Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Thomas Lemar je v drugem polčasu zapečatil usodo Nizozemcev. Foto: Reuters Antoine Griezmann je kronal uvodno premoč Francozov. Foto: Reuters Pieros Sotiriou je poskrbel za veliko slavje v Nikoziji. Foto: Reuters VIDEO Griezmann zadel za vodstv... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Francozi razbili Nizozemce in se močno približali SP-ju

Ciper po zaostanku z 0:2 ugnal BiH

31. avgust 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 31. avgust 2017 ob 22:37

St. Denis - MMC RTV SLO

Nogometaši Francije so v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo napolnili mrežo Nizozemcev (4:0) in so na odlični poti, da dvignejo vozovnico za Rusijo.

Evropski podprvaki z lanskega evropskega prvenstva so bili izraziti favoriti. Nizozemce so izločili iz boja za prvo mesto v skupini in naredili velik korak proti SP-ju v Rusiji.

Griezmann začel šov na Stade de Franceu

Gostitelji so začeli precej bolje. V 14. minuti si je Antoine Griezmann izmenjal dvojno podajo z Olivierjem Giroudom in prišel sam pred Jasperja Cillessena. Rutinirano ga je ukanil z levo nogo.

Lemar unovčil prednost igralca več

V drugem polčasu so bili Nizozemci popolnoma razglašeni. Kevin Strootman je v 56. minuti prejel drugi rumeni karton. Zelo stroga odločitev sodnika Gianluce Rocchija. Z igralcem več so jih Francozi popolnoma nadigrali. Thomas Lemar je v 73. minuti povišal na 2:0 z izjemnim strelom z levico z roba kazenskega prostora. Dve minuti po protinapadu so trije Francozi prišli pred vratarja Cillessena, Griezmann je zaposlil Lemarja, ki je le še potisnil žogo v prazno mrežo. Novi član PSG-ja Kylian Mbappe je postavil končni izid v 91. minuti.

Bolgari znova upajo

Nizozemci so se po porazu znašli v težkem položaju, saj so v skupini A z desetimi točkami četrti, od vodilne Francije jih imajo šest manj. Bolgarija je s 3:2 premagala Švedsko, odločil je Ivajlo Čočev v 79. minuti. Francozi imajo 16 točk, Švedi zaostajajo tri točke, Bolgari pa štiri.

Ciper do velikega preobrata

Izjemno napet je bil obračun v Nikoziji, kjer je Ciper premagal BiH s 3:2, potem ko je ob polčasu zaostajal z 0:2. Toni Šunjić je zadel iz bližine v 33. minuti po podaji Miralema Pjanića iz kota. Minuto pred odmorom je Sead Kolašinac ušel po levi strani in lepo podal pred vrata, kjer je Edin Višća povišal na 0.2.

Demetris Christofi je v 65. znižal in prebudil Ciprčane. Dve minuti zatem se je Vincent Laban izkazal s pravim evrogolom, žogo je zabil v mrežo z levico z 20 metrov. Pieros Sotiriou je v 76. minuti zadel za velik preobrat z desetih metrov in obeta se velik boj za drugo mesto v skupini H.

Visoka zmaga Belgije

Belgija se je znesla nad Gibraltarjem in že v prvem polčasu dosegla šest golov, ob tem pa je od 40. minute igrala z igralcem manj, saj je Axel Witsel dobil rdeči karton. V prvem polčasu so zadeli Romelu Lukaku dvakrat, Eden Hazard, Witsel, Dries Mertens in Thomas Meunier enkrat. A se Belgijci niso ustavljali, v drugem polčasu so zadeli še trikrat, natančna sta bila Meunier dvakrat in Lukaku enkrat.

Švica še vedno tri točke pred Portugalci

Evropski prvaki Portugalci so s 5:1 premagali Ferske otoke, trikrat je bil natančen povratnik na zelenice Cristiano Ronaldo. Švica je pričakovano osvojila tri točke proti Andori (3:0). To je bila sedma zmaga Švice, ki vodi v skupini B, od drugouvrščene Portugalske ima tri točke več.

Skupina A:

FRANCIJA - NIZOZEMSKA 4:0 (1:0)

Griezmann 14., Lemar 73., 88., Mbappe 91.

RK: Strootman 62./Nizozemska

Francija: Lloris, Sidibe, Koscielny, Umtiti, Kurzawa, Kante, Pogba, Coman (81./Lacazette), Griezmann (89./Fekir), Lemar, Giroud (75./Mbappe).

Nizozemska: Cillessen, Fosu-Mensah, de Vrij, Hoedt, Blind, Wijnaldum, Strootman, Sneijder (46./Vilhenia), Robben, Promes, Janssen (64./van Persie).

Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)

LUKSEMBURG - BELORUSIJA 1:0 (0:0)

Da Mota 60.

BOLGARIJA - ŠVEDSKA 3:2 (2:2)

Manolev 12., Kostadinov 33., Čočev 79.; Lustig 29., Berg 44.

Forsberg (Švedska) je v 16. minuti zapravil 11-m.

Lestvica: FRANCIJA 7 5 1 1 15:5 16 ŠVEDSKA 7 4 1 2 14:7 13 BOLGARIJA 7 4 0 3 12:14 12 NIZOZEMSKA 7 3 1 3 13:10 10 BELORUSIJA 7 1 2 4 4:12 5 LUKSEMBURG 7 1 1 5 7:17 4

Skupina B:

MADŽARSKA - LATVIJA 3:1 (2:1)

Kadar 6., Szalai 26., Solovjovs 68./ag; Freimanis 40.

ŠVICA - ANDORA 3:0 (1:0)

Seferović 43., 63., Lichtsteiner 67.



PORTUGALSKA - FERSKI OTOKI 5:1 (2:1)

Ronaldo 3., 29./11-m, 65., Vatnhamar 58./ag, Oliveira 85.; Baldvinsson 38.

Lestvica: ŠVICA 7 7 0 0 15:3 21 PORTUGALSKA 7 6 0 1 27:4 18 MADŽARSKA 7 3 1 3 11:8 10 FERSKI OTOKI 7 1 2 4 3:15 5 ANDORA 7 1 1 5 2:16 4 LATVIJA 7 1 0 6 3:15 3

Skupina H:

BELGIJA - GIBRALTAR 9:0 (6:0)

Mertens 16., Meunier 18., 61., 67., Lukaku 21., 38., 84./11-m, Witsel 27., Hazard 45. RK: Witsel 40./Belgija

CIPER - BiH 3:2 (0:2)

Christofi 65., Laban 67., Sotiriu 76.; Šunjić 33., Višća 44.



GRČIJA - ESTONIJA 0:0

Lestvica: BELGIJA 7 6 1 0 33:2 19 GRČIJA 7 3 4 0 10:3 13 BiH 7 3 2 2 15:8 11 CIPER 7 3 1 3 8:11 10 ESTONIJA 7 1 2 4 5:17 5 GIBRALTAR 7 0 0 7 3:33 0

A. G.