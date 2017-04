Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 9 glasov Ocenite to novico! Slovenci so v drugem obračunu remizirali z Japonci. Foto: www.futsal.si/Drago Perko VIDEO Slovenci v Kidričevem ugn... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Futsal: Remi Slovencev z Japonci

V četrtek še en obračun v Laškem

3. april 2017 ob 22:00,

zadnji poseg: 4. april 2017 ob 21:50

Kidričevo - MMC RTV SLO

Slovenska reprezentanca v futsalu je na drugi pripravljalni tekmi v Velenju remizirala z Japonsko (2:2). Prvo tekmo v kidričevem so Slovenci v ponedeljek dobili s 5:2.

Pred današnjo tekmo je selektor Andrej Dobovičnik dobil posebno priznanje krovne zveze za jubilej, saj je tokrat že 150. vodil slovensko reprezentanco. Na drugi tekmi se je odločil za nekaj sprememb, v golu je tako namesto Damirja Puškarja branil Alen Mordej, v nadaljevanju sta igrala tudi Nejc Hozjan in Denis Totoškovič.

Gostje so povedli v 8. minuti, ko je slovensko obrambo izigral Manabu Tikita. Matej Fideršek je hitro odgovoril, Japonci pa so ves čas narekovali oster ritem. Tik pred iztekom prvega polčasa je Alen Mordej izsilil šesti akumulirani prekršek, a je strel z desetmetrovke, meril je Alen Fetić, japonski vratar obranil. Pred tem je vratnico zadel še Nik Zajc.

V drugem polčasu je Slovenija prevladovala. Z golom Fetića je povedla, gostje pa so bili za trud nagrajeni v 36. minuti. Lahko bi se končalo tudi drugače, a sta Japonce reševala okvir vrat in razpoloženi vratar Yushi Sekiguchi.

Selektor Dobovičnik: Bili smo utrujeni

"V naši ekipi se je poznala utrujenost. Težko smo sledili njihovemu ritmu. Ni pa to presenetljivo. V ponedeljek so Japonci igrali z dvanajsterico, mi s sedmerico. Nekateri naši igralci niso tako fizično pripravljeni, da bi lahko konkurirali gostom. Igramo v ritmu evropskega prvenstva, kjer ne želimo odigrati le dveh tekem, zato bomo popravili to fizično pripravljenost," je dejal Dobovičnik.

Moštvi Slovenije in Japonske se bosta pomerili še enkrat, v četrtek, 6. aprila v Laškem.

V sredo bo 300 dni do začetka Eura v Sloveniji. Slovenska reprezentanca ga bo izkoristila za slovesnost v ljubljanski Hiši športa, kjer bodo ob 11. juri postavili uradni odštevalnik do Eura 2018.

Prijateljska tekma, Velenje:

SLOVENIJA - JAPONSKA 2:2 (1:1)

Fideršek 9., Fetić 33.; Takita 8., 36.

Prijateljska tekma, Kidričevo:

SLOVENIJA - JAPONSKA 5:2 (2:0)

Čujec 1., Fideršek 9., Mordej 27., 32., Fetić 31.; Šimizu 25., Murota 30.

A. G., A. V.