Chris Froome je v središču pozornosti v Jeruzalemu. Foto: Reuters Fabio Aru je pred tremi leti dobil Dirko po Španiji, na Giru pa je bil drugi. Foto: EPA Jan Polanc je lani v velikem slogu dobil etapo na Etno. Foto: EPA Tom Dumoulin je lani presentljivo pripeljal rožnato majico do cilja. Foto: EPA

Froome bo na Giru lovil zgodovinski trojček

Polanc, Mohorič in Novak bodo v vlogi pomočnikov

2. maj 2018 ob 19:26

Jeruzalem - MMC RTV SLO, STA

V petek se bo v Jeruzalemu s kronometrom začela 101. Dirka po Italiji. Zmago bo branil Tom Dumoulin. Med glavnimi izzivalci bo Chris Froome, ki bo na štartu kljub odprti dopinški preiskavi.

Prvič v zgodovini se bo Giro začel zunaj Evrope. Prireditelji so začetek dirke zaupali Izraelu, ki letos praznuje 70 let ustanovitve države. V Izraelu bosta po uvodni vožnji na čas še dve etapi. Sledi dan premora, ko se bo karavana preselila na Apeninski polotok in v Catanii na Siciliji se bo začel boj za prestižno rožnato majico.

Polanc ne verjame, da bo imel proste roke na Etni

Prvi resen preizkus za kolesarje, ki bodo merili na skupno razvrstitev, bo v šesti etapi, ki se bo končala z vzponom na Etno, kjer je lani zablestel Jan Polanc. Kolesar iz Britofa pri Kranju bo letos znova v postavi ekipe UAE Emirates, kjer bo pomočnik kapetanu Fabiu Aruju.

"Po Dirki po Baskiji sem bil tri tedne doma, poskušal sem se sprostiti. Težko povem kaj o formi. Lani v tem času sem bil na Dirki po Hrvaški, vedel sem, kako sem pripravljen. Treniral sem. Na dirki sem tokrat v drugačni vlogi. Fabio Aru je v ekipi. Ne bo toliko prostih rok kot lani. Za zdaj nimam razkrite etape, ki bi jo izpostavil in v njej želel doseči kakšen odmeven rezultat. Etna je lepa etapa, ampak tam težko verjamem, da bi dobil proste roke. Etapa na Zoncolan je prav lepa. Bomo videli. Nočem iti preveč v podrobnosti," je pojasnil 25-letni Polanc.

"Že zaradi mojih ambicij bi si želel, da bi poskušal iti v beg. Od začetka bo težko. Nismo še imeli kapetana za končne stopničke. Prvi teden ne pričakujem prostih rok. Odvisno je od taktike ekipe, včasih smo šli tudi pomočniki v beg. Potem pa je vse odvisno od razpleta etape," razmišlja dvakratni zmagovalec etap na Giru.

Čeprav se je njegova ekipa pred začetkom sezone 2018 močno okrepila, prišla sta Aru in Irec Daniel Martin, oba kolesarja, ki ciljata na visoka mesta na tritedenskih dirkah, odmevnih rezultatov do konca aprila praktično ni dosegla. Tudi zaradi tega je Polančeva ekipa pod pritiskom, s katerim se bo morala spopasti na Giru. "Za zdaj rezultatov, glede na to, da smo vložili več denarja v nove kolesarje, ni bilo. Pritiski so večji, ker so vsi nestrpni. Poskušamo biti sproščeni. Če si naložiš preveč pritiska, ni najbolje. Za Giro so kupili kolesarja za to dirko. Ambicije zaradi tega so," je jasen Polanc.

V vlogi pomočnika bosta tudi Matej Mohorič in Domen Novak, ki bosta delala za prvega moža ekipe Bahrain-Meride, Italijana Domenica Pozzoviva. Predvsem Mohorič in Polanc upata, da bosta v kakšni etapi dobila proste roke in v begu poskusila priti do kakšnega uspeha.

Mohorič računa, da bo na Giru najbolje pripravljen

Polanc ima na Giru že dve etapni zmagi. Mohorič je do zdaj edino etapno prvo mesto na tritedenskih dirkah dosegel na lanski Dirki po Španiji, letos pa je na začetku sezone zelo dobro pripravljen.

"Sem zadovoljen s formo. V prvi etapi na Hrvaškem sem imel nekaj težav z vročino. Z veseljem pričakujem Giro. Na generalno razvrstitev bo dirkal samo Domenico Pozzovivo. Sam zagotovo ne bom dirkal na generalno razvrstitev. Bom pa v večini etap v pomoč ekipi. Zagotovo se bo v 21 etapah našlo več kot pest priložnosti za lov na etapno zmago," je pojasnil Mohorič.

