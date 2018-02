Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tim Gajser bo moral zaradi poškodbe izpustiti začetek svetovnega prvenstva razreda MXGP. Foto: hondaproracing.com Sorodne novice Gajser hudo padel na pripravah, utrpel je dvakratni zlom čeljusti Dodaj v

Gajser bo po operaciji počival en mesec

Ima velike bolečine v čeljusti in še vedno je pretresen

19. februar 2018 ob 16:38

Verona - MMC RTV SLO, STA

Tim Gajser, ki je hudo padal na nedeljski pripravljalni dirki v Mantovi ter ob tem utrpel dvojni zlom čeljusti, je uspešno prestal operacijo v bližnji bolnišnici.

Okrevanje sijajnega slovenskega motorkrosista bo trajalo približno mesec dni, so sporočili iz Avto-moto zveze Slovenije. Gajser je v nedeljo nastopil na dirki odprtega italijanskega prvenstva v Mantovi, ki mu je služila za pripravo na novo sezono. Pri enem od doskokov je hudo padel in udaril z glavo ob krmilo motorja. Pregled v bolnišnici je pokazal, da je utrpel dvojni zlom čeljusti in je bil še isti večer operiran. Uspešno je prestal večurno operacijo, pri kateri so mu namestili čeljust.

"Tim je danes že vstal in naredil nekaj korakov. Ima velike bolečine v čeljusti in še vedno je pretresen. Ostale kosti so cele in nikjer po telesu ne čuti bolečine, kar je glede na padec pravi čudež. Videti je bilo zelo grdo. Po prvih napovedih naj bi okrevanje trajalo mesec dni, menim, da bi se lahko poškodba zacelila tudi v treh tednih," je po posvetu z zdravnikom povedal Bogomir Gajser, njegov oče in trener. Zdravniki so že odobrili Timovo pot domov.

Svetovno prvenstvo se bo začelo čez dva tedna v Argentini, že zdaj pa je jasno, da bo uvodna preizkušnja minila brez najuspešnejšega slovenskega motokrosista.

