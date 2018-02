Gajser hudo padel na pripravah, utrpel je dvakratni zlom čeljusti

Operirali ga bodo nocoj

18. februar 2018 ob 19:00

Verona - MMC RTV SLO, STA

Gajser je na finalni dirki odprtega italijanskega prvenstva pristal na nasprotnem delu skoka, ob trdem pristanku pa z glavo udaril ob krmilo in nezavesten obležal na tleh. 21-letnega nekdanjega svetovnega prvaka so morali odnesti na nosilih in zdravniško oskrbeti pred potjo v bolnišnico.

Z AMZS-ja so sporočili, da je Gajser utrpel dvakratni zlom čeljusti. "Ne morem dojeti, kaj se je sploh zgodilo in kakšno smolo je imel Tim. V tem trenutku nam je zelo težko. V bolnišnici so poklicali specialista, ki bo Tima nocoj operiral," je povedal Timov oče in trener Bogomir Gajser ter dodal, da bo operacija trajala predvidoma tri ure. Po Gajserjevih besedah Tim drugih hujših poškodb k sreči ni utrpel, več pa bodo pokazale nadaljnje preiskave.

Gajser je bil na omenjeni dirki na tretjem mestu za Antoniem Cairolijem in Jeremyjem van Horebeekom.

Svetovno prvenstvo MXGP se začne čez dva tedna v Argentini.