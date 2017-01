Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 8 glasov Ocenite to novico! Francija, ki je v polfinalu premagala Slovenijo, je na koncu opravila še z Norveško in ubranila naslov svetovnih prvakov. Foto: Reuters Norveška je vodila za tri gole (nazadnje 13:16), potem pa je Vincent Gerard ubranil nekaj norveških strelov in Francija je do polčasa že vodila (18:17). Foto: Reuters Sorodne novice Levjesrčni Slovenci vstali "od mrtvih" in osvojili bron zlatega leska! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Francoski rokometaši v Parizu do šestega svetovnega naslova

Nikola Karabatić dosegel šest zadetkov

29. januar 2017 ob 17:30,

zadnji poseg: 29. januar 2017 ob 19:05

Pariz - MMC RTV SLO

Nabito polna pariška dvorana Bercy je francoske rokometaše ponesla do šestega naslova svetovnih prvakov. Norvežani so v finalu korak držali le v prvem polčasu, na koncu pa izgubili s 33:26.

Izjemna francoska generacija je naredila tisto, kar so vsi pričakovali: brez izgubljene tekme (devet tekem, devet zmag) ubranila naslov svetovnih prvakov in po spodrsljaju na olimpijskih igrah v Riu (v finalu so bili boljši Danci) spet pokazala, kdo je gospodar rokometnega parketa.

Norveška se je v prvem polčasu odlično upirala in nekajkrat povedla za tri gole, ko pa se je francoski stroj ogrel na polne obrate in je tudi izjemni vratar Vincent Gerard zaklenil vrata, Norveška ni mogla slediti hitri in učinkoviti igri ...

V 37. minuti je francoska prednost dosegla pet golov (23:18), Norvežani pa so se uspeli le enkrat (25:22) približati na tri gole zaostanka. Kapetan Nikola Karabatić, najboljši igralec (MVP) turnirja, je bil s šestimi zadetki prvi strelec Francije, Kent Robin Tonnesen pa je za Norvežane, ki so na prvenstvu nastopili s povabilom organizatorja, zadel petkrat.

SP v rokometu, finale:

FRANCIJA - Norveška 33:26 (18:17)

Karabatić 6, Mahe, Guigou in Porte po 5, Remili 4, Sorhaindo 3, Narcisse in Fabregas po 2, Abalo 1; Tonnesen 5, Hansen, Björnsen in Myrhol po 4, Tangen 3, Jondal 2, Sagosen, Gullerud, O'Sullivan in Johannesen po 1.

Sedemmetrovke: 5/7; 0/0

Izključitve: 2 min; 4 min

15.600 gledalcev.

Tekma za 3. mesto:

SLOVENIJA - Hrvaška 31:30 (13:18)

Bezjak, Cingesar in Marguč po 4; Cindrić 7, Štrlek 6.

Idealna postava SP-ja v Franciji:

- vratar: Vincent Gerard (Francija)

- levo krilo: Jerry Tollbring (Švedska)

- levi zunanji: Sander Sagosen (Norveška)

- srednji zunanji: Domagoj Duvnjak (Hrvaška)

- desni zunanji: Nedim Remili (Francija)

- desno krilo: Kristian Bjornsen (Norveška)

- krožni napadalec: Bjarte Myrhol (Norveška).



Najboljši strelec SP-ja:

Kiril Lazarov (Makedonija), 50 golov.

T. O.