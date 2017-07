Froome: Mislil sem, da je boj za rumeno majico končan

Bardet se počuti močnejšega kot lani

17. julij 2017 ob 20:21

Pariz - MMC RTV SLO

Trikratni zmagovalec Dirke po Franciji Chris Froome se je v 15. etapi znašel v težavah, ko je moral zamenjati zadnje kolo, in mislil je, da izgublja boj za tretjo zaporedno slavje na Touru.

Z moštvenim kolegom Michalom Kwiatkowskim sta zamenjala zadnji kolesi, s pomočjo ostalih kolesarjev Skyja – zadnji je bil šesti v skupnem seštevku Mikel Landa, ki mu je ekipa naročila, da mora počakati Britanca – pa je nadoknadil skoraj minuto nabranega zaostanka proti glavnim konkurentom v boju za rumeno majico. Vendarle mu je uspelo ujeti Fabia Aruja in Romaina Bardeta, pred katerima je ohranil 18 oziroma 23 sekund naskoka. Le 29 sekund zaostaja četrti Rigoberto Uran, ki je zelo močan tudi v vožnji na čas.

Navidezna dirka, zmagovalci etap v drugem tednu:

10. etapa: Samo Malo (488 točk)

11. etapa: bacek111 (465)

12. etapa: JernejD (496)

13. etapa: SKYFORCE in sarckaaaa (486)

14. etapa: matjaz81 (437)

15. etapa: Yebach (278)



“Zavedal sem se, da to lahko pomeni konec mojega boja za rumeno majico. Mislil sem, da ritem, ki ga narekuje AG2R La Mondiale pred vzponom, jaz pa sem tam stal s Kwiatkom ter skušal zamenjati kolo, pomeni konec igre zame,“ je pred treningom na prost ponedeljek povedal Froome in dodal: “Če se ozrem na nedeljsko etapo, sem se res rešil. Res sem hvaležen, da nam je uspelo. Če ne bi ujel skupine pred vrhom vzpona, mislim, da v cilju ne bi imel več rumene majice.“

Karavana je vstopila v zadnji teden dirke. Pred kolesarji sta še dve gorski etapi v Alpah, ki bosta v sredo in četrtek, končna odločitev pa bo padla na sobotnem kronometru v Marseillu. Froome se veseli vožnje na čas, ki bo priložnost zanj, da pridobi v primerjavi z glavnimi konkurenti za končno zmago, še posebej, če bo imel kakšen slabši dan v gorah, kot ga je na primer imel v 12. etapi, ko je popustil v zaključku. Vseeno pa Britanec pravi, da se dobro počuti in v zaključek tritedenske dirke vstopa optimalno pripravljen.

Froome: Vsak predstavlja določeno grožnjo

“Nedvomno ne bom zlahka prepustil sekund, a imel sem slab dan v Pirenejih in lahko bi ga imel tudi v Alpah. Toda zdi se mi, da se iz dneva v dan počutim bolje. Tudi na nedeljski etapi sem se počutil zelo dobro in upam, da je to znak, da sem pravilno tempiral formo in na Tour prišel dovolj svež. Verjamem, da bom v tretjem tednu prikazal največ,“ je dodal Froome. Ob treh zmagah na Dirki po Franciji njegova prednost pred zadnjim tednom še nikoli ni bila tako majhna. Lani je imel v tem času pred tedaj drugim Baukejem Mollemo, ki je dobil nedeljsko etapo, dve minuti in 27 sekund prednosti: “Pred začetkom dirke sem vedel, da bo to največji izziv v moji karieri in najtežja bitka na Touru do zdaj. To sem pričakoval in trenutno sem lahko le vesel, da sem v vodstvu in mi ni treba loviti zaostanka proti nobenemu izmed konkurentov.“

“Vsak tekmec predstavlja določeno grožnjo. Če pogledamo Aruja, je dobil prvo gorsko etapo na letošnjem Touru. Pred dnevi ni imel najboljše etape, a je že bil v preteklosti tudi v tretjem tednu zelo močan in bomo videli, kako bo letos. Bardet je bil v zadnjem tednu vedno zelo močan, ob sebi pa ima tudi zelo dobro ekipo. V nedeljo so vršili velik pritisk in moral sem sodelovati z vso ekipo, da smo prevzeli kontrolo nad situacijo. Potem je pa tu Uran, ki je med favoriti najboljši kronometrist. Če razmišljam o Marseillu, je on velika grožnja,“ je še pristavil o nasprotnikih.

