Fury pripravljen, da na Wembleyju izzove Joshuo

"Za zmage ne potrebujem dopinga, močan sem brez njega"

8. maj 2017 ob 16:50

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Britanski boksar Tyson Fury se želi aprila 2018 pomeriti s svetovnim prvakom v težki kategoriji Anthonyjem Joshuo, ki je pred dobrim tednom s prestola sklatil Ukrajinca Vladimirja Klička.

"Eddi Hearn, zastopnik Joshue, je že rezerviral stadion Wembley. Najin dvoboj ne more biti nikjer drugje. Sam bi z Anthonyjem boksal že oktobra letos, a vsi pričakujemo, da bo Kličko sprejel povabilo na povratni dvoboj z Joshuo," je v pogovoru za Daily Telegraph dejal Fury, ki ni boksal od novembra 2015, ko je v obračunu za svetovnega prvaka porazil Klička.

Nato je zapadel v psihične težave, odpovedal dva povratna dvoboja z Ukrajincem, zato je moral vrniti šampionska pasova po različicah WBO in WBA in se osredotočil na zdravljenje depresije, zaradi katere je posegel tudi po kokainu.

"Kokain sem res nekaj časa užival, a pred dvoboji si nikoli nisem pomagal z nedovoljenimi sredstvi. Ljudje lahko govorijo to in ono, želijo me kaznovati, toda dejstvo je, da na dopinških testih nikoli nisem bil pozitiven," je dejal Fury, ki se v ring želi vrniti 8. julija, a bo moral za to uspešno prestati zaslišanje pri protidopinški komisiji Velike Britanije, to se bo začelo v ponedeljek.

"Ko so me obtoževali, da si pomagam z nedovoljenimi sredstvi, nisem hotel živeti. Če bi imeli prav, ne bi rekel ničesar, toda goljufal nisem nikoli. Za zmage ne potrebujem dopinga, močan sem brez njega. Po obtožbah sem si pomagal na nepravilen način, želel sem si umreti, toda zdaj spet razmišljam drugače," zatrjuje Fury.

T. O.