Tim Gajser je s šestim mestom v Švici dokazal, da še naprej sodi v sam vrh. Peter in Jernej Irt sta v drugi vožnji prikazala izjemno borbeni predstavi in družina Irt je bila po dirki bogatejša za pet točk iz elitne kategorije. Foto: hondaproracing.com Na Švedskem sem tekmoval že velikokrat, predvsem v nižjih kategorijah, leta 2015 sem tukaj tudi zmagal. Proga mi je všeč in mi ustreza, ker gre za trdo podlago. Po Švici sem odpotoval domov, kjer sem opravil nekaj treninga. Upam, da bom na Švedskem dosegel še boljši rezultat. Tim Gajser Sorodne novice Trije Slovenci do točk, Gajser na koncu šesti

Gajser in brata Irt na Švedsko optimistično po nove točke

Počasi se končuje sezona svetovnega prvenstva

18. avgust 2017 ob 15:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Motokrosiste do konca sezone svetovnega prvenstva čakajo le še štiri dirke. Naslednja bo že ta konec tedna na Švedskem, kjer bodo nastopili tudi branilec naslova svetovnega prvaka Tim Gajser ter Peter in Jernej Irt. Vsi upajo na osvojitev novih točk.

Slovenski motokrosisti so na zadnji dirki v Švici doživeli pravi razcvet, saj so vsi osvojili točke v elitni kategoriji svetovnega prvenstva MXGP in se na Švedsko odpravili z veliko optimizma in pozitivne energije.



"Na Švedskem sem tekmoval že velikokrat, predvsem v nižjih kategorijah, leta 2015 sem tukaj tudi zmagal. Proga mi je všeč in mi ustreza, ker gre za trdo podlago. Po Švici sem odpotoval domov, kjer sem opravil nekaj treninga. Upam, da bom na Švedskem dosegel še boljši rezultat," je povedal Gajser. Optimističen je tudi Peter Irt: "Na Švedsko grem s polno mero pozitivne energije. Tekma bo pomembna, ker ekipe že izbirajo tekmovalce za naslednjo sezono. Upam na podoben izkupiček kot v Švici."



Jernej Irt, ki je na zadnjih dirkah vidno napredoval in še stopnjuje formo, prav tako upa na nove točke v svetovnem prvenstvu.



Na Švedskem se bodo motokrosisti pomerili na trdi podlagi. Uddevalla je prizorišče z bogato zgodovino in se na koledar svetovnega prvenstva vrača po letu dni premora. Vodilna tekmovalca v svetovnem prvenstvu, Italijan Antonio Cairoli in Nizozemec Jeffrey Herlings, imata na progo večinoma lepe spomine. Cairoli je na tem prizorišču zmagal že šestkrat, Herlings pa je trikrat zmagal in bil trikrat drugi. Leta 2015 je Herlings prav v Uddevalli zaradi poškodbe predčasno končal sezono, potem ko je vodil v prvenstvu, zmagal pa je Gajser, ki je takrat začel svoj pohod proti naslovu svetovnega prvaka v kategoriji MX2.



Kvalifikacije bodo na sporedu v soboto ob 17.10. Prva vožnja dirke bo v nedeljo ob 14. uri, druga ob 17. uri.

