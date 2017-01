Francoski zvezdniki previsoka ovira - Slovenci v boj za bron

Slovenija drugič klonila v polfinalu SP-ja

26. januar 2017 ob 15:27,

zadnji poseg: 26. januar 2017 ob 23:10

Pariz - MMC RTV SLO

Francoski rokometaši so v polfinalu svetovnega prvenstva upravičili vlogo favorita. Z 31:25 so premagali Slovenijo, ki se bo v soboto borila za bronasto medaljo.

Za Francijo, ki je za marsikoga najboljša rokometna ekipa vseh časov, na domačem prvenstvu šteje le zlata medalja. Zvezdniška zasedba, ki jo vodi trenerski dvojec dveh nekdanjih odličnih reprezentantov Didier Dinart in Guillaume Gille, ostaja še brez poraza na turnirju in se je sedmič prebila v finale svetovnih prvenstev. Francozi tudi branijo naslov, ki so ga osvojili pred dvema letoma v Katarju. Lovijo šesti naslov svetovnega prvaka, zagotovili pa so si že deseto medaljo.

Slovenci čakajo Hrvate ali Norvežane

Francija je pokazala svojo kakovost. Onemogočila je glavno slovensko orožje, hitro igro. S potrpežljivim napadom so gostitelji prihajali do izdelanih akcij, ko so kar nekajkrat prebili slovensko defenzivno linijo po sredini, s čvrsto obrambo, kjer je do izraza prišla njihova fizična moč, pa onemogočali napad nasprotnikov. Obenem je bil zelo razigran tudi vratar Vincent Gerard. Za sabo so imeli še izvrstno spodbudo s tribun, kjer jih je v polnem Bercyju bodrilo več kot 15.000 gledalcev.

Slovenija je drugič zaigrala v polfinalu svetovnega prvenstva. Tudi tedaj je klonila pred gostitelji turnirja Španci, v boju za tretje mesto pa so nato morali premoč priznati Hrvatom. Hrvaška je mogoči slovenski nasprotnik v sobotnem dvoboju za bron, drugi pa je Norveška, ki jo je Slovenija izločila v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, a je v Francijo prišla s posebnim povabilom.

Na začetku trije prekrški v napadu

Slovenija je tekmo začela v postavi Matevž Skok, Darko Cingesar, Gašper Marguč, Matej Gaber, Miha Zarabec, Borut Mačkovšek in Jure Dolenec. Francozi so hitro prvič zatresli mrežo, ko je bil uspešen Ludovic Fabregas. Potem ko je Dolenec zapravil prvi slovenski napad, pa je po uspešni obrambi v naslednjem desni zunanji igralec slovenske reprezentance izenačil na 1:1. Slovenija je imela napad za vodstvo, ki pa ga je zapravila. Po prekršku Gabra v napadu – v prvih sedmih minutah jih je Slovenija naredila kar tri – so Francozi v osmi minuti povedli s 4:1. Po obrambi Skoka je do žoge prišel Fabregas in ga drugič premagal.

Gostitelji turnirja so imeli zatem izključena dva igralca. Slovenija je igro ob številčni premoči začela z natančno izvedeno sedemmetrovko, zadel je Dolenec, toda ob neodločni slovenski obrambi sta sledila dva francoska gola z dvema igralcema manj. Skoka sta premagala Valentin Porte in Daniel Narcisse. Po 11. minutah je Slovenija zaostajal s 6:2.

Na odmor s tremi goli zaostanka

Vujovićevi igralci so strnili svoje vrste v obrambi, tudi v napadu je počasi steklo. Tedaj so vsako francosko napako kaznovali s hitrim prehodom v napad, kjer je dvakrat zapored zadel Marguč, en gol pa je dodal še Cingesar za 6:5. Slovenci so zapravili nekaj napadov za izenačenje, v 20. minuti pa je Porte z dvema goloma v protinapadu povedel 9:6.

Ko je bil dvakrat zapored v "kontri" uspešen Kentin Mahe, je francoska prednost narasla na pet. V 28. minuti so Francozi dvakrat zatresli prazno mrežo in razlika je bila znova pet golov, toda pred odmorom je Slovenija dala še dva gola. S sedmih metrov je Dolenec postavil izid prvega dela (15:12). Dolenec je dal v prvem polčasu pet zadetkov, tri pa je dodal Marguč. Pri Francozih je bil s štirimi najboljši Porte.

Francija Slovenije ni spustila blizu

Slovenci so uspešno začeli drugi polčas, ko je z devetih metrov pod prečko zadel Jan Grebenc, toda hitro so gostitelji postavili stvari na svoje mesto. Francija je imela ves čas niti igre v svojih rokah in Slovenije ni spustila blizu. V napadu je igrala potrpežljivo in imela, zatem ko je dva strela zapored Vidu Kavtičniku ubranil klubski soigralec Gerard, že po dobrih štirih minutah igre napad za vodstvo s petimi goli, ob koncu 37. minute pa je takšen zaostanek z obrambo sedemmetrovke Michaelu Guigouju preprečil Skok.

Francija je na +5 pobegnila šest minut pozneje, ko se je z desnega krila silovito odrinil Luc Abalo. Po prečki Marka Bezjaka, ko je silovito sprožil iz razdalje, pa je tri minute pozneje Nedim Remili prednost povišal na šest. Slovenija se je približala še na -4, a že devet minut pred koncem je razlika znova narasla na +6. Za 27:21 je zadel Remili. Blaž Janc je bil zatem dvakrat natančen, toda na manj kot -4 Sloveniji ni uspelo priti. Prvi slovenski strelec je bil Dolenec s petimi goli, pri Franciji pa jih je dal šest v drugem polčasu razigrani Remili.

Polfinale, Pariz:

FRANCIJA - SLOVENIJA 31:25 (15:12)

15.700 gledalcev

Remili 6 Dolenec 5 (3) Porte 5 Janc 3 Mahe 4 (1) Marguč 3 Narcisse 4 Gaber 3 Fabregas 3 Cingesar 3 Karabatić 3 Kavtičnik 2 Abalo 2 Bezjak 2 N'Guessan 2 Grebenc 2 Sorhaindo 1 Blagotinšek 1 Dipanda 1 Zarabec 1 Sedemmetrovke: 1/2; 3/3 Izključitve: 6 min; 4 min



Petek ob 20.45:

NORVEŠKA - HRVAŠKA



Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.



Tekma za tretje mesto bo v soboto ob 20.45, finale pa v nedeljo ob 17.30.