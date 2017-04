Gajić, Marguč in Blagotinšek brez končnega slavja v Ligi Seha

Rokometaši Vardarja so prvaki regionalne Lige Seha. Foto: EPA

Načrte za tretjo zaporedno lovoriko preprečil Vardar

9. april 2017 ob 23:22

Brest - MMC RTV SLO/STA

Za Vardar je to tretja lovorika v Ligi Seha, najboljši so bili v sezonah 2011/12 in 2013/14.

V finalu v Brestu je bil prvi polčas izenačen, Makedonci pa so na koncu slavili s petimi točkami prednosti.

Regionalno ligo Seha so osvojili rokometaši Vardarja. V finalu so premagali dvakratne zaporedne prvake, rokometaše madžarskega Veszprema (26:21).

V dresu Veszprema so zaigrali vsi trije Slovenci. Gašper Marguč in Dragan Gajić sta zadela vsak po enkrat, Blaž Blagotinšek se ni vpisal med strelce.

Skok in Miklavčič četrta

Že pred tem so gostitelji zaključnega turnirja, rokometaši Meškova Bresta, osvojili tretje mesto, s 23:19 (14:10) so premagali PPD Zagreb. Za hrvaške prvake sta danes igrala dva Slovenca. Matevž Skok je ubranil dva od 16 strelov, David Miklavčič pa je prispeval en gol. Darko Cingesar ni bil v kadru.

V tem tekmovanju so nastopili tudi Celjani in Velenjčani, ki so po rednem delu tekmovanja osvojili peto oziroma šesto mesto.

Liga Seha, sklepni turnir:

Finale:

VARDAR - Veszprem 26:21 (11:11)

Canellas in Dibirov po 5; Ilić 5 ... Marguč in Gajić po 1.



Za tretje mesto:

MEŠKOV BREST - Zagreb 23:19 (14:10)

Stojković 4; Marković in Horvat po 5 ... Miklavčič 1.



Polfinale:

VARDAR - Zagreb 36:28 (13:11)



VESZPREM - Meškov Brest

* 33:31 (29:29, 14:14)

* - po sedemmetrovkah