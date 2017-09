Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 11 glasov Ocenite to novico! Alen Fetić je na dveh tekmah Nemcem zabil tri gole. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Fideršek in Fetić po dvak... Dodaj v

Futsal: Slovenci tudi v drugo "razbili" Nemce

V petek žreb za evropsko prvenstvo v Sloveniji

25. september 2017 ob 21:11,

zadnji poseg: 26. september 2017 ob 21:05

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Slovenska reprezentanca v futsalu je zanesljivo dobila tudi drugo prijateljsko tekmo z Nemčijo. Po ponedeljkovi zmagi v Mariboru s 4:0 so varovanci Andreja Dobovičnika v Kidričevem slavili s 5:1.

V Kidričevem so bili strelci za Slovenijo Alen Fetić (6.), Anže Širok (10.), Matej Fideršek (14.), Igor Osredkar (16.) in Žiga Čeh (20.).

Slovenci so s tem naredili nov korak v pripravah na evropsko prvenstvo, ki ga bo med 30. januarjem in 10. februarjem prihodnje leto gostila Ljubljana. Slovenci bodo tekmece za EP dobili na petkovem žrebu v Ljubljani.

"Tekma je bila precej podobna kot v Mariboru. V prvem polčasu smo dali več golov, potem je malce padel motiv. Čaka nas še veliko dela, priložnost za igro so dobili mladi igralci. To je naložba za prihodnost, izkušenejši že tako ali tako vedo, zakaj so tukaj," je po tekmi povedal Dobovičnik.

A. G.