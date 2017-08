Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! 21-letni Karsten Warholm je bil kandidat za odličja, z zlato medaljo pa je presegel pričakovanja. Norveška se veselil prvega naslova svetovnega prvaka po letu 2009. Foto: Reuters Isaac Makwala lahko še vedno pride do kolajne na 200 metrov. Foto: Reuters VIDEO SP: Finalni tek žensk na 400 m VIDEO Warholm presenetil z zlat... VIDEO Makwala: Mislim, da gre z... VIDEO Na mokri stezi Makwala z... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Francisova in Warholm presenetljivo do zlata

Makwala dobil priložnost in se prebil v finale

9. avgust 2017 ob 20:00,

zadnji poseg: 9. avgust 2017 ob 22:55

London - MMC RTV SLO

Na svetovnem prvenstvu v Londonu so šesti dan podelili tri komplete medalj. V edini moški končni odločitvi na 400 m z ovirami je z izjemnim tekom presenetil Norvežan Karsten Warholm (48,35).

Slovenski rekorder Luka Janežič je 15. julija na evropskem prvenstvu za mlajše člane do 23 let v Bydgoszczu v finalu na 400 metrov s časom 45,33 prepričljivo osvojil zlato medaljo in ugnal Warhoma, ki je tedaj osvojil srebro (45,75), zlat pa je bil nato na nizkih ovirah.

Warholma na olimpijskem stadionu ni motil dež, že ob prihodu v ciljno ravnino je imel lepo prednost, ki je ni zapravil. Srebro je osvojil Yasmani Copello iz Turčije (48,49), bron pa glavni favorit Kerron Clement (48,52).

Makwala poskrbel za izjemno zgodbo

Bocvanski atlet Isaac Makwala je lahko naknadno nastopil v kvalifikacijah na 200 metrov, ker je bil po odkriti bolezni predpisani čas v karanteni in je zdravniška ekipa ugotovila, da lahko nastopi.

Ob 19.40 je tekel sam na na sedmi progi. S časom 20,20 je bil kar za 33 stotink hitrejši od časa (20,53), ki je bil najslabši v ponedeljkovih kvalifikacijah in tako se je zanesljivo prebil v polfinale. Po prihodu v cilj je napravil še nekaj sklec, nato pa so ga mimo cone za novinarje, tako da ni mogel dajati izjav, pospremili s stadiona. Gledalci so ga glasno pozdravili, prejel je stoječe ovacije tudi z medijske tribune.

Blake izpadel, van Niekerk se je izvlekel

V polfinalu ob 21.55 je tekel na prvi progi in z 20,14 je zasedel drugo mesto v prvi skupini, kar je bilo dovolj za preboj v finale, ki bo na sporedu v četrtek. Izpadel je eden glavnih favoritov Yohann Blake (20,52), ki je daleč od prave forme. Tudi svetovni prvak na 400 metrov Wayde van Niekerk se je šele po času prebil med osmerico finalistov (20,28). V tretji polfinalni skupini je Južnoafričan zasedel šele tretje mesto.

Makwala v ponedeljek ni smel nastopiti v kvalifikacijah na 200 metrov, ni pa nastopil niti v torkovem finalu teka na 400 metrov, ker so pri njem odkrili norovirus, ki povzroča večino nebakterijskih epidemičnih gastroenteritisov oziroma trebušno gripo. IAAF se je pri odločitvi sklicevala na britansko zdravstveno zakonodajo, po kateri je bilo treba športnika imeti 48 ur v karanteni v njegovi sobi. IAAF je nato danes popoldne sporočila, da mu je danes ob 14.00 po lokalnem času iztekla prepisana karantena.

V finalu na 400 metrov je zmagal branilec naslova, olimpijski zmagovalec in svetovni rekorder Južnoafričan Wayde van Niekerk, glavni tekmec slednjega pa naj bi bil prav Makwala, ki je imel prijavljen tretji izid sezone. Bocvanec je prišel na olimpijski stadion in bil pripravljen tekmovati, a so mu nastop preprečili organizatorji, ki so se opirali na britanske zakone v zvezi z zdravjem. Makwala je bil eden od približno 30 atletov, ki so zboleli za trebušno gripo, medtem ko so prebivali v enem od uradnih hotelov prvenstva.

Makwala bo imel tako še vedno priložnost, da van Niekerku prepreči dvojni svetovni naslov na 200 in 400 m na enem SP-ju, ki jo je Michael Johnson dosegel leta 1995 v Göteborgu.

Sredine končne odločitve, 400 m ovire (M): 1. K. WARHOLM NOR 48,35 2. Y. COPELLO TUR 48,49 3. K. CLEMENT ZDA 48,52 400 m (Ž): 1. P. FRANCIS ZDA 49,92 2. S. E. NASER BRN 50,06 3. A. FELIX ZDA 50,08 Krogla (Ž): 1. L. GONG KIT 19,94 2. A. MARTON MAD 19,49 3. M. CARTER ZDA 19,14

200 m (M), finalisti: . I. YOUNG ZDA 20,12 . I. MAKWALA BOC 20,14 . J. RICHARDS TRI 20,14 . R. GULIYEV TUR 20,17 . N. MITCHELL BLAKE VB 20,19 . A. WEBB ZDA 20,22 . W. VAN NIEKERK JAR 20,28 . A. SANI BROWN JAP 20,43 Finale bo v četrtek ob 20.50.

R. K.