Froome je prvi po Induarinu (1991-1995), ki je trikrat zapored zmagal na Dirki po Franciji, s skupaj štirimi zmagami pa je še eno zmago oddaljen od četverice kolesarjev, ki imajo po pet zmag na Touru.

Froome priznava, da je bila tokratna zmaga najtežje priborjena

Roglič 16. na lestvici Svetovne serije

24. julij 2017 ob 19:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Chris Froome je po četrti zmagi na Dirki po Franciji povedal, da je bilo tokrat najtežje. Vodja njegove ekipe meni, da lahko postane rekorder po številu zmag.

32-letni britanski kolesar je bil v nedeljo spet osrednji junak parade šampionov na Elizejskih poljanah, drugače od prejšnjih treh zmag (2013, 2015, 2016) pa je tokrat rumeno majico do cilja pripeljal brez etapne zmage in s prednostjo le 54 sekund pred prvim zasledovalcem, Kolumbijcem Rigobertom Uranom. A upoštevati je treba, da je bilo letos zelo malo kronometra, kar ni bilo po meri Frooma.

"Vsakič, ko sem osvojil Tour, je bilo drugače, edinstveno. A tokratni je bil zame najtežji. Predstave konkurentov so me prisilile, da sem iz sebe iztisnil več kot v prejšnjih letih," je povedal Froome, ki se seveda ni pozabil zahvaliti moštvenim kolegom. Mimogrede, Froome je s Skyjem pogodbo podaljšal za tri leta, nedvomno pa bo imel naslednje leto na štartu Toura 2018 v Vendeeju ob sebi spet najboljše pomočnike, brez katerih v kolesarstvu ni uspeha.

Sky s proračunom 40 milijonov dolarjev je na 104. Touru spet obvladoval konkurenco, rumeno majico je imel v lasti vse tri tedne z izjemo dveh dni. Najprej jo je nosil Geraint Thomas, nato Froome, ki morda v Pirenejih ni bil najbolj prepričljiv, a je bil v ključnih trenutkih nepopustljiv, francoske navijače (ti so mu zlasti v Marseillu glasno žvižgali), ki so upali na zmago Romaina Bardeta, pa je dokončno utišal z odličnim kronometrom predzadnji dan dirke.

Na novi lestvici Svetovne serije je v vodstvu še vedno olimpijski prvak Belgijec Greg Van Avermaet. Chris Froome je šesti, Primož Roglič 16.



S štirimi zmagami na Dirki po Franciji Froome trka na vrata elite. Le še ena zmaga ga namreč loči od rekordnih petih zmag, ki jih imajo Belgijec Eddy Merckx, Španec Miguel Indurain in Francoza Jacques Anquetil in Bernard Hinault. Vodja ekipe Sky Dave Brailsford je prepričan, da lahko Froome še nekaj let obvladuje konkurenco:

"Ni razloga, da ne bi nadaljeval v zmagovitem ritmu, saj bo telesno ostal močen, še vedno pa ostaja lačen zmag. Poleg tega je taktično vedno boljši. Je velik ambasador kolesarstva in naše ekipe, ki je na Dirki po Franciji spet opravila izjemno delo. Na pritisk se je odlično odzvala in bila je usklajena. To je bilo ključno."



Froome, ki je za zmago na 3.540 km dolgi dirki dobil 500 tisoč evrov (vsoto mora razdeliti med moštvene kolege, mehanike in drugo osebje ekipe Sky), bo tako kot lani tudi letos dirkal še na Vuelti, naslednje leto pa bo spet izpustil Giro in se posvetil rekordni peti zmagi na Dirki po Franciji.

Tomaž Okorn