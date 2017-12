Freitag z osmega mesta na vrh, trije Slovenci med 13

Najboljši uvrstitvi v karieri Semeniča in Zajca

2. december 2017 ob 15:20,

zadnji poseg: 2. december 2017 ob 18:39

Nižni Tagil - MMC RTV SLO

Richard Freitag je novi vodilni v svetovnem pokalu, potem ko je zmagal na prvi tekmi v Nižnem Tagilu. V finalu so nastopili štirje slovenski skakalci. Na devetem mestu je končal Anže Semenič.

Nemcu, ki je na vrh skočil z osmega mesta, sta na odru družbo delala še Norvežana Daniel Andre Tande in Johann Andre Forfang. Po Japoncu Džunširu Kobajašiju v Wisli, ki ga sicer v Rusiji ni, in Jerneju Damjanu v Ruki je Freitag tretji zmagovalec na tretji posamični tekmi olimpijske zime. Po Damjanovi zmagi na Finskem so v slovenskem taboru tokrat lahko zadovoljni z ekipnim dosežkom. Semenič je z devetim mestom popravil najboljšo uvrstitev v karieri. Pred tem je bil najvišje na desetem mestu pred dvema letoma v Planici.

Prvič v karieri je med dobitnike točk skočil Timi Zajc. 17-letni up slovenskih skokov je zasedel odlično 12. mesto. Tik za njim je končal Peter Prevc, ki je bil po prvi seriji celo šesti in v igri za zmago, vendar je slabše nastopil v finalu, vseeno pa prišel do najboljše uvrstitve v tej sezoni. Damjan je končal na 18. mestu. Znova sta brez točk ostala Anže Lanišek na 32. in Robert Kranjec na 45. mestu, Tilen Bartol, ki je na prvih dveh tekmah skakal v finalu, pa je bil tokrat 35.

Zajc v finalu pridobil 15 mest

V drugi seriji so bili skakalci zelo razpoloženi in so leteli zelo daleč. Najprej je letvico s 134,0 m zelo visoko postavil Zajc. Potem ko je bil v prvi seriji 27. – tedaj je imel najslabše razmere med vsemi petdesetimi tekmovalci - je v finalu odlično izkoristil ugoden veter. V vodstvu je vztrajal do nastopa 20. po prvi seriji Andreasa Wellingerja. Nemec je pristal pri 138,5 m in se povzpel kar na četrto mesto, ki si ga je razdelil z Avstrijcem Stefanom Kraftom. Zajc je pridobil kar 15 mest. Napredoval je tudi Semenič, ki se je s 14. mesta zavihtel med deseterico. Ostala dva Slovenca sta v finalu nekoliko izgubila. Damjan je s 16. padel na 18. mesto, Peter Prevc, ki je bil po polovici preizkušnje šesti in le 5,6 točke za vodilnim Nemcem Karlom Geigerjem, pa je izgubil sedem mest.

Wellinger je dolgo vztrajal v vodstvu. Prehitel ga je šele Forfang, ki je postavil nov rekord skakalnice v svetovnem pokalu. Norvežan je pristal pri 141,5 m in za vsega desetinko prehitel Wellingerja. Že v prvi seriji je rekord popravil Tande, ki je skočil 141,0 m, vendar je imel pri pristanku precej težav. Zato je bil po prvi seriji drugi. Sicer je v celinskem pokalu Semenič v Nižnem Tagilu že skočil 142,5 m.

Tande je ubranil drugo mesto, a je bil tudi preskromen za izvrsten napad Freitaga, ki je s prvim skokom 135,0 m zasedal osmo mesto, nato pa je z dva metra daljšim poskusom šestič v karieri skočil na vrh. Geiger, ki je vodil po prvi seriji, pritiska ni zdržal, in je padel na šesto mesto. Freitag je oblekel tudi rumeno majico. Prva zasledovalca Nemca sta Tande in Forfang. Damjan, ki je bil pred prihodom v Rusijo celo drugi, je zdaj sedmi, Semenič 18., Prevc 20., Zajc 25., Bartol pa 32. V nedeljo bo v ruskem skakalnem središču še ena tekma, ki se bo začela ob 16.00.

Končni vrstni red: daljave točke 1. R. FREITAG NEM 135,0/137,0 267,5 2. D. A. TANDE NOR 141,0/134,0 266,9 3. J. A. FORFANG NOR 129,0/141,5 264.3 4. A. WELLINGER NEM 127,0/138,5 264,2 . S. KRAFT AVT 133,0/133,5 264,2 6. K. GEIGER NEM 131,0/131,0 259,8 7. G. DESCHWAND. ŠVI 137,0/128,5 250,3 8. M. FETTNER AVT 129,5/127,5 244,5 9. A. SEMENIČ SLO 130,0/131,0 243,9 10. P. ŽYLA POL 128,0/129,5 243,8 11. D. KUBACKI POL 126,0/130,5 242,7 12. T. ZAJC SLO 119,5/134,0 242,6 13. P. PREVC SLO 131,5/123,5 242,5 18. J. DAMJAN SLO 127,5/127,5 238,2 ------------- brez finala: ------------ 32. A. LANIŠEK SLO 122,0 107,6 35. T. BARTOL SLO 119,5 104,8 45. R. KRANJEC SLO 112,0 90,6

Po prvi seriji: daljave točke 1. K. GEIGER NEM 131,0 135,1 2. D. A. TANDE NOR 141,0 134,8 3. S. KRAFT AVT 133,0 133,0 4. G. DESCHWAND. ŠVI 137,0 132,1 5. P. PASCHKE NEM 130,0 131,0 6. P. PREVC SLO 131,5 129,5 7. M. FETTNER AVT 129,5 127.3 8. R. FREITAG NEM 135,0 126,1 9. K. STOCH POL 128,0 125,3 10. P. ŽYLA POL 128,0 124.4 ... 14. A. SEMENIČ SLO 130,0 121,5 16. J. DAMJAN SLO 127,5 120,0 27. T. ZAJC SLO 119,5 114,6 32. A. LANIŠEK SLO 122,0 107,6 35. T. BARTOL SLO 119,5 104,8 45. R. KRANJEC SLO 112,0 90,6

SKUPNI VRSTNI RED Po 3. tekmi (od 23): 1. R. FREITAG NEM 190 točk 2. D. A. TANDE NOR 175 3. J. A. FORFANG NOR 153 4. A. WELLINGER NEM 139 5. S. KRAFT AVT 130 6. D. KOBAJAŠI JAP 126 7. J. DAMJAN SLO 113 8. K. STOCH POL 107 9. P. ŽYLA POL 86 10. D. KUBACKI POL 82 ... 18. A. SEMENIČ SLO 43 20. P. PREVC SLO 39 25. T. ZAJC SLO 22 32. T. BARTOL SLO 12

Pokal narodov (5/31): 1. NORVEŠKA 1.246 točk 2. NEMČIJA 1.192 3. AVSTRIJA 887 4. POLJSKA 865 5. JAPONSKA 649 6. SLOVENIJA 579 7. ŠVICA 263 8. RUSIJA 113

Tilen Jamnik