"Na oko, ko pogledaš profile, nobena etapa ni pisana na kožo ubežnikom. Glede na položaj v skupnem seštevku bo nekaj priložnosti, upam, da bom izkoristil eno od njih. Letos mi gre kar v redu. Imel sem srečo, da nisem imel nobene poškodbe, izostanka od treninga. Stopnjujem pripravljenost. Pred Girom postajam vse boljši. Računam, da bom na Giro prišel v najboljši pripravljenosti," je še optimističen 23-letni nekdanji svetovni prvak med mladinci in mlajšimi člani.

Froome sredi dopinške preiskave

32-letni Froome bo lovil zgodovinski trojček zmag na treh tritedenskih dirkah, saj je lani zmagal na Dirki po Franciji in Španiji, v karieri pa mu manjka še prvo mesto na italijanskem krogu. Če mu bo uspelo zmagati, bo postal prvi kolesar po Bernardu Hinaultu, ki je pred 35 leti zadnji osvojil vse tri tritedenske dirke po vrsti.

Froome je septembra med etapo Vuelte, kjer je skupno zmagal, oddal pozitiven dopinški vzorec. Izsledki testa na vzorcu urina s 7. septembra so pokazali, da je imel Britanec v telesu previsoko vsebnost salbutamola, ki se uporablja pri zdravljenju astme.

Novica o oddanem pozitivnem testu je v javnost prišla decembra, usoda britanskega zvezdnika pa je od takrat zavita v tančico skrivnosti. Froome z ekipo skuša dokazati, da ni kršil protidopinških predpisov. Iz dirk ga ni izločila njegova ekipa, tudi Mednarodna kolesarska zveza mu ni izrekla suspenza. Pozvala ga je le, da pojasni, zakaj takšne vrednosti salbutamola.

Šest gorskih etap in dva kronometra

Glavni kandidati za skupno zmago bodo tudi Nizozemec Dumoulin, Kolumbijec Miguel Angel Lopez, Italijana Pozzovivo in Aru in Francoz Thibaut Pinot. Kolesarji bodo od Jeruzalema do Rima premagali 3.562,9 kilometra. Med 21 etapami sta dva posamična kronometra, šest je gorskih etap, šest srednje težkih, šprinterji bodo svoje priložnosti iskali v sedmih etapah. Med glavnimi šprinterskimi zvezdniki dirke bodo Italijani Niccolo Bonifazio, Elia Viviani, Sacha Modolo in Jakub Mareczko ter Irec Sam Bennett.

19. maja na zelo strmi Zoncolan

Giro bo najbližje Sloveniji v 14. etapi. 19. maja bo cilj na strmem Zoncolanu. Kraljevska etapa bo 19., ko bodo kolesarji premagali štiri gorske prelaze. Najprej bodo šli čez prelaz del Lys, nato čez prelaz delle Finestre, kjer jih v zadnjih devetih kilometrih čaka kolesarjenje čez peščeno podlago, tretji vzpon bo 2178 metrov visoka najvišja točka (Cima Coppi) letošnje dirke. Sledi spust do Sestriera in za konec etape zahteven vzpon na Jaffereau.

Spored etap: km 4. 5.: Jeruzalem, kronometer 9,7 5. 5.: Haifa-Tel Aviv 167 6. 5.: Beršeba-Eilat 229 7. 5.: prost dan 8. 5.: Catania-Caltagirone 198 9. 9.: Agrigento-Santa Ninfa 153 10. 5.: Caltanissetta-Etna 164 11. 5.: Pizzo-Praia a Mare 159 12. 5.: Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano 209 13. 5.: Pesco Sannita-Gran Sasso 225 14. 5.: prost dan 15. 5.: Penne-Gualdo Tadino 239 16. 5.: Assisi-Osimo 156 17. 5.: Osimo-Imola 214 18. 5.: Ferrara-Nervesa della Battaglia 180 19. 5.: San Vito al Tagliamento-Monte Zoncolan 186 20. 5.: Tolmezzo-Sappada 176 21. 5.: prost dan 22. 5.: Trento-Rovereto, kronometer 34,2 23. 5.: Riva del Garda-Iseo 155 24. 5.: Abbiategrasso-Prato Nevoso 196 25. 5.: Venaria Reale-Bardonecchia 184 26. 5.: Susa-Cervinia 214 27. 5.: Rim-Rim 115

A. G.