Na trenutno tretjem mestu je v skupnem seštevku Bardet, ki je lani na Elizejske poljane prikolesaril kot skupno drugi. Letos je znova v boju, da postane prvi Francoz z zmago na Touru po legendarnem Bernardu Hinaultu leta 1985. “To je moj najboljši začetek Toura do zdaj, tako da je marsikaj mogoče. Najbolj pomembno je, da čutim, da vsako leto napredujem. Ne vem, če sem bližje rumeni majici, a sem zagotovo bližje najvišji ravni, ki jo lahko dosežem. Počutim se močnejšega kot lani. To ne pomeni, da bom v Parizu na najvišji stopnički ali na drugi, a morala je zelo visoka,“ je povedal domači adut.

“Tudi po težkem dnevu skušam ostati pozitiven in z nasmehom na obrazu. Nikoli ne veš, kdaj boš pridobil ali pa izgubil čas. Ne sme te potreti. Nima smisla gledati nazaj. Veselim se zadnjih šestih etap na dirki. Zdaj mora druga ekipa nadzirati dirko. Čakali bomo, kaj se bo zgodilo. Zadnji teden je velik test, čakata pa nas še dve gorski etapi,“ je na prost dan razmišljal trenutjno drugi Aru, ki je vmes Froomu že slekel rumeno majico.

Quintana plačal davek udeležbe na Giru

Med osmoljenci letošnje dirke je nedvomno Nairo Quintana, ki je imel veliko krizo na nedeljski etapi. Kolumbijec, ki je vse tri Toure do zdaj končal na odru za zmagovalce, je trenutno 11, zaostaja pa več kot šest minut. “Navajeni smo na zmage oziroma na boj za najvišja mesta na vseh največjih dirkah v zadnjih letih. Toda to je življenje in tudi udarce ter poraze je treba sprejemati enako kot zmage. Težko se je sprijazniti, da nisi dovolj močan, ker si pač navajen, da si enakovreden ali pa celo močnejši od tekmecev, vseeno pa ostajam miren,“ je kolesar Movistarja priznal, da je udeležba na Giru in Touru v istem letu terjala svoj davek.

Skupni vrstni red po 15. etapi: 1. C. FROOME VB 64:40:21 2. F. ARU ITA +0:18 3. R. BARDET FRA 0:23 4. R. URAN KOL 0:29 5. D. MARTIN IRS 1:12 6. M. LANDA ŠPA 1:17 7. S. YATES VB 2:02 8. L. MEINTJES JAR 5:09 9. A. CONTADOR ŠPA 5:37 10. D. CARUSO ITA 6:05 ... 32. P. ROGLIČ SLO 58:00 39. J. BRAJKOVIČ SLO 1:13:49 141. G. BOLE SLO 2:35:37 165. B. BOŽIČ SLO 2:58:05 Razvrstitev po točkah (zelena majica): 1. M. KITTEL NEM 373 točk 2. M. MATTHEWS AVS 294 3. A. GREIPEL NEM 187 Gorski cilji (pikčasta majica): 1. W. BARGUIL FRA 116 točk 2. P. ROGLIČ SLO 38 3. T. DE GENDT BEL 36 Mladi kolesarji (bela majica): 1. S. YATES VB 64:42:23 2. L. MEINTJES JAR +3:07 3. P. R. LATOUR FRA 11:39

