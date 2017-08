Francija ostala brez novega soigralca Dončića in Randolpha

Nastop Luwawuju preprečile težave s kolenom

2. avgust 2017 ob 18:58

Pariz - MMC RTV SLO

Po odpovedi Timotheja Luwawuja Cabarrota je selektor francoskih košarkarjev Vincent Collet zaradi "stalne bolečine v nogi" ostal še brez Fabiena Causeurja.

Izkušeni 30-letni branilec zaradi tega ne more normalno trenirati. Po dodatnih zdravniških pregledih so ugotovili, da nastop na evropskem prvenstvu ne bo mogoč. Causeur ima za sabo zelo uspešno sezono v Bambergu, kjer je z Brosejem osvojil nemško prvenstvo, v Evroligi pa je v povprečju prispeval po deset točk na srečanje. Zdaj je nekdanji kapetan Baskonie podpisal dvoletno pogodbo z Real Madridom, kjer bo moči združil s slovenskima reprezentantoma Luko Dončićem in Anthonyjem Randolphom.

Causeur je Francijo zastopal na olimpijskih igrah leta 2012 in na svetovnem prvenstvu dve leti prej. S predstavami, kakršne je kazal v zadnjih sezonah, bi bil lahko pomemben člen izbrane vrste, ki se bo v skupinskem delu evropskega prvenstva v Helsinkih pomerila tudi s Slovenijo. Francozi bodo zadnji slovenski tekmec, v 6. krogu, ki bo na sporedu v sredo, 6. septembra.

Luwawuju nastop preprečilo koleno

Pred tem je s seznama Collet moral črtati tudi Luwawuja Cabarrota. 22-letni košarkar, ki igra na položajih dve in tri, ima težave s kolenom. Mladenič, ki se je uveljavil v Srbiji pri Megi, ima za sabo prvo sezono v Ligi NBA. Zaigral je za Philadelphio, ki ga je lani izbrala kot 24. Letos je za Sixerse odigral 69 tekem in v povprečju dosegal po šest točk na tekmo.

Čeprav je Tony Parker končal reprezentančno pot, kar sta storila tudi Mikael Gelabale in Florent Pietrus, zaradi poškodb pa so se odpovedali Nicolas Batum, Rudy Gobert in Ian Mahinmi, ima Francija, ki bo branila bron z domačega prvenstva, pred štirimi leti pa je v Sloveniji osvojila naslov, izvrstno ekipo s kar nekaj zvenečimi imeni, kot so Nando de Colo, Boris Diaw in Evan Fournier. Selektorju Colletu je ostalo še 14 igralcev. Že pred tem je napovedal, da bi seznam v tem tednu skrčil na tako številko, dve imeni pa bo prečrtal dobrih deset dni pred prvenstvom. Hkrati je dejal, da cilji ostajajo visoki. Francozi se po njegovih besedah znova spogledujejo z medaljo.

Tilen Jamnik