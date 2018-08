Francozu Lestiennu verjetno zadnji challenger v Portorožu

Prihodnje leto se na slovensko obalo vrača WTA-turnir

11. avgust 2018 ob 21:40,

zadnji poseg: 11. avgust 2018 ob 21:42

Portorož - MMC RTV SLO, STA

26-letni Lestienne, ki je 2016 osvojil turnir enakega ranga v Ostravi, je za zmago prejel 9.200 evrov in 80 točk, ki ga bodo na novi lestvici ATP približale njegovi dosedanji najvišji uvrstitvi – 169. mestu.

Challenger v Portorožu, ki se najverjetneje poslavlja in v prihodnjih letih mesto prepušča turnirju serije WTA, pa bo v lepem spominu ostal tudi štiri leta starejšemu Italijanu Arnaboldiju, ki se je po osemnajstih polfinalih na challengerjih prvič v karieri prebil v boj za naslov. Slovensko obalo bo zapustil s 5.400 evri.

Francoz pred dvema letoma vpleten v stavniški škandal

Lestienne je najnižje uvrščeni zmagovalec Portoroža. Pred turnirjem je bil na 224. mestu, njegov tekmec v finalu pa na 203. V prejšnjih petih izvedbah so trikrat slavili prvi nosilci, med njimi tudi Grega Žemlja in Blaž Kavčič, vselej doslej pa igralci, ki so bili uvrščeni med prvih 150 na svetu.

Lestienne, ki je v teniškem svetu znan tudi po stavniškem škandalu, zaradi katerega je bil 2016 kaznovan s sedemmesečno prepovedjo nastopanja na turnirjih in 10.000 dolarji kazni, je naslov osvojil suvereno. V Portorožu je med drugimi izločil tudi prvega nosilca in branilca naslova Ukrajinca Sergeja Stahovskega in le njemu oddal en niz. Finale je dobil po uri in enajstih minutah.

Projekt Gibaj, mladina za brezplačno vadbo

Turnir Zavarovalnica Sava, ki je imel nagradni sklad 64.000 evrov, se je končal z dobrodelno noto. Teniška zveza Slovenije je v zadnjih mesecih s projektom Gibaj, mladina! zbrala več kot 14.000 evrov, ki jih bo prek Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje namenila otrokom od sedmega do enajstega leta za brezplačno fizično vadbo v novem šolskem letu.

Projekt bo tekel dalje z dražbo športnih rekvizitov izbranih športnikov – podpisanim slovenskim dresom Gorana Dragića, smučkama Jakova Faka z olimpijskih iger, hokejsko palico Anžeta Kopitarja in teniškim loparjem Rafaela Nadala, tako da bo brezplačnih fizičnih dejavnosti zagotovo deležnih več kot dosedanjih 54 otrok.

MEDNARODNI TURNIR SERIJE CHALLENGER



PORTOROŽ

(64.000 evrov, trda podlaga)

Finale:

LESTIENNE (FRA) - ARNABOLDI (ITA/8)

6:2, 6:1