŠVI 48,9 (1) 9. M. KRČMAR ČEŠ 54,3 (1) 10. D. PIDRUCHNY UKR 56,3 (1) ... 39. K. BAUER SLO 1:52,1 (3) 62. M. DRINOVEC SLO 2:38,1 (2) 85. M. DOVŽAN SLO 3:25,6 (4) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

SKUPNI VRSTNI RED Moški (9/26): 1. M. FOURCADE FRA 492 2. J.-T. BOE NOR 460 3. J. FAK SLO 342 4. A. ŠIPULIN RUS 282 5. S. SCHEMPP NEM 278 ... 42. K. BAUER SLO 59 79. M. DOVŽAN SLO 1

