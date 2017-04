Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenci se bodo ta teden trikrat srečali z Japonci. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Slovenci v Kidričevem ugn... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Futsal: Slovenci strli žilave Japonce

V torek druga tekma v Velenju

3. april 2017 ob 22:00

Kidričevo - MMC RTV SLO

Slovenska reprezentanca v futsalu je na 236. uradni tekmi v Kidričevem premagala žilave Japonce s 5:2. V torek se bosta izbrani vrsti pomerili v Velenju, v četrtek pa še v Laškem.

Pred začetkom tekme je Vlado Močnik, član IO NZS in predsednik KMN pri NZS, podelil Alenu Fetiću zlato žogo. To je priznanje, ki ga prejme najboljši igralec v preteklem koledarskem letu. Premierno so podelili tudi nagrado za najboljšega igralca do 21 let - šla je v roke Nejca Hozjana.

Slovenija je v prvem pravem napadu povedla 1:0. Kapetan Igor Osredkar je ukradel žogo na sredini in mojstrsko zaposlil Kristjana Čujca, ki je zatresel mrežo. V 9. minuti je svoj 30. nastop v dresu Slovenije kronal z golom Matej Fideršek, ki ga je z globinsko podajo našel klubski soigralec Fetić.

Tekma se je razživela v 24. minuti, ko so gostje znižali prek Šimizuja. Zdelo se je, da je imel Japonec pri tem tudi pomoč enega od slovenskih igralcev, ki ga je žoga oplazila in matirala Puškarja.

V 27. minuti se Čujec otresel trojice Japoncev in našel Mordeja, ki je v padcu žogo zabil v gol. Čez tri minute so Japonci znižali na 3:2 preko Murote. Po lepem strelu Mordeja je japonski vratar Sekiguči odbil žogo v kot. Fetić je nato z lepim strelom v 31. minuti zadel za 4:2. Piko na i je postavil Mordej, ki ga je znpova zaposlil Čujec.

"Dolgo časa že nismo odigrali take tekme. Ena boljših v zadnjem času. Vse je bilo po pričakovanju. Zoperstavili smo se izvrstni Japonski. Reprezentanca pa je odgovorila izvrstno, tako v obrambi kot v napadu smo reagirali zelo dobro in bili kos gostom, ki so bili zelo gibljivi. Zelo sem zadovoljen. Sedaj pa je pomembno, kako bomo odigrali jutri in v četrtek," je poudaril selektor Andrej Dobovičnik.

V sredo bo 300 dni do začetka Eura v Sloveniji. Prireditev bo potekala v Ljubljani v Hiši športa.

Prijateljska tekma, Kidričevo:

SLOVENIJA - JAPONSKA 5:2 (2:0)

Čujec 1., Fideršek 9., Mordej 27., 32., Fetić 31.; Šimizu 25., Murota 30.

A. G.