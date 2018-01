Freitag po padcu izgubil boj za orla, Stoch še v igri za novoletni poker

4. januar 2018 ob 11:36

zadnji poseg: 4. januar 2018 ob 19:27

Innsbruck

Poljski smučarski skakalec Kamil Stoch je dobil tudi tretjo tekmo novoletne turneje, po padcu Nemca Richarda Freitaga pa je že pred skupno zmago. Jernej Damjan je zasedel peto mesto.

Na oder za zmagovalce sta se zavihtela še lanski zmagovalec Innsbrucka Norvežan Daniel Andre Tande in Nemec Andreas Wellinger, ki je v seštevku turneje zdaj drugi. V boju za zlatega orla, ki ga tudi brani, ima Stoch, ki je slavil 25. v karieri, zdaj že 64,5 točke prednosti. Tretji je v seštevku turneje Japonec Džunširo Kobajaši.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Peter PREVC 119,0 111,5 Žiga JELAR 114,0 116,0 Timi ZAJC 118,5 122,0 Nejc DEŽMAN 126,0 111,0 Jernej DAMJAN 127,0 120,0 Tilen BARTOL 115,0 / Domen PREVC 112,0 /



V finalu je s petega mesta napadel Wellinger, ki je pristal pri 133,0 m. Damjan, ki je bil po prvi seriji četrti, je s 120,0 m zaostal tudi za Norvežanom Andreasom Stjernenom, ki je tik pod stopničke skočil s 14. mesta po prvi seriji. Tandejevih 125,0 m je bilo dovolj za Wellingerjev dosežek, zatem pa ga je polomil Nemec Markus Eisenbichler, ki si je z Norvežanom po prvi seriji delil drugo mesto. Stoch je tudi v drugo skočil izvrstno. 130,0 m iz prve serije je dodal še 128,5 iz finala in za 14,5 točke prehitel Tandeja. V obeh serijah je bil najboljši.

Nesrečni Freitag po padcu brez možnosti

30-letni skakalni as iz Zakopan je pred ubranitvijo zlatega orla. Prvič je zmagal na slovitem Bergislu, to pa je tudi njegova četrta zaporedna zmaga na tekmah novoletne turneje. Lani je bil najboljši v Bischofshofnu, ko je tudi dvignil prestižno lovoriko, letos pa je na prvem vrhuncu olimpijske zime dobil obe tekmi na nemškem delu turneje v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu. Pred prihodom v Avstrijo je imel v razvrstitvi turneje 11,8 točke prednosti pred Freitagom.

Po padcu Richarda Freitaga je bil na tehničnega delegata zelo jezen trener nemških skakalcev Werner Schuster.



V avstrijskem olimpijskem mestu se je obetal ogorčen boj, kar sta Poljak in Nemec potrdila že v poskusni seriji, kjer sta bila najboljša. Toda v prvi seriji je Freitag, ki je skočil 130,0 m, pri doskoku napravil napako. Prekrižal je smuči in padel. Zasedel je 22. mesto, že tako krepko zaostal za Stochom, v drugi seriji pa zaradi prehudih bolečin ni nastopil in dokončno ostal brez možnosti za zlatega orla. Zadržal je rumeno majico, a se mu je tudi v skupnem seštevku Stoch približal. Razlika je zdaj 88 točk. Glede nastopa v Bischofshofnu bo odločitev padla v petek pred kvalifikacijami.

Damjan zdaj najboljši Slovenec na turneji

"Ne da sem vesel, sem zelo vesel, da sem na tej skakalnici, na kateri nikoli nisem znal skočiti, prišel do tako lepe uvrstitve. V prvem skoku sem res užival, v drugem malo manj, a to je super rezultat in sem zadovoljen. Deseterica v svetovnem pokalu po navadi pomeni precej več kot tista na novoletni turneji. Tu štejejo le prva tri mesta. A o tem ne razmišljam, niti o deseterici svetovnega pokala. Sezona je še dolga, videli smo, kaj se je tokrat zgodilo Freitagu. Majhna napaka. Po pogovoru s fanti naj bi bili koleni sicer v redu, a bomo videli. Skratka, ne gledam tako daleč naprej," je povedal Damjan.

Poleg Damjana, ki je z osmim mestom najboljši Slovenec v razvrstitvi turneje, so v finalu na Bergislu nastopili še štirje. Timi Zajc je s 26. mesta napredoval na 17. V paru mu je uspel veliki skalp, ko je bil boljši od svojega idola, Avstrijca Gregorja Schlierenzauerja. V razvrstitvi turneje je 19., mesto za njim pa je Žiga Jelar, ki je prav tako na vseh treh tekmah skakal v finalu. V Innsbrucku je bil 27. V prvi seriji je bil v dvoboju boljši od Nemca Piusa Paschkeja.

Peter Prevc in Nejc Dežman sta se v drugo serijo prebila kot srečna poraženca. Prevc, ki je bil na koncu 23., je moral premoč priznati Poljaku Jakubu Wolnyju, njegov vrstnik in klubski kolega, ki je prvič letos skakal na tekmi svetovnega pokala, pa je izgubil dvoboj s Stjernenom. Brez finala je znova ostal Domen Prevc, ki ga je izločil najboljši skakalec lanske zime Stefan Kraft, neuspešen pa je bil tudi Tilen Bartol, ki je bil po polovici turneje najboljši Slovenec. Peti iz Garmisch-Partenkirchna je po napaki v prvi seriji Innsbrucka moral priznati premoč Avstrijcu Clemensu Leitnerju.

