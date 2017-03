Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Paul Pogba je v letošnji sezoni na 38 tekmah zadel 7 golov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Frank Lampard

38-letni nekdanji vezist o Paulu Pogbaju

7. marec 2017 ob 11:20

London - MMC RTV SLO

Ko si vreden 90 milijonov funtov, te bomo bolj analizirali in zahtevali vedno več. Še vedno se sprašujem, kateri je njegov najboljši položaj na zelenici? Kakšne vrste nogometaš je? Kaj sploh hoče postati?

Menim, da se je v vsem tem kar malce izgubil. Ko plačaš 90 milijonov, pričakuješ rezultate, in sam jih ne prinaša. Mlad je in verjetno bo nekoč upravičil visoko odškodnino, a zaenkrat se ni izkazal in ni postal ključni igralec, ki dela razliko.

Za koga bi sploh odštel toliko denarja? Za Luisa Suareza, Cristiana Ronalda ali Lionela Messija. To so nogometaši, ki ti prinesejo po 50 golov na sezono. Zaenkrat še ne vemo, česa je sposoben Pogba. Moramo mu dati čas. Naslednje leto moramo oceniti njegov napredek. V bližnji prihodnosti bo moral postati dominanten vezist, menim da ima to v sebi.

Nekdanji odlični angleški vezist Frank Lampard je spregovoril o Paulu Pogbaju, ki je v prejšnjem poletnem prestopnem roku podrl rekord, ko je zanj Manchester United Juventusu odštel kar 90 milijonov funtov oziroma 105 milijonov evrov. Pričakovanja so - razumljivo - zelo visoka. Pogba je do danes na 38 tekmah letošnje sezone za rdeče vrage zadel 7 golov; Sky Sports.