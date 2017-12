Gaber: Spomini na Francijo so lepi, a vsako prvenstvo je zgodba zase

Po sezoni uvajanja se na Madžarskem dobro počuti

29. december 2017 ob 21:11

Zreče - MMC RTV SLO

Matej Gaber je kljub "le" 26 letom med najbolj izkušenimi v slovenski rokometni reprezentanci, ki jo januarja čaka nastop na evropskem prvenstvu na Hrvaškem.



"Lepo se je spet videti in zbrati. Vsi v reprezentanci se zelo dobro razumemo," je uvodoma dejal 197 cm visoki Škofjeločan, nosilec igre na položaju krožnega napadalca.

Gremo tekmo za tekmo

Spomini na bronasto medaljo v Franciji so še zelo živi in lepi, a Gaber se še kako zaveda, da se na starih lovorikah ne da živeti. "Medalja iz Francije ni nobeno breme. Spomini so lepi, a vsako prvenstvo je zgodba zase. Šli bomo tekmo za tekmo. Poskusili se bomo maksimalno pripraviti in iztržiti največ. Na koncu bomo videli, kaj nam bo to prineslo," je dejal Gaber.

Slovenija je lahko presenečenje

In nadaljeval: "Reprezentanca se od turnirja v Franciji ni bistveno spremenila. Vemo, česa smo sposobni. Smo močni. A nobenega ne smemo podcenjevati. Evropsko prvenstvo je močnejše kot svetovno. Črnogorce in Makedonce bi morali - teoretično - premagati, smo močnejši na papirju. Vemo, kako smo igrali z Nemci v kvalifikacijah, imeli smo kar nekaj težav. A to bo nova tekma, nova zgodba in vse bo mogoče. V drugem delu se križamo z zelo težko skupino. Upam, da čim več točk prenesemo naprej. Vsekakor smo lahko presenečenje." Gaber sicer med favorite prišteva Hrvate, Francoze, Dance in mogoče Špance.

Privadil se je na španski sistem v Szegedu

Steber slovenske obrambe se na Madžarskem, kjer drugo sezono igra za Pick Szeged, dobro počuti. "Prvo leto sem se nekoliko lovil s španskim sistemom (trener je Juan Carlos Pastor, op. a.). Zdaj ga že kar razumem. Smo pa v zadnjem mesecu padli v krizo. Izgubljali smo točke v madžarskem prvenstvu, kjer jih ne bi smeli, tako da se je nekoliko zakompliciralo. Ne smemo narediti več nobenega spodrsljaja. V Ligi prvakov bomo po vsej verjetnosti peti, mogoče četrti v skupini. Še vse je možno," je zaključil Gaber, ki v Szegedu igra skupaj s še dvema Slovencema Mariem Šoštaričem in Stašem Skubetom.

Aleš Vozel, @vozela1