Futsal: Slovenci ugnali Poljake

14. november 2017 ob 23:17

Laško - MMC RTV SLO, STA

Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu je na drugi pripravljalni tekmi v Laškem premagala Poljsko s 3:1. Z dvema goloma se je izkazal Matej Fideršek, enega je dodal Žiga Čeh.

Slovenci in Poljaki so v ponedeljek remizirali (6:6). Kapetan Igor Osredkar je tokrat 140. oblekel dres Slovenije, selektor Andrej Dobovičnik pa je 160. vodil Slovenijo na uradni tekmi.

To je bila že deseta medsebojna tekma med Slovenijo in Poljsko. Slovenci so zmagali petkrat, Poljaki pa enkrat, preostale tekme so se končale z neodločenim izidom. Slovenska reprezentanca se bo znova zbrala decembra, ko se bo 5. in 6. decembra pomerila s Portugalsko. Tekmi proti četrtfinalistki zadnjega evropskega prvenstva bosta v Litiji in ljubljanski Areni Stožice.

Slovenijo konec januarja in v začetku februarja čaka domače evropsko prvenstvo.

VIDEO Futsal: V Laškem proti Poljski 3:1 za Slovenijo

A. V.