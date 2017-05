Futsal: Proen Maribor ubranil naslov

Žiga Čeh trikratni strelec

2. maj 2017 ob 22:55

Litija - MMC RTV SLO

Futsal moštvo Proen Maribor je ubranilo naslov državnega prvaka, potem ko je v četrti tekmi finala po šestmetrovkah s 6:5 premagalo Litijo.

Mariborčani so se v rednem delu rešili le sekundo pred koncem, ko je Žiga Čeh s svojim tretjim golom (!) izenačil na 4:4.

Tako so odločili kazenski streli, pri katerih so daljši konec potegnili gostje. Zadela sta Matej Fideršek in Alen Fetić, medtem ko pri domačih le Brazilec Hugo, ki je predtem v rednem delu dosegel dva gola.

Mariborčani se tako veselijo dvojne krone, saj so osvojili tudi pokal.

FUTSAL - DRŽAVNO PRVENSTVO



FINALE

Četrta tekma:

Litija - PROEN MARIBOR 1:3

* 5:6 (4:4, 3:2)

400; Jelić 3., Hugo 18., 20., Matheus 38.; Čeh 4., 35., 40., Totošković 12.

6-m: Hugo; Fideršek, Fetić.

* - po šestmetrovkah

V odebeljenem tisku je izid v zmagah; igrali so na tri zmage.

Za tretje mesto, povratna tekma:

Bronx Škofije - OPLAST 2:3

4:7 (4:3)

V odebeljenem tisku je izid prve tekme.

A. V., foto: BoBo