"Na zaletnem mostu je bila voda, a če si preveč agresiven, kot so naši skakalci, se napake dogajajo. Naši so jih delali, in to je to. Veselim se nastopov v Bischofshofnu, kjer je precej večja skakalnica kot v Innsbrucku, ki nam nikoli ni pretirano ustrezala. Jutri so nove kvalifikacije in s tem nov dan," je dejal glavni trener Goran Janus, ki bo v ekipo za Bischofshofen namesto Dežmana (odhaja na celinski pokal) znova uvrstil Anžeta Semeniča.

V soboto konec turneje v Bischofshofnu

Skakalci se zdaj selijo v Bischofshofen, kjer bodo v petek ob 17.00 kvalifikacije pred zadnjo tekmo prestižnega tekmovanja. V soboto – prav tako ob 17.00 – sledi preizkušnja na skakalnici Paula Ausserleitnerja, kjer bo okronan zmagovalec nemško-avstrijske turneje štirih skakalnic. Svetovni pokal se bo nadaljeval naslednji konec tedna, ko bodo skakalci znova v Avstriji. Generalka za svetovno prvenstvo v poletih, ki bo teden pozneje v Oberstdorfu in kjer bo Peter Prevc branil zlato medaljo, bo na Kulmu, kjer se je pred dvema letoma slovenski as okronal s svetovnim naslovom.

Končni vrstni red: daljave točke 1. K. STOCH POL 130,0/128,5 270,1 2. D. A. TANDE NOR 129,5/125,0 255,6 3. A. WELLINGER NEM 133,0/126,0 253,5 4. A. STJERNEN NOR 125,0/127,0 241,1 5. J. DAMJAN SLO 127,0/120,0 239,9 6. D. KOBAJAŠI JAP 123,0/121,5 239,4 7. R. JOHANSSON NOR 124,5/123,0 237,3 8. M. EISENBICH. NEM 128,5/117,0 236,1 9. S. LEYHE NEM 123,5/119,0 235,1 10. M. HAYBÖCK AVT 123,5/122,5 234,7 ... 17. T. ZAJC SLO 118,5/122,0 223,0 23. P. PREVC SLO 119,0/111,5 212,0 25. N. DEŽMAN SLO 126,0/111,0 209,6 27. Ž. JELAR SLO 114,0/116,0 202,0 Brez finala: 36. T. BARTOL SLO 115,0 106,4 44. D. PREVC SLO 112,0 99,2

Po prvi seriji: daljave točke 1. K. STOCH POL 130,0 138,2 2. D. A. TANDE NOR 129,5 130,1 . M. EISENBICH. NEM 128,5 130,1 4. J. DAMJAN SLO 127,0 128,0 5. A. WELLINGER NEM 133,0 127,3 6. S. LEYHE NEM 123,5 125,0 7. D. KOBAJAŠI JAP 123,0 124,0 8. K GEIGER NEM 125,5 123,3 9. N. KASAI JAP 125,0 122,9 ... 19. N. DEŽMAN SLO 126,0 116,6 20. P. PREVC SLO 119,0 114,5 22. R. FREITAG NEM 130,0 113,8 26. T. ZAJC SLO 118,5 109,0 30. Ž. JELAR SLO 114,0 100,9 36. T. BARTOL SLO 115,0 106,4 44. D. PREVC SLO 112,0 99,2

Vrstni red turneje po treh tekmah: 1. K. STOCH POL 833,2 2. A. WELLINGER NEM 768,7 3. D. KOBAJAŠI JAP 765,7 4. D. A. TANDE NOR 749,7 . D. KUBACKI POL 749,7 6. M. EISENBICHLER NEM 749,3 7. A. FANNEMEL NOR 748,3 8. J. DAMJAN SLO 744,2 9. R. JOHANSSON N0R 741,2 10. K. GEIGER NEM 739,9 ... 19. T. ZAJC SLO 685,2 20. Ž. JELAR SLO 680,7 24. T. BARTOL SLO 617,0 29. P. PREVC SLO 566,5 43. N. DEŽMAN SLO 209,6 49. D. PREVC SLO 198,9 52. A. SEMENIČ SLO 192,3

SKUPNI VRSTNI RED Po 10. tekmi (od 23): 1. R. FREITAG NEM 711 2. K. STOCH POL 623 3. A. WELLINGER NEM 509 4. D. A. TANDE NOR 463 5. D. KOBAJAŠI JAP 374 6. S. KRAFT AVT 349 7. J. A. FORFANG NOR 332 8. M. EISENBICHLER NEM 286 9. A. FANNEMEL NOR 280 10. J. DAMJAN SLO 260 ... 19. P. PREVC SLO 128 23. T. BARTOL SLO 88 26. A. SEMENIČ SLO 71 28. T. ZAJC SLO 66 37. Ž. JELAR SLO 26 43. N. DEŽMAN SLO 6 46. D. PREVC SLO 5

Pokal narodov (11/31): 1. NEMČIJA 2.933 točk 2. NORVEŠKA 2.820 3. POLJSKA 2.283 4. AVSTRIJA 1.511 5. SLOVENIJA 1.250 6. JAPONSKA 1.165 7. ŠVICA 418

Tilen Jamnik