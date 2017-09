Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vse tekme evropskega prvenstva bodo v Stožicah. Foto: MMC RTV SLO/M. R. Dodaj v

Futsal: Slovenija na EP-ju v skupini z Italijo in Srbijo

Slovenija bo igrala v skupini A

29. september 2017 ob 12:54,

zadnji poseg: 29. september 2017 ob 12:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljanski grad gosti žreb skupin za evropsko prvenstvo v futsalu, ki bo med 30. januarjem in 10. februarjem v Sloveniji. Gostitelji turnirja se bodo v skupini pomerili z Italijani in Srbi.

Na žrebu sta tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in nekdanja alpska smučarka Tina Maze. Na prvenstvu bodo štiri skupine s po tremi reprezentancami, po dve najboljši se bosta prebili v četrtfinale. Vse tekme bodo v dvorani Stožice.

Slovenija bo kot gostiteljica igrala v skupini A. V prvem bobnu pa so še branilka naslova Španija, Rusija in Portugalska. V drugem bobnu so Italija, Ukrajina, Azerbajdžan in Kazahstan, v tretjem pa Srbija, Romunija, Poljska in Francija. Na žrebu so prisotni tudi selektorji in vodje ekip vseh 12 reprezentanc.

Slovenija je doslej igrala na petih evropskih prvenestvih, najuspešnejša pa je bila leta 2014 v Belgiji, ko je kot edina premagala poznejše prvake Italijane, izpadla pa v četrtfinalu.

T. J.