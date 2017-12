Froomov primer je "katastrofa za kolesarstvo"

McQuaid: Froome JE kršil pravila

16. december 2017 ob 10:19

London - MMC RTV SLO

Dopinški primer najboljšega kolesarja zadnjih let Christopherja Frooma je dodobra razburkal kolesarski svet. Nekdanji predsednik krovne organizacije UCI Pat McQuaid dvomi, da se bo Britanec izmazal.

Izsledki testa na vzorcu urina, ki ga je Froome oddal 7. septembra letos med Dirko po Španiji, so pokazali, da je imel Britanec v telesu previsoko vsebnost salbutamola, ki se uporablja pri zdravljenju astme.

Po predpisih Svetovne protidopinške organizacije Wada lahko športnik zaužije 1.000 nanogramov na mililiter salbutamola, 32-letnik je dovoljeno količino presegel za več kot enkrat.

Froome meni, da ni kršil pravil

Froome, štirikratni zmagovalec Toura, je letos postal prvi Britanec, ki je dobil Vuelto. Kolesar ekipe Team Sky je kljub vsemu prepričan, da ni kršil nobenih pravil. "Zelo žalostno je, ko berem vse neresnice o uporabi salbutamola. Upam, da to ne bo preprečilo nastopov vseh športnikov z astmo na največjih tekmovanjih. Vse skupaj je bil zame velik šok. Zavedam se, da bo vse skupaj zelo neugodno vplivalo na mojo kariero. Prepričan sem, da nisem kršil nobenih pravil, držal sem se vseh protokolov. Nisem jemal več zdravila, kot je bilo dovoljeno. Na koncu bomo vsi izvedeli resnico," je v prvem odzivu na pozitiven test dejal Britanec.

McQuaid: Froome JE kršil pravila

Nekdanji prvi mož Mednarodne kolesarske zveze (UCI) McQuaid pa ob tem meni, da je Froomov pozitiven test 'katastrofa za kolesarstvo', hkrati se boji, da bo Team Sky, daleč najuspešnejša in najbogatejša kolesarska ekipa zadnjih let, izgubila vso kredibilnost. "Ne vem, kako lahko Chris mirne vesti reče, da se je držal pravil in da jih ni kršil. Dejstvo je, da JE kršil pravila. Izsledki so pokazali, da je bil v njegovem vzorcu dvakratnik dovoljene količine substance. Zdaj je na potezi on, da dokaže, kaj bi lahko storil drugače," je dejal McQuaid in dodal: "Od omenjenega dogodka so zdaj pretekli že trije meseci in za zdaj še niso našli kakršnega koli odgovora ali rešitve."

McQuaid je prepričan, da se Froome ne bo mogel izogniti prepovedi nastopanja, ki je za podoben primer v preteklosti že doletela Alessandra Petacchija in Diega Ulissija, če si ne bo uspel oprati imena, mu bodo odvzeli tudi zmago na letošnji Vuelti. Ruski hekerji so septembra lani sicer poudarili, da je Froome jemal tudi steroide.

McQuaidova senca dvoma na Team Sky

Ekipa Sky si je pred leti zadala cilj, da bo med drugim tudi vrnila ugled kolesarstvu, ki je bil zaradi številnih dopinških škandalov - največji med njimi je bil primer Lanca Armstronga - močno načet. Zavzemala naj bi se za 'čisto kolesarstvo', a je kmalu prah dvignila sumljiva medicinska pošiljka, ki jo je leta 2011 med kriterijem Dauphine prejel sir Bradley Wiggins, črnilo se preliva tudi po Froomovem vzorcu. "Niso dosegli tega, kar so si zadali. Gre za ekipo, ki ima daleč največ finančnih sredstev, lahko si privošči najboljše strokovnjake in najboljše zdravniško zaledje, ki si jih ostale ekipe ne morejo - in zdaj se je znašla v tem položaju," senco dvoma nad delovanjem ekipe Team Sky meče McQuaid.

Mitja Lisjak