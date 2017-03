Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Franci Petek je novi direktor Smučarske zveze Slovenije. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Franci Petek je novi direktor Smučarske zveze Slovenije

Jožko Križan sprejel mednarodni izziv

15. marec 2017 ob 19:27

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji smučarski skakalec Franci Petek je postal novi direktor Smučarske zveze Slovenije, potem ko je Jožko Križan ponudil odstop.

Izvršni odbor SZS-ja je sprejel odstop Križana, na njegovo mesto na predlog predsednika SZS-ja Enza Smrekarja s 15. aprilom 2017 imenoval Petka.

Nekdanji smičarski skakalec je ob predstavitvi dejal, da se počuti izredno počaščenega in zrelega za sprejem tega izziva. Glede na njegovo karierno in profesionalno športno pot, je vodenje panožne zveze zagotovo velik izziv, ki Petku ni neznan. V svoji karieri je namreč podrobno spoznal delovanje panožne zveze in lokalnih klubov, znane so mu potrebe in zahteve športnikov, razume želje in odgovornost pokroviteljev in partnerjev, hkrati pa se zaveda ključnega pomena vodenja in stabilnosti poslovanja SZS.

Križan je sicer sprejel poklicni in strokovno velik mednarodni izziv, ki ga želi uresničiti, do predaje poslov pa bo še naprej opravljal vlogo direktorja SZS.

D. S.