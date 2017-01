Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Robustni Matej Gaber se je kljub 197 cm višine in okrog 115 kilogramom počutil nekoliko "majhnega", ko se je soočil z ruskimi dvometraši. Foto: EPA VIDEO Cingesar in Kavtičnik po... Sorodne novice Rusija na kolenih, Slovenija med rokometno elito! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Gaber: Proti Rusom sem bil videti kot paglavec

Odmevi po tekmi Slovenija - Rusija

21. januar 2017 ob 23:46

Pariz - MMC RTV SLO/STA

"Vedeli smo, da sodimo med najboljših osem reprezentanc na svetu, kar smo dokazali tudi na tem dvoboju," je bil po zmagi (32:26) nad Rusijo zadovoljen selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujović.

Črnogorski strokovnjak je nato ocenil: "Izid prvega polčasa je posledica naše travme po tekmi s Španijo. V drugem polčasu smo povsem zagospodarili na igrišču, moji igralci so le izpolnili vse dogovore pred tekmo."



Matej Gaber: "Proti Rusom sem bil videti kot paglavec, a najbolj pomembno je, da smo se pobrali po hudem porazu proti Španiji. Dokazali smo, da imamo pravi značaj in da smo prava ekipa. V prvem polčasu smo igrali v krču, v drugem pa smo se v garderobi dogovorili, da se moramo boriti in maksimalno potruditi v obrambi, vse to pa se nam je obrestovalo."

Gašper Marguč: "Že v prvem polčasu smo bili boljši, a enostavno nismo znali izkoristiti vseh čistih strelov. Na polčas smo navkljub zaostanku odšli povsem mirni. Drugi polčas smo odigrali zbrano in odgovorno, vedeli smo, da bodo prišle naše minute, in prelomili tekmo v našo korist. To se je zgodilo že v 40. minute, od tedaj naprej so Rusom povsem pošle moči in nam niso bili več konkurenčni."

Blaž Janc: "V prvem polčasu smo bili pod pritiskom, nismo se dobro nosili z vlogo favorita. Vesel sem, da smo v drugem polčasu prikazali našo prepoznavno igro, z dobro obrambo in lahkimi goli smo povsem zlomili Ruse. Pokazali smo pravi obraz po polomu proti Španiji."

Marko Bezjak: "Že v prvem polčasu smo imeli igro, ki smo si jo želeli, bilo je le preveč zapravljenih čistih strelov. V drugem polčasu smo le dvignili ritem v naši igri in močno izboljšali obrambo. Visoka zmaga je povsem zasluženo, ob tem pa smo privarčevali še nekaj moči za četrtfinale."

A. V.