Francoski napad iz ozadja z vrha ni sklatil Parisa

Slovenci brez uvrstitve med najboljših 20

21. januar 2017 ob 10:52,

zadnji poseg: 21. januar 2017 ob 14:34

Kitzbühel - MMC RTV SLO

Italijan Dominik Paris je po letu 2013 drugič zmagal na najtežjem smuku na svetu v Kitzbühelu, kjer se je v sončnem vremenu zbralo približno 45.000 gledalcev.

Na drugo mesto se je s štartno številko 24 presenetljivo povzpel Francoz Valentin Giraud Moine, na zmagovalni oder pa je stopil še njegov rojak Johan Clarey. Četrti je bil še en Italijan Peter Fill.

27-letni Paris je imel s štartno številko 9 kljub majhni napaki pred spodnjim delom smuka, ko se je moral ob rahlem zdrsu z roko dotakniti snežne podlage, v cilju 40 stotink prednosti pred rojakom Fillom, ki je na Petelinjem grebenu zmagal lani.

S številko 20 je bil Clarey na predzadnjem vmesnem času še 11 stotink hitrejši od Parisa, v cilju pa je zaostal 33 stotink. Lani je v Kitzbühelu zasedel četrto mesto. Giraud Moine je bil na tem vmesnem času še pet stotink hitrejši kot Clarey, ob koncu pa je moral priznati zmago Parisu za 21 stotink. V spodnjem delu je popustil tudi Carlo Janka in zasedel peto mesto.

Feuz po odlični vožnji padel

Najhitrejši vmesni čas dobrih 20 sekund pred ciljem je imel sicer Švicar Beat Feuz, bil je kar 72 stotink pred Parisom, toda na prečnem prehodu je pri veliki hitrosti izgubil nadzor nad smučmi in končal v zaščitni mreži. Na srečo brez poškodb.

Odstopil je tudi zmagovalec zadnjega smuka v Val Gardeni Max Franz, ki je izgubil smučko. Najboljši Avstrijec je bil tako na osmem mestu Matthias Mayer, ki je v petek v Kitzbühelu dobil superveleslalom. Slabo je smučal zmagovalec Val d'Isera Kjetil Jansrud, ki je po napaki v zgornjem delu proge ostal brez novih točk za svetovni pokal na 36. mestu.

Slovenci tokrat skromni

Na štartu je bilo 63 smukačev, med katerimi so bili tudi štirje Slovenci. Nihče se ni uvrstil med najboljših 20. Boštjan Kline je zasedel 27. mesto in edini prišel do točk (lani je bil 23.), Rok Perko je končal 33., Martin Čater 39. in Klemen Kosi 41.

Andrej Šporn, ki se je pred sedmimi leti z drugim mestom kot edini Slovenec do zdaj zavihtel na stopničke na smukih s Streifa, je zaradi udarca v koleno, posledici padca na treningu, izpustil tekmo.

Paris je tudi novi vodilni v smukaškem seštevku svetovnega pokala, saj je za dve točki prehitel Aksla Lunda Svindala, ki je zaradi poškodbe meniskusa že končal sezono.

V nedeljo se bo smučarski praznik končal s slalomom.

Končni vrstni red: 1. D. PARIS ITA 1:55,01 2. V. GIRAUD MOINE FRA +0,21 3. J. CLAREY FRA 0,33 4. P. FILL ITA 0,40 5. C. JANKA ŠVI 0,44 6. E. GUAY KAN 0,49 7. A. THEAUX FRA 0,71 8. M. MAYER AVT 0,75 9. H. REICHELT AVT 0,82 10. S. NYMAN ZDA 0,84 11. V. KRIECHMAYR AVT 1,05 12. D. POISSON FRA 1,32 27. B. KLINE SLO 1,91 33. R. PERKO SLO 2,05 36. K. JANSRUD NOR 2,18 39. M. ČATER SLO 2,40 41. K. KOSI SLO 2,67 Odstop: Franz, Feuz ...

Svetovni pokal (21/37): 1. M. HIRSCHER AVT 980 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 692 3. A. PINTURAULT FRA 655 4. K. JANSRUD NOR 544 5. F. NEUREUTHER NEM 445 6. M. MÖLGG ITA 428 7. A. A. KILDE NOR 380 8. D. PARIS ITA 339 9. M. FAIVRE FRA 315 10. C. JANKA ŠVI 285 ... 34. B. KLINE SLO 144 37. Ž. KRANJEC SLO 139 81. M. ČATER SLO 54 89. Š. HADALIN SLO 37 90. K. KOSI SLO 36 140. T. DEBELAK SLO 5

Smuk (3/9): 1. D. PARIS ITA 142 2. A. L. SVINDAL NOR 140 3. P. FILL ITA 139 4. A. THEAUX FRA 131 5. E. GUAY KAN 125 6. K. JANSRUD NOR 122 7. M. FRANZ AVT 110 8. V. GIRAUD MOINE FRA 106 9. S. NYMAN ZDA 102 10. J. CLAREY FRA 92 15. B. KLINE SLO 54

M. R.