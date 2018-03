Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Gabriel da Silva

12. marec 2018 ob 08:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vedno pravim, da je bil "Cime" najboljši "tehničar". Od njega sem se veliko naučil. Marcosu Tavaresu sem rekel, da je "Cime" prava legenda slovenskega nogometa. Večjega "tehničarja nisem videl."

Samozavesten je bil, ena na ena je šel vedno mimo, Ko sem igral z njim, je bil že star, a je še vedno delal višek.

Tavares je moj vzor, moj oče, čeprav sva isti letnik. Spoznala sva se, ko je on prišel v Slovenijo. Od takrat naprej sva družina. Vse, kar delam, ga moram vprašati. On je bolj razmišljujoč od mene. Jaz bi včasih naredil nekaj na silo, pa me zaustavi in reče, da ne gre tako.

33-letni Gabriel da Silva je v Prvi ligi med letoma 2008 in 2012 igral za Primorje, Dravo, Olimpijo, Maribor in Nafto. Brazilec je zadnji nogometaš pred Alexandrujem Cretujem, ki je iz Olimpije prestopil direktno v Maribor. To se je zgodilo leta 2010, ko je bil trener zmajev Dušan Kosić, Ekipa.

A. G.