Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 9 glasov Ocenite to novico! Luka Karabatic (sedem zadetkov) je bil najboljši igralec ob zmagi Francije nad Srbijo. Foto: Reuters Švedi sami odločajo o svoji usodi. Če v sredo premagajo Norvežane, se bodo prebili v polfinale. Foto: Reuters VIDEO Visoki zmagi Francozov in... Dodaj v

Francija zanesljivo ostala neporažena, Švedi nadigrali Beloruse

Slovenija jutri proti Španiji

22. januar 2018 ob 18:05,

zadnji poseg: 22. januar 2018 ob 19:39

Zagreb - MMC RTV SLO

Francija je na evropskem prvenstvu v rokometu zanesljivo opravila še s Srbijo (39:30) in bo sredin obračun z gostitelji Hrvati pričakala neporažena. Na večerni tekmi so Švedi odpravili Beloruse z 29:20.

Srbija, ki že pred tekmo ni imela več možnosti za polfinale, se je do 20. minute kar enakovredno kosala, nato pa so favorizirani Francozi z nizom petih golov povedli s 17:12 in polčas dobili z 19:12. Kentin Mahe in Nikola Karabatic sta v prvih 30 minutah dosegla po štiri zadetke.

V drugem delu je Francija še povečala svojo prednost in imela napad za 40. zadetek, vendar ga ni izkoristila. Na koncu sta bila s po sedmimi goli najboljša strelca Nikola Karabatic (izbran je bil za igralca tekme) in Raphael Caucheteux.

Švedska je hitro upravičila vlogo favorita, ob polčasu je vodila s 16:11, v drugem delu pa so Skandinavci prednost še povečali in na koncu ni bilo nobenega dvoma o zmagovalcu. Hampus Wanne in Albin Lagergren sta bila s po štirimi goli najboljša strelca Švedske, pri poražencih pa sta prav tako po štiri gole prispevala Artsem Karalek in Vladislav Kuleš.



Hrvati pred zelo zahtevno nalogo

Odločitev o potnikih v polfinale bo padla v sredo. Hrvaška se bo pomerila s Francijo in za zanesljivo napredovanje potrebuje zmago s tremi goli razlike. Če bi Norveška premagala Švedsko, bi gostiteljem zadostoval že remi. Če bi se skandinavski obračun končal z remijem, pa Hrvatom zadostuje kakršna koli zmaga.

Slovenija, ki ima le še minimalne možnosti za preboj v polfinale, bo v torek ob 18.15 igrala proti Španiji.

SKUPINA I, Zagreb:

SRBIJA - FRANCIJA

30:39 (12:19)

Zelenović 7, Nenadić 6; L. Karabatić in Caucheteux po 7, N. Karabatic in Mahe po 4, Remili in Dipanda po 3.

ŠVEDSKA - BELORUSIJA

29:20 (16:11)

Lagergren in Wanne po 4, Gottfridsson, Jakobsson in Nielsen po 3; Karalek in Kuleš po 4.

Lestvica: FRANCIJA 4 4 0 0 +23 8 HRVAŠKA 4 3 0 1 +12 6 ŠVEDSKA 4 3 0 1 +12 6 NORVEŠKA 4 2 0 2 +5 4 BELORUSIJA 4 0 0 4 -23 0 SRBIJA 4 0 0 4 -29 0

T. O.